আৰৱ সাগৰত সাঁতুৰি অভিলেখ ৰচিলে ৭ বছৰীয়া কণমানি কিউচেংহান ফুকনে

আৰৱ সাগৰত সাঁতুৰি অভিলেখ ৰচিলে ৭ বছৰীয়া কণমানি কিউচেংহান ফুকনে
এলিফেণ্টা দ্বীপৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়ালৈকে এই পথছোৱা ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু ভয়ংকৰ সাগৰীয় পথ হিচাপে জনা যায় ।
Published : February 5, 2026 at 1:30 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্বৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ সাঁতোৰবিদ হিচাপে পৰিচিত হ'ল অসমৰ কিউচেংহান ফুকন । ৭ বছৰীয়া কিউচেংহান ফুকনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰৱ সাগৰত সাঁতুৰি ৰচিলে এই ইতিহাস । মাত্ৰ ৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিটতে এলিফেণ্টা দ্বীপৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়ালৈকে সাঁতুৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে কণমানি কিউচেংহানে ।
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাঁতোৰবিদ হিচাপে আৰৱ সাগৰত মাত্ৰ ৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিটত ১৩ কিলোমিটাৰ পথ সাঁতুৰি পাৰ হৈ তেওঁ সমগ্ৰ অসমকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে । চৰাইদেউ জিলাৰ চেপনৰ হলৌগুৰিৰ বাসিন্দা কিউচেংহানৰ পৰিয়ালটো সম্প্ৰতি গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলত থাকে । তেওঁৰ পিতৃ হেমাংগ ফুকন আৰু মাতৃ ৰিমলী হাজৰিকা ফুকন ।
গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইস্থিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰী বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ডঃ জাকিৰ হুছেইন একুৱাটিক কমপ্লেক্সত বাবুল গুৰুঙৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে কিউচেংহানে । কণমানিগৰাকীৰ এই কৃতিত্বক লৈ আনন্দিত অসম সাঁতোৰ সন্থা । সন্থাৰ সম্পাদক ভাস্কৰ দাসে কিউচেংহানক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ।
কিউচেংহানে এলিফেণ্টা দ্বীপৰ পৰা দুপৰীয়া ২:৩৬ বজাত সাঁতুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যথেষ্ট সোঁত, জাহাজৰ গতিবিধি আৰু সাগৰীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত সন্ধিয়া ৬:০৫ বজাত ১৩ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়াত উপস্থিত হয় ।
কিউচেংহানৰ এই অভিলেখে নিশ্চিতভাৱে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । প্ৰতিগৰাকী লোকে কণমানিগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে । অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাইও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কিউচেংহানক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে । ফেচবুকত কিউচেংহানৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
