এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬: দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে পাঁচটাকৈ স্বৰ্ণ পদক লাভ
এছিয়ান পেৰা গেমছত বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে ৯টা স্বৰ্ণ, ১১টা ৰূপ আৰু ১৪টা ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : October 20, 2026 at 7:34 PM IST
হায়দৰাবাদ : জাপানৰ নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এছিয়ান পেৰা গেমছৰ দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে পাঁচটাকৈ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ মুঠ স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা ৯টা লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
উল্লেখ্য যে, গেমছৰ দ্বিতীয় দিনা দীপ্তি জিৱাঞ্জীয়ে ভাৰতীয় দলটোক এক শক্তিশালী আৰম্ভণি প্ৰদান কৰি মহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ T20 ইভেণ্টত ৫৬.৩৬ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰি স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে । পুৰুষৰ ডিস্কাছ থ্ৰ’ ইভেণ্টত প্ৰণৱ সুৰমাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । তেওঁ ৯৩২ পইণ্টেৰে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে ।
GOLD AGAIN, RECORD BROKEN! 🇮🇳🥇 Deepthi Jeevanji (TOPS Athlete) reigns supreme at the #AsianParaGames2026! 💪🏃♀️ TOPS athlete Deepthi clinched GOLD 🥇 in the Women’s 400m T20 Final with an incredible timing of 56.36 seconds, setting a NEW GAMES RECORD! Defending her 2022 title, Deepthi returns to the top of the podium with an even faster performance, improving her timing by 0.23 seconds! 🇮🇳🏆 Two editions. Two gold medals. One record-breaking champion! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #GoldMedal #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
ইয়াৰ পিছত চিমৰনে মহিলাৰ ২০০ মিটাৰ T12 ফাইনেলত ২৪.৮০ ছেকেণ্ড সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰি স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হয় ৷ একেদৰে নিশাদ কুমাৰে নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখি পুৰুষৰ লং জাপৰ T47 ফাইনেলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । তেওঁ ১.৯৮ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতেই স্বৰ্ণ পদক নিশ্চিত কৰিছিল ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তীসময়ত ২.০৪ মিটাৰ জপিয়াই এক নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰে কুমাৰে ।
বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে ৯টা স্বৰ্ণ, ১১টা ৰূপ আৰু ১৪টা ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
বাতৰি লিখা পৰলৈকে ভাৰতে পুৰুষৰ ডিস্কাচ থ্ৰ’ৰ F43/F44/F62/F64 ফাইনেলত প্ৰথম তিনিটা স্থান দখল কৰে । ইয়াৰে দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰে ৪৯.৭১ মিটাৰ থ্ৰ' কৰি সোণৰ পদক, ৰাকেশে ৪৯.৩৫ মিটাৰৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি ৰূপ আৰু ৫১.১৫ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে প্ৰদীপ কুমাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷
আনহাতে ভাৰতীয় স্প্ৰিন্টাৰ চিমৰনে মহিলাৰ ২০০ মিটাৰ T12 ফাইনেলত ২৪.৮০ ছেকেণ্ড সময় লৈ নাগয়াত এক নতুন এছিয়ান পেৰা গেমছ ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ লগতে স্বৰ্ণ জয় কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান পেৰা গেমছত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা কোন এইগৰাকী ম'না আগৰৱাল ?