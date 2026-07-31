অসমৰ ক্ৰিকেটাৰৰ সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এপিএলৰ আয়োজন : দেৱজিত শইকীয়া

অসমৰ ক্ৰিকেটাৰৰ সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এপিএলৰ আয়োজন : দেৱজিত শইকীয়া
বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ৷ বানত মৃতকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই৷
Published : July 31, 2026 at 10:28 PM IST
গুৱাহাটী: অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তত্বাৱধানত ‘আমাৰ অসম, আমাৰ গৌৰৱ’ মূলমন্ত্ৰৰে আয়োজন কৰা ‘ইম্পেৰিয়েল ব্লু পেকেজড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ(এপিএল-২০২৬) শনিবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ এচিএ ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ’ব ৷ প্ৰথম এপিএলৰ উদ্বোধনীৰ দিনাই দুখনকৈ খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
দিনৰ দুই বজাত চৰাইদেউ ছানৰাইজাৰ্ছ দলে বৰপেটা ব্ৰেভছৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ বিপৰীতে সন্ধিয়া সাত বজাত তেজপুৰ টাইটানছৰ মুখামুখি হ’ব ডিব্ৰুগড় ৱাৰিয়ৰ্ছ ৷ অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এপিএলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ‘যন্ত্ৰ’ গ্ৰুপৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা বিহু শিল্পীৰ গীত-নৃত্যৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ পিছে বানত মৃতকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি এক সংবাদমেলত বিচিচিআইৰ সচিব দেবজিত শইকীয়াই ব্যক্ত কৰে ৷
অসম ক্ৰিকেট সন্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা আৰু কষ্টৰ পাছত এপিএল আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে ৷ এয়া অসমৰ ক্ৰিকেটাৰৰ সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ এখন প্ৰতিযোগিতা ৷ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিভাবান ক্ৰিকেটাৰসকলে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত ধাৰাবাহিকভাবে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি অহাৰ পাছতো আইপিএল দলত আশা কৰাৰ দৰে প্ৰৱেশ পোৱা নাই ৷ ইয়াৰ কাৰণ হ’ল আইপিএলৰ দৰে এখন ৰাজ্যিক লীগ অসমত নাছিল ৷ বিপৰীতে অন্য ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেটাৰে বিচিচিআইৰ প্ৰতিযোগিতাত সফল নহ’লেও নিজৰ ৰাজ্যিক লীগত কৰা প্ৰদৰ্শনৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উত্তৰণ কৰিছে ৷ এই দৃষ্টিকোণেৰে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ সুন্দৰ কেৰিয়াৰৰ স্বাৰ্থ আগত ৰাখি আমি এপিএল আয়োজন কৰিছো’’ - শইকীয়াই সংবাদমেলত ব্যক্ত কৰে ৷
তেওঁ লগতে জনাই যে এপিএলৰ জৰিয়তে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰৰ প্ৰতিভাক সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিব ৷ কাৰণ লীগৰ সকলো খেল ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ ওৱান টিভি চেনেল তথা জিঅ’ হটষ্টাৰযোগে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ হ’ব ৷ ইফালে, ক্ৰিকেটাৰৰ লগতে এপিএলত নিয়োজিত অসমৰ আম্পায়াৰ তথা অন্য কাৰিকৰী লোকসকলেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষামূলক এক্সপ’জাৰ পাব ৷ কাৰণ পূৰ্বে আইপিএল সদৃশ খেল কোনোৱে পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাছিল ৷ এপিএল কাৰিকৰী সকলো দিশৰ পৰাই আইপিএলৰ দৰেই আয়োজন কৰা হৈছে ৷
ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ দুখৰ সময়ত এ পি এল আয়োজন লৈ কৰা একাংশৰ সমালোচনাৰ উত্তৰ দি শইকীয়াই কয়, ‘‘এচিএ লীগ পিছুৱাই দিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল ৷ কিন্তু, ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ আৰু বিচিচিআইৰ এবছৰ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সূচীৰ বাবেই সেয়া অসম্ভৱ ৷ বিচিচিআইৰ ক্ৰিকেট ছিজন আগষ্টৰ চতুৰ্থ সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পৰবৰ্তী বৰ্ষৰ মে’ মাহত অন্ত পৰে ৷ এই সময়তে ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতা, আন্তৰ্জাতিক শৃংখলা তথা আইপিএল অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেয়ে ব’ৰ্ডে সকলো ৰাজ্যক লীগ আয়োজন কৰিবলৈ জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আগষ্টৰ তৃতীয় সপ্তাহলৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ৷ একেদৰে ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছক এবছৰ আগতে আগতীয়া ধন দি বুকিং কৰিব লাগে ৷ টিভিত সম্প্ৰচাৰ নকৰাকৈ লীগ আয়োজন কৰিলে অসমৰ খেলুৱৈ লাভৱান্বিত নহ’ব ৷ আনহাতে, ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেটাৰেও আগষ্টৰ শেষৰ পৰাই ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত খেলিব লাগিব ৷ কাৰ্যতঃ অহা বছৰ জুন-আগষ্টলৈ লীগ পিছুৱাই যাব ৷’’
উল্লেখ্য যে, অসম ক্ৰিকেটে সদায়ে বিপদত ৰাজ্যবাসীৰ কাষত থিয় হৈ আছে ৷ কৰ’ণাৰ সময়ত এচিএ ষ্টেডিয়াম ৰাজ্য চৰকাৰক এৰি দিয়া এচিএ প্ৰতিটো বানৰ সময়তে অৰ্থ সাহায্য দি আহিছে ৷ এপিএলৰ দল তথা ক্ৰিকেট সংগঠকসকলেও বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ গৈ সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আছে ৷ অসমৰ ক্ৰিকেটাৰৰ স্বাৰ্থতহে কঠিন পৰিস্থিতিত এপিএল আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে এচিএ ৷
শুকুৰবাৰে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত এচিএৰ সম্পাদক সনাতন দাস, কোষাধ্যক্ষ অনুপম ডেকা, এপিএলৰ অধ্যক্ষ ৰাজদ্বীপ ওজাৰ লগতে এপেক্স কমিটীৰ মুকুতানন্দ ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত থাকে ৷
লগতে পঢ়ক: ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগ;৫ বছৰত ৩৬,৪৪১ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিত অনুমোদন