ৰাষ্ট্ৰীয় মিনি বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপলৈ নিৰ্বাচিত অসমৰ খেলুৱৈ
২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১১ বছৰ অনুৰ্ধ্ব শাখাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব মৰাণৰ কৰ্ণৱ মহন আৰু তিনিচুকীয়াৰ আৰিক পলাশ দত্তই ।
Published : November 13, 2026 at 7:23 PM IST
মৰাণ : ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসম । অসমৰ এজনৰ পাছত আন এজন খেলুৱৈয়ে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত চমকপদ সফলতা অৰ্জন কৰি বিশ্বত দেশৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ফলত বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা অসমত গঢ়ি উঠিছে ক্ৰীড়াৰ নতুন পৰিৱেশ ।
ইয়াৰ মাজতে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে আন এক ভাল খবৰ । অহা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈ ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় মিনি বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ দুগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে।
ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত মৰাণৰ কৰ্ণৱ মহন আৰু তিনিচুকীয়াৰ আৰিক পলাশ দত্তই অংশ ল'ব । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ অভয়পুৰ নিবাসী জ্যোতি বিকাশ মহন আৰু ববিতা চুতীয়াৰ পুত্ৰ কৰ্ণৱে ২০২৩ বৰ্ষৰ পৰা মৰাণ অভয়পুৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত মৌচম বৰগোহাঁইৰ তত্ত্বাৱধানত অনুশীলন কৰি আহিছে ।
কৰ্ণৱ মৰাণৰ চেইণ্ট যোচেফ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাখনত দ্বৈত শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া কৰ্ণৱৰ সৈতে যুটি বান্ধিব তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰিক পলাশ দত্তই । ডিগবৈৰ বাপাপুং নিবাসী, চিকিৎসক ডাঃ পলাশজ্যোতি দত্ত আৰু ডাঃ নিৰ্জা শইকীয়াৰ একমাত্ৰ সন্তান আৰিক পলাশ দত্ত স্থানীয় কাৰ্নিমেল স্কুলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ।
জানিব পৰা মতে, ২০২১ চনৰ পৰা ডিগবৈৰ আই অ' চি এল ষ্টেডিয়ামত চিন্ময় বৰাৰ অধীনত নিয়মীয়াকৈ বেডমিণ্টনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কিন্তু পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় মিনি বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাত দুয়োগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে মৰাণৰ অভয়পুৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুশীলন চলাই আছে ।
উল্লেখ্য যে এই প্ৰতিযোগিতাত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে ল'ৰাৰ একক শাখাত লখিমপুৰ জিলাৰ ময়ূৰ নিৰ্মাণ কাশ্যপ, তিনিচুকীয়া জিলাৰ হৰ্ষিত শইকীয়া আৰু ছোৱালীৰ একক শাখাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ এৰিষা ঠাকুৰীয়া আৰু অনুষ্কা বৰুৱা, দ্বৈত শাখাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নন্দিতা সোণোৱাল আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সুপ্ৰিয়া পালে স্থান লাভ কৰিছে । অহা ২৩ নৱেম্বৰত প্ৰতিযোগীকেইগৰাকী ছত্তীশগড়লৈ ৰাওনা হ'ব ।