এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ পঞ্চম দিন: দুটা বিশ্ব অভিলেখকে ধৰি ভাৰতৰ সাতটা স্বৰ্ণ পদক লাভ
ভাৰতে ইতিমধ্যে ১০০ পদকৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু পদক তালিকাত বৰ্তমান চতুৰ্থ স্থানত আছে ।
Published : October 23, 2026 at 8:33 PM IST
গুৱাহাটী : এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ পঞ্চম দিনটোতো ভাৰতীয় খেলুৱৈ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আছিল । পঞ্চম দিনা ভাৰতীয় দলে আৰু পাঁচটা সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ লগে লগে পদকৰ সংখ্যাই শতকৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰে । পুৱাৰ ভাগত সন্দীপ কুমাৰে উল্লেখনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই টি৪৪ যোগ্যতা অৰ্জনত ৫২.২৮ ছেকেণ্ড সময়েৰে বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰে ।
আনহাতে, জেভেলিনত হেনীয়ে ৬০.৪৯ মিটাৰ সুদীৰ্ঘ নিক্ষেপেৰে এফ৩৭ৰ নতুন বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে পুৰুষৰ একক এছএল৩ বেডমিণ্টনত নীতেশ কুমাৰে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে হৰবিন্দৰ সিং আৰু বিজয় সুন্দীয়ে চীনৰ যুটিটোক পৰাস্ত কৰি পেৰা আৰ্ছাৰী পুৰুষৰ ৰিকাৰ্ভ টীম ইভেণ্টত সোণৰ পদক লাভ কৰে ।
Heartiest congratulations to Sandeep on winning the Gold Medal in Men’s 400m race in specified category and setting a World Record at the Asian Para Games 2026. Making your debut at the Games with a world record and a Gold Medal is truly exceptional. Your phenomenal victory also marks India's 100th medal at these Games, making this milestone even more memorable. Well done!— President of India (@rashtrapatibhvn) October 23, 2026
বেডমিণ্টনত মহিলাৰ একক এছইউ৫ ফাইনেলত তুলাচিমাতি মুৰুগেছানে (চীনৰ ইয়াং কিউ জিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১৮-২১, ১১-২১), ৰিকাৰ্ভ মহিলা ডাবলছত পূজা জাতিয়ান আৰু ভৱনা চৌধাৰী (ৱাং জুকিয়ান আৰু গাও জিহানৰ বিৰুদ্ধে ০-৬) আৰু পুৰুষৰ ১৫০০ মিটাৰ টি৪৬ ফাইনেলত প্ৰমোদৰ (৪:০৯.৬৫) প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰতৰ পদক তালিকাত আৰু তিনিটা ৰূপৰ পদক সংযোজন হয় ।
এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ পদক তালিকাত মুঠ ১০৯টা পদক সংযোজন হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২৮টা সোণ, ৩৪টা ৰূপ আৰু ৪৭টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ।
তুলাছিমাতি মুৰুগেছান আৰু মানসী গিৰিশচন্দ্ৰ যোশীৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ
এছিয়ান পেৰা গেমছত মহিলা ডাবলছ এছএল৩-এছইউ৫ (SL3-SU5)ত ভাৰতীয় যুটি তুলাছিমাতি মুৰুগেছান আৰু মানসী যোশীয়ে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । চীনৰ ইয়াং কিউচিয়া আৰু জিয়াও জুক্সিয়ানক ২১-১৬, ২১-১৩ ব্যৱধানত পোনপটীয়া মেচত পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰি খিতাপ দখল কৰে ।
বিশ্ব অভিলেখৰে স্বৰ্ণ জয় ম'না আগৰৱালৰ
এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত শুকুৰবাৰে বিশ্ব অভিলেখৰে দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক লাভ কৰি উজলি উঠে ম'না আগৰৱালে । মহিলাৰ ৫০ মিটাৰ ৩পিএছএইচ১ ইভেণ্টত ৩৫৭.৫ পইণ্টৰ বিশ্ব অভিলেখৰে তেওঁ স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে । এই ইভেণ্টত চীনৰ কুইপিং জাঙে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ইভেণ্টত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰি অৱনী লেখাৰাই প’ডিয়ামত স্থান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।
A historic Silver for Bhawna Choudhary and Pooja Jatyan at the Asian Para Games! Congratulations to the duo on winning India’s first-ever medal in Women’s Recurve Doubles at the Games. Their achievement will inspire many aspiring archers: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 23, 2026
ভাৰতৰ বাবে আন এক বিশ্ব অভিলেখ
ভাৰতৰ জেভেলিন থ্ৰ’ৱাৰ হেনীয়ে ভাৰতৰ বাবে আন এক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে । পুৰুষৰ এফ৩৭/৩৮ ক্লাছিফিকেচনত তেওঁ ৬০.৪৯ মিটাৰ সুদীৰ্ঘ থ্ৰ’ৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে ।
সন্দীপ কুমাৰৰ বিশ্ব অভিলেখ ভংগ
সন্দীপ কুমাৰেও পুৰুষৰ ৪০০ মিটাৰ টি৬৪ ফাইনেলত বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ৫২.২৮ ছেকেণ্ড সময়েৰে তেওঁ এই শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লগতে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে ।
ভাৰতৰ হৈ আন এক বেডমিণ্টনৰ স্বৰ্ণ অৰ্জন নবীন শিৱকুমাৰৰ
ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যাত আৰু এটা বেডমিণ্টনৰ স্বৰ্ণ সংযোজন হৈছে । অৱশ্যে এইবাৰ এই পদক এছএল৪ শাখাত । লগতে এইটো হৈছে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ভাৰতৰ তৃতীয়টো স্বৰ্ণ পদক ।
নীতেশ কুমাৰৰ বেডমিণ্টনৰ স্বৰ্ণ
নিজ দেশৰ খেলুৱৈৰ মাজতে অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ একক এছএল৩ ফাইনেলত স্বদেশৰ প্ৰমোদ ভগতক ২১-১৮, ২১-১৬ ব্যৱধানত নীতেশ কুমাৰে পৰাস্ত কৰে । তেওঁ স্নায়ু যুঁজত নিজক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখি প্ৰথম দুটা ছেট জয়লাভ কৰি মেচখনত বিজয় নিশ্চিত কৰে ।
হৰবিন্দৰ-সন্দীপে ভাৰতৰ হৈ ২২ নম্বৰ স্বৰ্ণ পদক দখল কৰে
পুৰুষৰ পেৰা ৰিকাৰ্ভ ডাবলছৰ ফাইনেলত চীনৰ ডুঅ’ ইউন আৰু লিক্সুৱে ঝাওৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ ব্যৱধানতত হৰবিন্দৰ সিং আৰু সন্দীপ বিজয়ৰ ভাৰতীয় যুটিয়ে জয়লাভ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে জাপানৰ নাগোয়াত ভাৰতৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পদকৰ সংখ্যাত আৰু এটা স্বৰ্ণ পদকৰ সংযোজন ঘটে ।
ইফালে সন্দীপ কুমাৰক অভিনন্দ জ্ঞাপন কৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৷ এক্স যোগে তেওঁ কয়,"এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত পুৰুষৰ ৪০০ মিটাৰ দৌৰত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা আৰু বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে সন্দীপক আন্তৰিক অভিনন্দন...৷"