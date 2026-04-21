ৰাষ্ট্ৰীয় ছেইলিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন অসম কন্যা নিশামণি বৰাৰ
ছেইল গোৱা ২০২৬ -অল ইণ্ডিয়া নেচনেল ছেইলিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিল সৰুপথাৰৰ নিশামণি ।
Published : April 21, 2026 at 7:56 AM IST
সৰুপথাৰ: ৰাষ্ট্ৰীয় ছেইলিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিলে অসম কন্যা নিশামণি বৰাই । ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনলৈ এক নৱতম সংযোজন তথা চিনাকি হৈ পৰিছে উইণ্ড ছাৰ্ফিং খেল । সাগৰ-মহাসাগৰৰ বুকুত দুঃসাহসিকতাৰে অংশ ল'বলগীয়া হয় এই ক্ৰীড়াত । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ছেইলৰ হিচাপে আখ্য়া লাভ কৰা সৰুপথাৰৰ নগাজৰি দ'চুক গাঁৱৰ নিশামণি বৰাই গোৱাত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত অৰ্জন কৰে এই পদক ।
নিশামণি বৰাই যোৱা ১৩–১৭ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা ছেইল গোৱা ২০২৬ -অল ইণ্ডিয়া নেচনেল ছেইলিং চেম্পিয়নশ্বিপত IQ Foil Windsurfing Women’s শাখাত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এনচিচিৰ যোগেদি প্ৰথম যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল নিশামণিৰ । এনচিচিৰ কেম্পত উইণ্ড ছাৰ্ফিং খেলৰ এজন পৰ্যবেক্ষকে এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ দিছিল । সেই সময়তেই নিশামণিয়ে আকৰ্ষিত হৈছিল এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি । যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হোৱা নিশামণিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈৰ সৈতে খেলত অৱতীৰ্ণ হৈ এটাৰ পিছত আনটো পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নিশামণিৰ যাত্ৰা:
২০২৩ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা মেঘালয়ৰ উমিয়াম হ্ৰদত প্ৰথমবাৰলৈ উইণ্ড ছাৰ্ফিং খেলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নিশামণিয়ে । ইয়াৰ পিছত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত অসম চৰকাৰে ২০২৩ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত দীপৰ বিলত প্ৰথমবাৰলৈ পৰীক্ষামূলকভাবে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল, ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট ছেইলিং প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ছেইলৰ হিচাপে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হয় সৰুপথাৰৰ নিশামণিয়ে ।
২০২৩ বৰ্ষৰ ২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা কেৰালামত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত "বেপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল'ত উইণ্ড ছাৰ্ফিং খেলৰ মিক্স শাখাত নিশামণিয়ে লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক । পৰৱৰ্তী মহাৰাষ্ট্ৰৰ গোৱাত ২০২৪ বৰ্ষৰ ১ মে'ৰ পৰা ৪ মে'লৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ইণ্ডিয়ান নেভী উইণ্ড-ছাৰ্ফিং প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
সাগৰৰ বুকুত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী অসম কন্যাই । ২০২৪ বৰ্ষৰ ৫ জুনৰ পৰা ৯ জুনলৈ চেন্নাইত তামিলনাডু ছেইলিং এছ'ছিয়চনে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিযোগিতাত মহিলা শাখাত নিশামণিয়ে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০২৪ বৰ্ষত ২৫ পৰা ২৮ আগষ্টলৈকে তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত "কাইট ব’ৰ্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপ" ২০২৪ ত স্বৰ্ণ জয় কৰি বিজয়ধ্বজা উৰুৱাইছিল নিশামণিয়ে ।
নিশামণিৰ শিক্ষা আৰু পৰিয়ালঃ
২০০১ চনৰ ৬ এপ্ৰিলত জন্মগ্ৰহণ কৰা নিশামণিৰ পিতৃ বিপুল বৰা এজন খেতিয়ক আৰু মাতৃৰ নাম ৰুণু বৰা। নিশামণিৰ এজন ভাতৃও আছে । সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা নিশামণিয়ে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী এনচিচি ছিনিয়ৰ 'চি' চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছে । শৰীৰ চৰ্চাৰ লগত জড়িত নিশামণি ভাৰোত্তোলন, সাতোঁৰ, বেডমিণ্টন, চিত্ৰ অংকনৰ লগতো জড়িত ।
লগতে পঢ়ক:আই আই টি গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন, প্ৰায় ৪০০০ দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণ