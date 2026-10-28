ফ্লেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ পেৰা এথলীট নীৰজ যাদৱৰ মৃতদেহ
এছিয়ান পেৰা গেমছৰ তিনিবাৰৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ যাদৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু । আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ।
Published : October 28, 2026 at 5:19 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে দুখৰ খবৰ । ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত পেৰা এথলীট তথা ৩ বাৰৰ এছিয়ান পেৰা গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ যাদৱৰ ৪২ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ।
মঙলবাৰে নিশা দিল্লীৰ এটা ফ্লেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । প্ৰাথমিক তদন্তত খেলুৱৈগৰাকীয়ে কোনো বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ! কিন্তু এতিয়াও মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিশ্চিত হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । দিল্লীৰ জিটিবি হাস্পতালত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
Delhi: Para-athlete Neeraj Yadav (42 years), who won three gold medals for India at the Para Asian Games, has allegedly committed suicide. His postmortem is being conducted at Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital. The actual cause of death has not yet come fully to light. The investigation into the matter is ongoing— IANS (@ians_india) October 28, 2026
নিশা নীৰজ যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক দিল্লীৰ জিটিবি হাস্পতাললৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে । তাৰ পিছত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ সকলো দিশৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । কি পৰিস্থিতিত তেওঁ বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল সেয়া বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতহে মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা যাব ।
VIDEO | MLC poll: Bihar Minister Ramkripal Yadav on teachers' and graduates' constituency poll results, says, "It seems that Neeraj ji has almost won, though the final results are yet to come. But it is unfortunate that Naval Kishore Yadav, a progressive leader of teachers, has fallen behind. This is not right. The public's judgment has to be accepted, and it is fine, but he had done a lot of work for teachers." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
পেৰা এথলেটিকছৰ এফ-৫৫ শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নীৰজ যাদৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভা আৰু অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজৰ বাবে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছিল ।
এছিয়ান পেৰা গেমছত তিনিটা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি তেওঁ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল । এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বসমূহে ভাৰতীয় পেৰা-স্প'ৰ্টছক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
পেৰা এথলীটগৰাকীৰ মৃত্যুত দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । খেলুৱৈগৰাকীৰ এনে ৰহস্যজনক মৃত্যুত ক্ৰীড়াজগতো স্তম্ভিত হৈ পৰিছে । পেৰা-স্প'ৰ্টছৰ সৈতে জড়িত বিষয়া, সহযোগী খেলুৱৈ আৰু তেওঁৰ অগণন অনুৰাগীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ