ETV Bharat / sports

এ পি এলৰ উদ্বোধনী সংস্কৰণৰ বাবে খেলুৱৈৰ পুল ঘোষণা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ

১৯ ​​জুলাইত গুৱাহাটীৰ এচিএ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এপিএল খেলুৱৈৰ নিলাম, য’ত অংশগ্ৰহণকাৰী ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহে উদ্বোধনী ছিজনৰ বাবে নিজা নিজা দল গঠন কৰিবলৈ খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰিব ।

Assam Cricket Association
এ পি এলৰ উদ্বোধনী সংস্কৰণৰ বাবে সাজু অসম ক্ৰিকেট সন্থা (ANI)
author img

By ANI

Published : July 11, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম প্রিমিয়াৰ লীগ (এ পি এল)ৰ উদ্বোধনী সংস্কৰণৰ বাবে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই খেলুৱৈৰ পুল ঘোষণা কৰিছে । লীগত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা পঞ্জীয়নভুক্ত খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত মুঠ ২৭৫গৰাকী খেলুৱৈক তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।

এই তালিকাত ২০ জন সুদক্ষ খেলুৱৈ আৰু সাধাৰণ শাখাৰ ২৫০ জনতকৈ অধিক খেলুৱৈ আছে, তেওঁলোকৰ সকলোৱেই এপিএল খেলুৱৈ নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৷ ইতিমধ্যে ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহে প্ৰথম ছিজনৰ বাবে নিজৰ দলসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ বাবে দৰদাম আৰম্ভ কৰিছে ।

সুদক্ষ খেলুৱৈৰ ২০ জনীয়া তালিকাখন অসমৰ জ্যেষ্ঠ ঘৰুৱা ৰেংকৰ পৰা খেলুৱৈসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ডেনিছ দাস, শিৱশংকৰ ৰায়, সুমিত কাশ্যপ, স্বৰূপম পুৰকায়স্থ আৰু জিতুমণি কলিতা বেটিং আৰু অল ৰাউণ্ড বিকল্পত আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে মৃন্ময় দত্ত, মুক্তাৰ হুছেইন, অভিনৱ চৌধুৰী, ৰাহুল সিং, সদক হুছেইন আৰু ভৰ্গব প্ৰতিম লখৰ বলিং গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত আছে ।

একেদৰে ছাহিল জৈন, প্ৰদ্যুন শইকীয়া আৰু সৌৰভ মৌচুম দিহিঙিয়াও বেটিং পুলত আছে ৷ আব্দুল আজিজ কুৰেইছী, আকাশ সেনগুপ্ত আৰু আয়ুষ্মান মালাকাৰো আছে অল ৰাউণ্ড পুলত ৷

উইকেট কীপাৰৰ পুলত আছে সুমিত গাদীগাওঁকাৰ, ৰোহিত সেন আৰু ৰুহিনন্দন পেগু । ২০ জনীয়া সুদক্ষ খেলুৱৈৰ তালিকাৰ আটাইকেইগৰাকীয়েই অসমৰ হৈ বি চি চি আই টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছে আৰু নিলামৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব যথেষ্ঠ বাঢ়িব বুলি আশা কৰা হৈছে।

১৯ ​​জুলাইত গুৱাহাটীৰ এচিএ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এপিএল খেলুৱৈৰ নিলাম, য’ত অংশগ্ৰহণকাৰী ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহে উদ্বোধনী ছিজনৰ বাবে নিজা নিজা দল গঠন কৰিবলৈ খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: জিলিকি উঠিল মেৰিনো: বেলজিয়ামক হৰুৱাই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ স্পেইনৰ

TAGGED:

অসম প্রিমিয়াৰ লীগ এ পি এল
অসম ক্ৰিকেট সন্থা
এচিএ ষ্টেডিয়াম
এপিএল খেলুৱৈ নিলাম
ASSAM PREMIER LEAGUE AUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.