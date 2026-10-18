এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলক নেতৃত্ব প্ৰমোদ-ছিমৰণৰ

এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলক নেতৃত্ব প্ৰমোদ-ছিমৰণৰ
জাপানৰ নাগোয়াৰ মিজুহো পাৰ্ক এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ।
Published : October 18, 2026 at 3:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত জাপানাৰ নাগোয়া চহৰ এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ আয়োজনৰ বাবে সাজু হৈছে । দেওবাৰে এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । পেৰা বেডমিণ্টন তাৰকা প্ৰমোদ ভগত আৰু স্প্ৰিণ্টাৰ ছিমৰণ শৰ্মাই ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিছে ।
১৯ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পূৰ্বে টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ ভাবিনা পেটেলক বিশ্ৰাম দিয়া হৈছে । যাৰ বাবে তেওঁৰ স্থানত শৰ্মাই পতাকা বহনকাৰী দলটোক নেতৃত্ব দিছে ।
পেৰা এছিয়ান গেমছৰ পঞ্চম সংস্কৰণত ৪৫ খন ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰালিম্পিক কমিটীৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ২৪ অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত ১৮ টা খেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰতে ১৬৮ গৰাকী খেলুৱৈ আৰু ১১৩ গৰাকী বিষয়া তথা সহায়ক কৰ্মচাৰীকে ধৰি ২৮১ জনীয়া এটা দল জাপানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
At the Opening Ceremony of the Asian Para Games 2026 at Paloma Mizuho Stadium in Aichi-Nagoya, Japan, Team India proudly showcased Bharat's rich heritage. Wearing ceremonial blazers featuring Indus Valley Civilisation motifs, SaptSindhu on the collar, and the Tricolour on the pocket, the contingent showcased the nation's heritage at every step! #AichiNagoya #AsianParaGames #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 18, 2026
১৬৮ গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত ১১২ জন পুৰুষ আৰু ৫৬ গৰাকী মহিলা । ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে মুঠ ১১ টা খেলৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৬২ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰে পেৰা এথলেটিকছৰ দলটো আটাইতকৈ ডাঙৰ । আনহাতে বেডমিণ্টনৰ দলত ২৮ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰী আছে ।
পেৰালিম্পিক চেম্পিয়ন সুমিত আণ্টিল, প্ৰমোদ ভগত আৰু অৱনী লেখাৰাৰ দৰে পেৰা খেলুৱৈৰ ওপৰত যথেষ্ট আশা কৰা হৈছে ।
জাপানৰ নাগোয়াৰ মিজুহো পাৰ্ক এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত (পালোমা মিজুহো ষ্টেডিয়াম) এছিয়ান পেৰা গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে ৭ দিনীয়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । 'ইমেজিন ৱান হাৰ্ট' মূলমন্ত্ৰৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে ।
Get ready for the thrill at #APG2026! Watch the Opening Ceremony LIVE on DD Sports, live stream on Prasar Bharati Sports YouTube & Waves OTT from 2:30 PM IST onwards. Let's #Cheer4Bharat! Link👇🏻 https://t.co/C5YJvIIqo8 @Media_SAI @PCI_IN_Official @IndiaSports— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 18, 2026
১৮ অক্টোবৰৰ বিয়লি ২:৩০ বজাৰ পৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে । জাপানত স্থানীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে । এই অনুষ্ঠানৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং ভাৰতৰ ফেনকোড এপ আৰু ৱেবছাইটত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । একেদৰে ডিডি স্প'ৰ্টছে এই গেমছৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছে ।
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২২ত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন
২০২২ চনত চীনৰ হাংঝৌত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ সংস্কৰণত ভাৰতে মুঠ ১১১ টা পদক লাভ কৰিছিল । য'ত আছিল ২৯ টা সোণ, ৩১ টা ৰূপ আৰু ৫১ টা ব্ৰঞ্জ । ভাৰতীয় দলৰ এয়া আছিল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আৰু পদক লাভৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থান দখল কৰিছিল । চীন, ইৰাণ, জাপান আৰু কোৰিয়াৰ পিছতে ভাৰতে স্থান লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ দুটা এদিনীয়া দল ঘোষণা, জাদেজা-পাণ্ডিয়া নহ'ল অন্তৰ্ভুক্ত