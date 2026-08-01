কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত ইতিহাস ৰচনা অস্মিতা দে'ৰ
অস্মিতাই কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত মহিলা জুডোৰ ৪৮ কেজিত কানাডাৰ হাইডি কোৱাচক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
By PTI
Published : August 1, 2026 at 12:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি অস্মিতা দে'ই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ অস্মিতাই শুকুৰবাৰে কানাডাৰ হাইডি কোৱাচক ৰোমাঞ্চকৰ ‘গোল্ডেন স্ক’ৰ’ মেচত পৰাস্ত কৰি মহিলাৰ-৪৮ কেজি শাখাৰ খিতাপ দখল কৰে ৷
এই জয়ৰ লগতে উত্তৰ-পূৱ ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাৰ অস্মিতা কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় জুডো খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । এছিয়ান জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা অস্মিতাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্কটলেণ্ডৰ ইভা ইউইঙক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত ছেমি ফাইনেলত ঘৰুৱা প্ৰতিযোগী সমৰ শ্ব’ক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
HISTORIC GOLD! 🥇 🥋— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Asmita Dey creates history, becoming the first Indian judoka to win Commonwealth Games Gold, defeating her opponent by Yuko in the Women's -48kg Final. ✨
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony… pic.twitter.com/b3g6NUlXS9
১৯৯০ চনত অকলেণ্ডত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত জুডোক পদক খেল হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতীয় জুডোকসকলে প্ৰতিবাৰেই পদক লাভ কৰিছে যদিও সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷
A golden performance indeed! Proud of Asmita Dey for winning a Gold in the Judo Women's 48KG Final! This performance will always be remembered and will contribute towards Judo becoming even more popular. Best wishes for her endeavours ahead. #CWG2026 pic.twitter.com/7quBu2GXcD— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অস্মিতা দে'ক স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনৰ বাবে অভিনন্দন জনাই তেওঁ প্ৰদৰ্শন সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব আৰু জুডোক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ দিশত অৰিহণা যোগাব বুলি উল্লেখ কৰে । সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সঁচাকৈয়ে এটা সোণালী প্ৰদৰ্শন ! জুডো মহিলাৰ ৪৮ কেজি ফাইনেলত স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰাৰ বাবে অস্মিতা দেৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ! এই প্ৰদৰ্শন সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব আৰু জুডো আৰু অধিক জনপ্ৰিয় হোৱাৰ দিশত অৰিহণা যোগাব । তেওঁৰ আগন্তুক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালো ।"
Tripura’s Daughter Asmita Dey Creates History!— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) July 31, 2026
Asmita Dey, a daughter of Tripura, has once again brought glory to the state on the international stage. The talented judoka from Belonia has achieved a historic feat by winning the gold medal in the 48 kg judo category at the… pic.twitter.com/NnFNRyrzr0
ইফালে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাই অস্মিতাক শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "ত্ৰিপুৰাৰ কন্যা অস্মিতা দে'ই ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে ! ত্ৰিপুৰাৰ কন্যা অস্মিতা দে'ই পুনৰবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । বেলনিয়াৰ এই প্ৰতিভাৱান জুডোকাই কমনৱেলথ গেমছত ৪৮ কেজি জুডো শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । তেওঁৰ নিষ্ঠা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, আত্মবিশ্বাসে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
সাহাই লগতে কয়, "ত্ৰিপুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈলৈ অশেষ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । তেওঁৰ এই সফলতা সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।"
#CWG2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम भारवर्ग की जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित कर वैश्विक पटल पर माँ भारती को गौरवभूषित करने वाली @Uppolice में उप निरीक्षक सुश्री अस्मिता डे को हार्दिक बधाई!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 31, 2026
देश की बेटियों के अदम्य साहस, अनुशासन, संकल्प और परिश्रम की प्रेरक प्रतीक इस… pic.twitter.com/9TvmV5UtDX
ত্ৰিপুৰাৰ বাসিন্দা অস্মিতা দে' বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত ৷ অস্মিতাৰ এই সাফল্যত অভিনন্দন জনাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্য নাথে কয়, "সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰত মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা #CWG2026ত মহিলাৰ ৪৮ কেজি শাখাৰ জুডো প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা @Uppolice উপ পৰিদৰ্শক অস্মিতা দে'লৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ! আমাৰ দেশৰ কন্যাসকলৰ অদম্য সাহস, অনুশাসন, দৃঢ়তা, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰমাণ এই সোণালী কৃতিত্বক লৈ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই গৌৰৱান্বিত । অস্মিতা দেৰ সফলতাৰ সোণালী যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক—এয়া আমাৰ আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা ।"
অস্মিতাৰ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনৰ কিছু সময়ৰ পাছত হৰ্ষ সিঙে পুৰুষৰ-৬০ কেজি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জোছুয়া কাটজক ৱাজা-আৰিত পৰাস্ত কৰি জুডোত ভাৰতৰ হৈ দ্বিতীয়টো সোণৰ পদত অৰ্জন কৰে ৷ কাটজ আছিল অলিম্পিয়ান, চাৰিবাৰৰ অ’চেনিয়া চেম্পিয়ন আৰু বাৰ্মিংহাম ২০২২ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী খেলুৱৈ ।