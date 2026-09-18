এছিয়ান গেমছ মহিলা ক্ৰিকেট : জাপানক পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত ভাৰত
এছিয়ান গেমছত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত মহিলা ক্ৰিকেটৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বৰ্তমানৰ চেম্পিয়ন ভাৰতে জাপানক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
Published : September 18, 2026 at 4:29 PM IST
নিছিন (জাপান) : অনভিজ্ঞ জাপানৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে আঠ উইকেটত শক্তিশালী জয়লাভেৰে যোৱাবাৰৰ সোণৰ পদক বিজয়ী ভাৰতে এছিয়ান গেমছৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
শ্ৰীচৰণী (৪/১০) আৰু শেফালী বাৰ্মাই (২/১৩) ৬ উইকেট দখল কৰাৰ পিছত ভাৰতে জাপানক মাত্ৰ ৫৭ ৰাণতে অলআউট কৰে । তাৰ পিছত মাত্ৰ পাঁচ অ'ভাৰতে ভাৰতে লক্ষ্যত উপনীত হয় । এতিয়া ২০ ছেপ্টেম্বৰত বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতে ছেমিফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
নিচেই সাধাৰণ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ভাৰতে শেফালী বাৰ্মাৰ ১৫টা বলত অপৰাজিত ৪০ ৰাণেৰে সহজতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় । আনহাতে, ৰিচা ঘোষেও ৬টা বলত ১২ ৰাণৰ বৰঙনি আগবঢ়ায় । অৱশ্যে জাপানেও কিছু সময়ৰ বাবে মেচখনত আনন্দ প্ৰকাশৰ সুবিধা লাভ কৰে । কিয়নো অ’পেনাৰ গুনালন কমলিনী আৰু তৃতীয় স্থানত বেটিং কৰিবলৈ অহা ভাৰতী ফুলমালীক অতি সোনকালেই আউট কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
কিন্তু এই আনন্দ উল্লাস বেছি সময়লৈ নিটিকিল । কিয়নো শেফালী বাৰ্মা আৰু ৰিচা ঘোষৰ মাৰমুখী বেটিঙত জাপানৰ বলাৰ ধৰাশায়ী হয় আৰু সহজতেই মেচখন ভাৰতীয় মহিলাসকলে নিজৰ দখললৈ আনে ।
জাপানক ৫০ ৰাণৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাৰ কৃতিত্ব বহুলাংশে শ্ৰীচৰণীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় স্পিনাৰসকললৈ যায় । নিজৰ পছন্দ অনুসৰি বলিং কৰি ভাৰতীয় দলে কেতিয়াও জাপানৰ বেটাৰক হাত খুলি শ্বট লগোৱাৰ কোনো সুযোগ নিদিলে । আয়োজক দলটোৱে নিজৰ ইনিংছত মাত্ৰ তিনিবাৰহে বল বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰলৈ পঠাবলৈ সক্ষম হয় ।
দলটোৱে পাৱাৰ প্লে’ত মাত্ৰ ২৪ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জাপানৰ বেটাৰসকলে মাত্ৰ দুটাহে চাৰি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰে এটা আকৌ শ্লিপৰ মাজেৰে সৰকি যায় ।
কিন্তু টি-২০ মেচত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা বাওঁহতীয়া স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণীয়ে সপ্তম অ'ভাৰত একেৰাহে অ’পেনাৰ হাৰুনা ইৱাছাকি (১০) আৰু অধিনায়ক মাই ইয়ানাগিদাৰ উইকেট দখল কৰি এই ফৰ্মেটত তেওঁৰ শেহতীয়া দুৰ্দান্ত ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখে । আনহাতে, স্পিনাৰ শেফালী বাৰ্মায়ো (২/১৩) ইয়াৰ পিছত উইকেট দখলৰ তালিকাত যোগদান কৰে ।
অফ স্পিনাৰগৰাকীয়ে জাপানৰ হৈ সৰ্বাধিক স্ক’ৰ ২৫ ৰাণ কৰা আয়াকা কাটো-ষ্টাফৰ্ডক ১৫ অ'ভাৰত আৰু ১৭ নং অ'ভাৰত শ্বিমাকো কাটোক পেভিলিয়নলৈ ঘূৰাই পঠায় । ইয়াৰ উপৰি দুটা ৰাণ আউটো হয় । যাৰ ফলত ঘৰুৱা বেটাৰসকলৰ বাবে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰে ।