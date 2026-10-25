শিলচৰত ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে আছাম ৰাইফলছৰ হাফ মাৰাথন
এই প্ৰতিযোগিতা তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৪ হাজাৰৰো অধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : October 25, 2026 at 5:12 PM IST
নতুন দিল্লী: পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ দেশৰ ক্ৰীড়াবিদসকলেও নিজৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনেৰে ক্ৰীড়াত সাফল্য কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা অসম ৰাইফলছেও ক্ৰীড়াক গুৰুত্ব দি আহিছে ৷ এইবেলি ২২ নৱেম্বৰত শিলচৰত অসম ৰাইফলছৰ হাফ মাৰাথনৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰায় ৪ হাজাৰৰো অধিক দৌৰবিদে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই মাৰাথন তিনিটা শাখা ক্ৰমে - ৫ কিলোমিটাৰ, ১০ কিলোমিটাৰ আৰু ২১ কিলোমিটাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১২-৬০ বছৰলৈকে বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি অসম ৰাইফলছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷
এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ২৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ বিজয়ীক আগবঢ়োৱা হ’ব ৷ এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম আগশাৰীৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত আছাম ৰাইফলছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, “দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৌৰবিদসকলে শিলচৰৰ পাহাৰীয়া ধুনীয়া একা-বেঁকা পথত নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷’’
ৰাজধানী চহৰৰ দিল্লী কেণ্টনমেণ্টৰ অসম ৰাইফলছৰ যোগাযোগ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ একেটা অনুষ্ঠানতে আয়োজকসকলে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে অফিচিয়েল জাৰ্ছী আৰু বিজয়ীক দিবলগীয়া পদক মুকলি কৰে ৷
বিগত ২০২১ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখনে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ তাৰোপৰি ইয়াক ঐক্য, স্বাস্থ্য আৰু সম্প্ৰদায়সমূহৰ মনোভাৱৰ প্ৰতীক হিচাপে ধৰা হৈছে ৷ উদ্যোক্তাসকলে এইবাৰৰ অনুষ্ঠানত অভিলেখসংখ্যক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে ৷ তেওঁলোকে উত্তৰ-পূব তথা দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত সময়ৰ লগে লগে জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি অহা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
#WATCH | Delhi: Col Apurva Bhatnagar, VSM, Chief Signal Officer, HQ DGAR, says, "As a sentinel of the Northeast, the Assam Rifles has always remained committed not only to the security of the region but also to staying connected with the people we serve. With the launch of the… pic.twitter.com/lH80ctKWW3— ANI (@ANI) October 25, 2026
অসম ৰাইফলছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকা কৰ্ণেল অপূৰ্ব ভাটনগৰ (ভিএছএমে) উল্লেখ কৰে যে পুৰস্কাৰৰ ধন বৃদ্ধিয়ে মাৰাথন দৌৰক অঞ্চলটোৰ প্ৰিমিয়াৰ ক্ৰীড়া ইভেণ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীটোৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সুস্থতা, ফিটনেছ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে বাস কৰাৰ এক সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আছাম ৰাইফলছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে উৎসাহিতও কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান পেৰা গেমছত ভাৰতৰ অভিলেখ ১১৪ পদক লাভ: প্ৰশংসাৰে ওপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে