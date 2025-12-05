উমৰাংছ'বাসীয়ে পালে এখন অত্য়াধুনিক ষ্টেডিয়াম

উমৰাংছ'বাসীয়ে পালে এখন অত্য়াধুনিক ষ্টেডিয়াম
উমৰাংছ'ৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত মুকলি হ'ল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়াম । মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : December 5, 2025 at 2:38 PM IST
হাফলং: অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে সুখবৰ । ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এখন নতুন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম । পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ উমৰাংছ'ত শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এই অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়ামখন ।
মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থকা এই ষ্টেডিয়ামখন হৈছে জিলাখনৰ প্ৰথমখন অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়াম । দিনৰ প্ৰায় ১১ মান বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে উমৰাংছ'ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । তাৰ পিছত পোনে পোনে উক্ত স্থানলৈ ৰাওনা হয় আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ আটকধুনীয়া ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি উমৰাংছ'ৰ গল্ফ খেলপথাৰৰ ওচৰতে ৩০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ষ্টেডিয়ামখন । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজীলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ইংলেণ্ড আদি দেশৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ষ্টেডিয়ামখন । য'ত ১৫ হাজাৰ দৰ্শকে একেলগে ক্ৰিকেট খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব । ষ্টেডিয়ামত আছে ৫ খনকৈ অনুশীলন পিটছ ।
ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামত আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ দৰে খেলুৱৈৰ বাবে সকলো অত্যাধুনিক সুবিধা আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেঙিয়া তুলাৰাম সেনাপতিৰ নামত উৎসৰ্গিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত পেভিলিয়ন উদ্বোধন কৰি অসমৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসত এই ষ্টেডিয়ামৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি অনুষ্ঠানত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া, ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচা, কাৰ্বি-আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈ, সচিব সনাতন দাসসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে সাধাৰণ নাগৰিকেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।