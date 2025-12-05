ETV Bharat / sports

উমৰাংছ'বাসীয়ে পালে এখন অত্য়াধুনিক ষ্টেডিয়াম

উমৰাংছ'ৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত মুকলি হ'ল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়াম । মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

উমৰাংছ'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে নতুন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 2:38 PM IST

হাফলং: অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে সুখবৰ । ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এখন নতুন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম । পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ উমৰাংছ'ত শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এই অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়ামখন ।

মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থকা এই ষ্টেডিয়ামখন হৈছে জিলাখনৰ প্ৰথমখন অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়াম । দিনৰ প্ৰায় ১১ মান বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে উমৰাংছ'ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । তাৰ পিছত পোনে পোনে উক্ত স্থানলৈ ৰাওনা হয় আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ আটকধুনীয়া ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰে ।

উমৰাংছ'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে নতুন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি উমৰাংছ'ৰ গল্ফ খেলপথাৰৰ ওচৰতে ৩০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ষ্টেডিয়ামখন । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজীলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ইংলেণ্ড আদি দেশৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ষ্টেডিয়ামখন । য'ত ১৫ হাজাৰ দৰ্শকে একেলগে ক্ৰিকেট খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব । ষ্টেডিয়ামত আছে ৫ খনকৈ অনুশীলন পিটছ ।

উমৰাছ'ত অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)

ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামত আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ দৰে খেলুৱৈৰ বাবে সকলো অত্যাধুনিক সুবিধা আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেঙিয়া তুলাৰাম সেনাপতিৰ নামত উৎসৰ্গিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত পেভিলিয়ন উদ্বোধন কৰি অসমৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসত এই ষ্টেডিয়ামৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

উমৰাংছ'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে নতুন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম (ETV Bharat)

ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি অনুষ্ঠানত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া, ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচা, কাৰ্বি-আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈ, সচিব সনাতন দাসসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে সাধাৰণ নাগৰিকেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

