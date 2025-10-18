অসমতো আৰম্ভ হ'ব অসম প্রিমিয়াৰ লীগ: ঘোষণা বি চি চি আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াৰ
অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ । আগন্তুক চিজনৰ পৰা অসমতো অনুষ্ঠিত হ'ব অসম প্রিমিয়াৰ লীগ ।
Published : October 18, 2025 at 7:33 PM IST
বৰপেটা : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ অনুকৰণত অসমতো আগন্তুক চিজনৰ পৰা অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ অনুষ্ঠিত হ'ব । অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ এই কথা সদৰী কৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই ।
বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই ইয়াৰ নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰিকেট একাডেমীত আয়োজন কৰা এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত শনিবাৰে উপস্থিত থাকি শইকীয়াই এই বুলিও কয় যে ভাৰতৰ ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে ।
সদ্যহতে মহিলা বিশ্বকাপত মনোনিৱেশ কৰি থকা পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক শইকীয়াই মন্তব্য কৰে যে চলিত প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতীয় দলটোৱে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । দুখন খেলৰ বাদে বাকীকেইখনত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই লগতে কয়, ''বৰপেটাত নিৰ্মীয়মান চেটেলাইট ক্ৰিকেট একাডেমীখন আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব । এই একাডেমীখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ বিভিন্ন খেলসমূহ ইয়াত অনুস্থিত কৰা হ'ব ।''
ইপিনে বৰপেটাৰ পৰা কেবাজনো প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকক ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ শইকীয়াই আহ্বান জনায় । শইকীয়াই ক্ৰিকেট একাডেমীখনৰ চৌদিশো পৰিদৰ্শন কৰে ।
আজিৰ কাৰ্যসূচীতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াক বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । এই অনুষ্ঠানতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ নৱনিযুক্ত সম্পাদক সনাতন দাসকো বৰপেটা জিলা বহু দল-সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জনায় ।