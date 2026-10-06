মহিলাই মুক্তভাৱে ঘূৰা-ফুৰা কৰাৰ আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিব লাগে : লাভলীনা বৰগোহাঁই
লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কয় যে মহিলা খেলুৱৈসকলৰ সামূহিক দায়িত্ব হৈছে মহিলা সৱলীকৰণৰ দিশত অৰিহণা যোগোৱা আৰু দেশৰ বাবে কাম কৰা ।
By ANI
Published : October 6, 2026 at 4:09 PM IST
নতুন দিল্লী: এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি ইতিমধ্য়ে ভাৰতত উপস্থিত হৈছে অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই ৷ দিল্লী আৰক্ষীৰ মহিলা সুৰক্ষা অভিযানৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে ৰাজৌৰী গাৰ্ডেন বজাৰ এলেকাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে মহিলাৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি আৰু মহিলাসকলৰ মাজত মুক্তভাৱে চলা-ফুৰা কৰাৰ বাবে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
VIDEO | Delhi: Indian boxer Lovlina Borgohain joins Delhi women police for foot patrol at Rajouri Garden area. She says, "Women's safety is extremely important, and the Delhi Police's initiative to conduct patrols focused on this issue is excellent. These patrols are being carried out across every sector in Delhi, and I am delighted to be a part of this effort. I believe this will significantly raise awareness and lead to positive results regarding women's safety in the future." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2026
‘‘মই ভাবো মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত কাম কৰা আৰু টহলদাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰাটো দিল্লী আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপ । ইয়াৰ অংশ হ’বলৈ পাই বৰ ভাল লাগিছে । দেশৰ বাবে পদক অনাটো সুকীয়া কথা, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এছিয়ান গেমছত মহিলাসকলে যি ফলাফল লাভ কৰিছিল সেয়া সঁচাকৈয়ে উল্লেখযোগ্য আছিল । মহিলাসকলক এই অভিযানে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । ই এক আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ জগাই তোলে যে আমি ভয়ক জয় কৰিব পাৰোঁ ৷" লাভলীনাই কয় ।
Delhi: Indian boxer Lovlina Borgohain joined women police personnel in foot patrolling at Rajouri Garden Market to spread awareness about women's safety. https://t.co/3lMWjYPaB6— IANS (@ians_india) October 5, 2026
বক্সাৰগৰাকীয়ে কয় যে একাধিক কোণৰ পৰা মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কাম কৰিলে ভৱিষ্যতে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । ‘‘আমি যেতিয়া মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত কেৱল এটা নহয়, প্ৰতিটো কোণৰ পৰা কাম কৰিম, তেতিয়া ই ভৱিষ্যতৰ বাবে ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব । মহিলাসকলে মুক্ত আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে ঘূৰি ফুৰিব বিচাৰে, গতিকে এয়া এক বৃহৎ পদক্ষেপ ।’’ লাভলীনাই কয় ।
বৰগোহাঁয়ে লগতে কয় যে মহিলা খেলুৱৈসকলৰ সামূহিক দায়িত্ব হৈছে মহিলা সৱলীকৰণৰ দিশত অৰিহণা যোগোৱা আৰু দেশৰ বাবে কাম কৰা । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এগৰাকী মহিলা খেলুৱৈ হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ দেশৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত কাম কৰাটো আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব ।’’
উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ২ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছ ২০২৬ ৰ মহিলা বক্সিঙৰ ৭৫ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত লাভলীনাই তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চীনৰ বাও ঝিয়ীক ৫-০ ত পৰাস্ত কৰে ৷ সেইদিনা আছিল লাভলীনাৰ জন্মদিন ৷ স্বৰ্ণজয়েৰে নিজৰ ২৯ সংখ্যক জন্মদিন স্মৰণীয় কৰে লাভলীনাই । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকতো পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে