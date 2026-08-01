ETV Bharat / sports

কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত ইতিহাস ৰচনা অস্মিতা দে'ৰ

অস্মিতাই কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত মহিলা জুডোৰ ৪৮ কেজিত কানাডাৰ হাইডি কোৱাচক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।

COMMONWEALTH GAMES 2026
কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত ইতিহাস ৰচনা অস্মিতা দে'ৰ (PTI)
author img

By PTI

Published : August 1, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি অস্মিতা দে'ই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ অস্মিতাই শুকুৰবাৰে কানাডাৰ হাইডি কোৱাচক ৰোমাঞ্চকৰ ‘গোল্ডেন স্ক’ৰ’ মেচত পৰাস্ত কৰি মহিলাৰ-৪৮ কেজি শাখাৰ খিতাপ দখল কৰে ৷

এই জয়ৰ লগতে উত্তৰ-পূৱ ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাৰ অস্মিতা কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় জুডো খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । এছিয়ান জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা অস্মিতাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্কটলেণ্ডৰ ইভা ইউইঙক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত ছেমি ফাইনেলত ঘৰুৱা প্ৰতিযোগী সমৰ শ্ব’ক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।

১৯৯০ চনত অকলেণ্ডত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত জুডোক পদক খেল হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতীয় জুডোকসকলে প্ৰতিবাৰেই পদক লাভ কৰিছে যদিও সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অস্মিতা দে'ক স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনৰ বাবে অভিনন্দন জনাই তেওঁ প্ৰদৰ্শন সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব আৰু জুডোক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ দিশত অৰিহণা যোগাব বুলি উল্লেখ কৰে । সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সঁচাকৈয়ে এটা সোণালী প্ৰদৰ্শন ! জুডো মহিলাৰ ৪৮ কেজি ফাইনেলত স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰাৰ বাবে অস্মিতা দেৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ! এই প্ৰদৰ্শন সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব আৰু জুডো আৰু অধিক জনপ্ৰিয় হোৱাৰ দিশত অৰিহণা যোগাব । তেওঁৰ আগন্তুক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালো ।"

ইফালে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাই অস্মিতাক শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "ত্ৰিপুৰাৰ কন্যা অস্মিতা দে'ই ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে ! ত্ৰিপুৰাৰ কন্যা অস্মিতা দে'ই পুনৰবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । বেলনিয়াৰ এই প্ৰতিভাৱান জুডোকাই কমনৱেলথ গেমছত ৪৮ কেজি জুডো শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । তেওঁৰ নিষ্ঠা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, আত্মবিশ্বাসে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"

সাহাই লগতে কয়, "ত্ৰিপুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈলৈ অশেষ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । তেওঁৰ এই সফলতা সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।"

ত্ৰিপুৰাৰ বাসিন্দা অস্মিতা দে' বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত ৷ অস্মিতাৰ এই সাফল্যত অভিনন্দন জনাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্য নাথে কয়, "সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰত মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা #CWG2026ত মহিলাৰ ৪৮ কেজি শাখাৰ জুডো প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা @Uppolice উপ পৰিদৰ্শক অস্মিতা দে'লৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ! আমাৰ দেশৰ কন্যাসকলৰ অদম্য সাহস, অনুশাসন, দৃঢ়তা, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰমাণ এই সোণালী কৃতিত্বক লৈ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই গৌৰৱান্বিত । অস্মিতা দেৰ সফলতাৰ সোণালী যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক—এয়া আমাৰ আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা ।"

অস্মিতাৰ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনৰ কিছু সময়ৰ পাছত হৰ্ষ সিঙে পুৰুষৰ-৬০ কেজি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জোছুয়া কাটজক ৱাজা-আৰিত পৰাস্ত কৰি জুডোত ভাৰতৰ হৈ দ্বিতীয়টো সোণৰ পদত অৰ্জন কৰে ৷ কাটজ আছিল অলিম্পিয়ান, চাৰিবাৰৰ অ’চেনিয়া চেম্পিয়ন আৰু বাৰ্মিংহাম ২০২২ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী খেলুৱৈ ।

লগতে পঢ়ক : সোণৰ লক্ষ্যৰে আজি নিশা ৰিঙত নামিব লাভলীনা

কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো পদক আনিলে লাভলীনাই: কমনৱেল্থ গেমছত অসমকন্যাই আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছে

TAGGED:

কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬
অস্মিতা দে
হৰ্ষ সিং
ASMITA DEY
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.