ETV Bharat / sports

শিলচৰত ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে আছাম ৰাইফলছৰ হাফ মাৰাথন

এই প্ৰতিযোগিতা তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৪ হাজাৰৰো অধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ৷

ASSAM RIFLES HALF MARATHON 2026
বিজয়ীক প্ৰদান কৰিবলগীয়া পুৰস্কাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ দেশৰ ক্ৰীড়াবিদসকলেও নিজৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনেৰে ক্ৰীড়াত সাফল্য কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা অসম ৰাইফলছেও ক্ৰীড়াক গুৰুত্ব দি আহিছে ৷ এইবেলি ২২ নৱেম্বৰত শিলচৰত অসম ৰাইফলছৰ হাফ মাৰাথনৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰায় ৪ হাজাৰৰো অধিক দৌৰবিদে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই মাৰাথন তিনিটা শাখা ক্ৰমে - ৫ কিলোমিটাৰ, ১০ কিলোমিটাৰ আৰু ২১ কিলোমিটাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১২-৬০ বছৰলৈকে বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি অসম ৰাইফলছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷

ASSAM RIFLES HALF MARATHON 2026
মাৰাথনৰ বাবে জাৰ্ছী মুকলি (ETV Bharat)

এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ২৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ বিজয়ীক আগবঢ়োৱা হ’ব ৷ এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম আগশাৰীৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত আছাম ৰাইফলছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, “দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৌৰবিদসকলে শিলচৰৰ পাহাৰীয়া ধুনীয়া একা-বেঁকা পথত নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷’’

ৰাজধানী চহৰৰ দিল্লী কেণ্টনমেণ্টৰ অসম ৰাইফলছৰ যোগাযোগ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ একেটা অনুষ্ঠানতে আয়োজকসকলে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে অফিচিয়েল জাৰ্ছী আৰু বিজয়ীক দিবলগীয়া পদক মুকলি কৰে ৷

বিগত ২০২১ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখনে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ তাৰোপৰি ইয়াক ঐক্য, স্বাস্থ্য আৰু সম্প্ৰদায়সমূহৰ মনোভাৱৰ প্ৰতীক হিচাপে ধৰা হৈছে ৷ উদ্যোক্তাসকলে এইবাৰৰ অনুষ্ঠানত অভিলেখসংখ্যক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে ৷ তেওঁলোকে উত্তৰ-পূব তথা দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত সময়ৰ লগে লগে জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি অহা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

অসম ৰাইফলছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকা কৰ্ণেল অপূৰ্ব ভাটনগৰ (ভিএছএমে) উল্লেখ কৰে যে পুৰস্কাৰৰ ধন বৃদ্ধিয়ে মাৰাথন দৌৰক অঞ্চলটোৰ প্ৰিমিয়াৰ ক্ৰীড়া ইভেণ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীটোৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সুস্থতা, ফিটনেছ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে বাস কৰাৰ এক সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আছাম ৰাইফলছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে উৎসাহিতও কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান পেৰা গেমছত ভাৰতৰ অভিলেখ ১১৪ পদক লাভ: প্ৰশংসাৰে ওপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

TAGGED:

ASSAM RIFLES HALF MARATHON 2026
SHILLONG MARATHON NOVEMBER 22
NORTHEAST RUNNING EVENT
ASSAM RIFLES FITNESS INITIATIVE
অসম ৰাইফলছৰ হাফ মাৰাথন ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.