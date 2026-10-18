ETV Bharat / sports

এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলক নেতৃত্ব প্ৰমোদ-ছিমৰণৰ

জাপানৰ নাগোয়াৰ মিজুহো পাৰ্ক এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ।

Asian Para Games Opening Ceremony
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত জাপানাৰ নাগোয়া চহৰ এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ আয়োজনৰ বাবে সাজু হৈছে । দেওবাৰে এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । পেৰা বেডমিণ্টন তাৰকা প্ৰমোদ ভগত আৰু স্প্ৰিণ্টাৰ ছিমৰণ শৰ্মাই ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিছে ।

১৯ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পূৰ্বে টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ ভাবিনা পেটেলক বিশ্ৰাম দিয়া হৈছে । যাৰ বাবে তেওঁৰ স্থানত শৰ্মাই পতাকা বহনকাৰী দলটোক নেতৃত্ব দিছে ।

পেৰা এছিয়ান গেমছৰ পঞ্চম সংস্কৰণত ৪৫ খন ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰালিম্পিক কমিটীৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ২৪ অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত ১৮ টা খেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰতে ১৬৮ গৰাকী খেলুৱৈ আৰু ১১৩ গৰাকী বিষয়া তথা সহায়ক কৰ্মচাৰীকে ধৰি ২৮১ জনীয়া এটা দল জাপানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

১৬৮ গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত ১১২ জন পুৰুষ আৰু ৫৬ গৰাকী মহিলা । ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে মুঠ ১১ টা খেলৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৬২ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰে পেৰা এথলেটিকছৰ দলটো আটাইতকৈ ডাঙৰ । আনহাতে বেডমিণ্টনৰ দলত ২৮ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰী আছে ।

পেৰালিম্পিক চেম্পিয়ন সুমিত আণ্টিল, প্ৰমোদ ভগত আৰু অৱনী লেখাৰাৰ দৰে পেৰা খেলুৱৈৰ ওপৰত যথেষ্ট আশা কৰা হৈছে ।

জাপানৰ নাগোয়াৰ মিজুহো পাৰ্ক এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত (পালোমা মিজুহো ষ্টেডিয়াম) এছিয়ান পেৰা গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে ৭ দিনীয়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । 'ইমেজিন ৱান হাৰ্ট' মূলমন্ত্ৰৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে ।

১৮ অক্টোবৰৰ বিয়লি ২:৩০ বজাৰ পৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে । জাপানত স্থানীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে । এই অনুষ্ঠানৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং ভাৰতৰ ফেনকোড এপ আৰু ৱেবছাইটত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । একেদৰে ডিডি স্প'ৰ্টছে এই গেমছৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছে ।

এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২২ত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন

২০২২ চনত চীনৰ হাংঝৌত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ সংস্কৰণত ভাৰতে মুঠ ১১১ টা পদক লাভ কৰিছিল । য'ত আছিল ২৯ টা সোণ, ৩১ টা ৰূপ আৰু ৫১ টা ব্ৰঞ্জ । ভাৰতীয় দলৰ এয়া আছিল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আৰু পদক লাভৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থান দখল কৰিছিল । চীন, ইৰাণ, জাপান আৰু কোৰিয়াৰ পিছতে ভাৰতে স্থান লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ দুটা এদিনীয়া দল ঘোষণা, জাদেজা-পাণ্ডিয়া নহ'ল অন্তৰ্ভুক্ত

TAGGED:

ASIAN PARA GAMES OPENING CEREMONY
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬
প্ৰমোদ ভগত
ছিমৰণ শৰ্মা
ASIAN PARA GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.