এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত
টেষ্ট খেলা দেশসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰীলংকাৰ মুঠ ৪৫ ৰাণ হৈছে টি-২০ত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰা যুটীয়া সৰ্বনিম্ন স্ক'ৰ ।
By ANI
Published : October 1, 2026 at 4:08 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান) : মহিলা দলে স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত এইবাৰ এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত ভাৰত । ছেমিফাইনেলত শ্ৰীলংকাক ধৰাশায়ী কৰি টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোৱে কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়ে । পুৰুষৰ টি-২০ প্ৰতিযোগিতাত ১০০ বা ততোধিক ৰাণত ১১ বাৰ জয়ী হৈ ভাৰতীয় দলটোৱে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে ।
ঈশান কিষাণৰ দৰ্শনীয়া ৮০ ৰাণৰ ইনিংছৰ পাছত অক্ষৰ পেটেল, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ ব্যতিক্ৰমী বলিঙেৰে ভাৰতে মাত্ৰ ৪৫ ৰাণতে শ্ৰীলংকান দলক সীমাবদ্ধ ৰাখে । পুৰুষৰ টি-২০ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেল বা ফাইনেলত জয়ৰ সৰ্বাধিক ব্যৱধান হৈছে ১২৪ ৰাণ । আনহাতে, আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত আইচিচি টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ ফাইনেলত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক ৯৬ ৰাণত জয়লাভৰ ভাৰতৰ নিজা অভিলেখ ভংগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে টেষ্ট খেলা দেশসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰীলংকাৰ মুঠ ৪৫ ৰাণ হৈছে টি-২০ত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰা সৰ্বনিম্ন স্ক'ৰ । ইয়াৰ লগে লগে ২০১৯ চনত বাচেটেৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে সংগ্ৰহ কৰা সৰ্বনিম্ন ৪৫ ৰাণৰ সৈতে শ্ৰীলংকাই সমতা স্থাপন কৰে ।
শ্ৰীলংকাৰ ইনিংছটোত মুঠ পাঁচজন বেটছমেনে কোনো ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে । এইটোও এটা ইনিংছত যৌথভাৱে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক শূন্যত আউট হোৱা বেটাৰৰ সংখ্যা । ২০১০ চনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে জিম্বাবুৱেৰ ৬ জন বেটছমেন শূন্য স্ক'ৰত আউট হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে এইটো হৈছে এটা ইনিংছত সৰ্বাধিক বেটছমেন শূন্যত আউট হোৱাৰ ৰেকৰ্ড । আনহাতে, টি-২০ ক্ৰিকেটত শ্ৰীলংকাৰ এইটো হৈছে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড । ২০১৯ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ১৩৪ ৰাণৰ ব্যৱধানত হোৱা পৰাজয় এতিয়াও সিংহলী দলটোৰ বাবে আটাইতকৈ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাজয় ।
মেচখনত শ্ৰীলংকাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ২১টা বলত ৩৮ ৰাণ কৰি ভাৰতীয় দলক এক সুন্দৰ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে । তেওঁৰ ইনিংছটোত আছিল ৬টা চাৰি আৰু দুটা ছয় । আনহাতে, অভিষেক শৰ্মা আৰু সঞ্জু চেমছনে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । দুয়োজনৰ বেটৰ পৰা দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাৰ ৰাণো সংগ্ৰহ নহ'ল ।
এটা সময়ত ভাৰতৰ স্ক'ৰ আছিল ৪ উইকেটৰ বিনিময়ত ৮৭ ৰাণ । তাৰ পিছত ঈশান কিষাণে এককভাৱে ভাৰতৰ ইনিংছ গঢ়াৰ দায়িত্ব কান্ধ পাতি লয় আৰু ৪৬ বলত অপৰাজিত ৮০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁৰ ইনিংছটো চাৰিটা চাৰি আৰু ৫টা ছয়েৰে সমৃদ্ধ আছিল । ঈশান কিষাণৰ বেটিং বিক্ৰমতে ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত ২০ অ'ভাৰত ৭ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
শ্ৰীলংকান দলৰ হৈ সফলতম বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ছাহান আৰ্চচিগে (২/২৮) আৰু থাৰিন্দু ৰত্নায়কে (২/৩২) । আনহাতে, বেটিঙত শ্ৰীলংকান বেটাৰসকলে নিয়মীয়া ব্যৱধানত এজন এজনকৈ আউট হৈ যায় । দলটোৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে নুৱানিডু ফাৰ্নাণ্ডোৱে (১৫) । ইফালে ভাৰতৰ বলিং বিভাগত যশপ্ৰীত বুমৰাহ (২/৭), অক্ষৰ পেটেল (৩/৮), অভিষেক শৰ্মা (২/২) আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে (১/১৮) ৯.৫ অভাৰতে মাত্ৰ ৪৫ ৰাণত শ্ৰীলংকান দলৰ আটাইকেইজন খেলুৱৈক পেভিলিয়নৰ ৰাস্তা দেখুৱায় ।