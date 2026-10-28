ETV Bharat / sports

ফ্লেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ পেৰা এথলীট নীৰজ যাদৱৰ মৃতদেহ

এছিয়ান পেৰা গেমছৰ তিনিবাৰৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ যাদৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু । আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ।

neeraj yadav dies
পেৰা এথলীট নীৰজ যাদৱ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে দুখৰ খবৰ । ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত পেৰা এথলীট তথা ৩ বাৰৰ এছিয়ান পেৰা গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ যাদৱৰ ৪২ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ।

মঙলবাৰে নিশা দিল্লীৰ এটা ফ্লেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । প্ৰাথমিক তদন্তত খেলুৱৈগৰাকীয়ে কোনো বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ! কিন্তু এতিয়াও মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিশ্চিত হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । দিল্লীৰ জিটিবি হাস্পতালত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

নিশা নীৰজ যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক দিল্লীৰ জিটিবি হাস্পতাললৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে । তাৰ পিছত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ সকলো দিশৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । কি পৰিস্থিতিত তেওঁ বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল সেয়া বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতহে মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা যাব ।

পেৰা এথলেটিকছৰ এফ-৫৫ শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নীৰজ যাদৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভা আৰু অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজৰ বাবে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছিল ।

এছিয়ান পেৰা গেমছত তিনিটা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি তেওঁ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল । এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বসমূহে ভাৰতীয় পেৰা-স্প'ৰ্টছক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

পেৰা এথলীটগৰাকীৰ মৃত্যুত দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । খেলুৱৈগৰাকীৰ এনে ৰহস্যজনক মৃত্যুত ক্ৰীড়াজগতো স্তম্ভিত হৈ পৰিছে । পেৰা-স্প'ৰ্টছৰ সৈতে জড়িত বিষয়া, সহযোগী খেলুৱৈ আৰু তেওঁৰ অগণন অনুৰাগীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ

TAGGED:

NEERAJ YADAV DIES
নীৰজ যাদৱ
পেৰা এথলীট
ৰহস্যজনক মৃত্যু
জিটিবি হাস্পতাল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.