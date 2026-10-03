এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ২৪ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত, গল্ফত স্বৰ্ণ পদকৰে ইতিহাস ৰচনা প্ৰণৱী উৰ্ছৰ
প্ৰণৱী উৰ্ছ এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা গলফাৰ ৷
Published : October 3, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 11:27 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত প্ৰণৱী উৰ্ছে গল্ফত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰৰ ২৩ বছৰীয়া প্ৰণৱীয়ে এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা গলফাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
প্ৰণৱী উৰ্ছে এক তাৰকাময় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই মহিলাৰ ব্যক্তিগত ষ্ট্ৰ’ক প্লে ইভেণ্টত প্ৰথমটো সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ এছিয়ান গেমছত গল্ফৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভাৰতৰ ২৪ বছৰীয়া খৰাং পৰিস্থিতিৰ অন্ত পেলায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০২ চনত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এটা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল ৷ পুৰুষৰ ব্যক্তিগত ইভেণ্টত শিৱ কাপুৰে এই পদক অৰ্জন কৰিছিল ৷
Indian trio, consisting of Pranavi Sharath Urs, Aditi Ashok, and Diksha Dagar, clinched a historic silver medal in the women's team golf event at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, Japan. pic.twitter.com/rkYrsZx4WA— ANI (@ANI) October 3, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৮২ চনত গল্ফত ভাৰতে ২টা সোণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল । হাংঝুত ভাৰতে মাত্ৰ এটা ব্ৰঞ্জৰ পদকহে লাভ কৰিছিল ।
চাৰিদিনীয়া এই ইভেণ্টত প্ৰণৱীয়ে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ১৫-আণ্ডাৰ-পাৰ ২৬৫ স্ক’ৰ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰণৱীৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখন ৰোমাঞ্চকৰ আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ দুয়োটা আছিল যদিও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত তেওঁ নিজৰ স্থিৰতা আৰু সংযম বজাই ৰাখিছিল ।
চূড়ান্ত ৰাউণ্ডৰ তৃতীয়টো হোলত (3rd hole) এটা ত্ৰিপল ব’গীৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁ নিজৰ অগ্ৰগতি হেৰুৱাইছিল যদিও পাছত সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি তিনিটা বাৰ্ডী স্ক’ৰ কৰে আৰু ১ ষ্ট্ৰোকৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় ।
News Alert! Pranavi Urs becomes first Indian woman golfer to win individual gold at Asian Games, leads country to team silver pic.twitter.com/30KWLOSvh4— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
তেওঁ অদিতি অশোক আৰু দীক্ষা দাগৰৰ সৈতে দলীয় ইভেণ্টতো ভাৰতৰ বাবে ৰূপৰ পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । দলীয় শাখাত ভাৰতে ১৪-অণ্ডাৰ ৫৪৬ স্ক’ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে চীনে ২২-অণ্ডাৰ ৫৩৮ স্ক’ৰেৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
শনিবাৰৰ দিনটোত ভাৰতৰ এইটো দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে পুৱা ভাৰতীয় মহিলা ধনুৰ্বিদ কুমকুম মহোদে ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷
ভাৰত বৰ্তমান ১৮ টা স্বৰ্ণ, ২৬ টা ৰূপ আৰু ৩৫ টা ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ মুঠ ৭৯ টা পদকৰে তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত আছে ৷