এছিয়ান গেমছ ২০২৬: অভিলেখ ভংগ কৰি ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড দলীয় শাখাত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ পদক

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: অভিলেখ ভংগ কৰি ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড দলীয় শাখাত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ পদক
২০২৬ চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এতিয়ালৈকে ১৯টা পদক লাভ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত দুটা স্বৰ্ণ, আঠটা ৰূপ আৰু ৯টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আছে ।
By ANI
Published : September 25, 2026 at 10:04 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান) : চলিত এছিয়ান গেমছৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড দলীয় শাখাত ভাৰতীয় মিক্সড ডাবলছ শ্বুটাৰ সুৰুচি সিং আৰু কমলজীতৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ । ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে এতিয়ালৈকে দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
ভাৰতীয় যুটিটোৱে ফাইনেলত মুঠ ৪৮৪.৬ পইণ্ট লাভ কৰি ৪৭৮.০ পইণ্টেৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰা দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰে । আনহাতে, ইৰাণে ৪১৫.৮ পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰাৰ বিপৰীতে ইণ্ডোনেছিয়াই ৩৪৯.৪ পইণ্ট লাভ কৰি পদকৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হয় ।
ভাৰতীয় যুটি সুৰুচি আৰু কমলজীতে এছিয়ান অভিলেখো ভংগ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নতুন দিল্লীত এছিয়ান শ্বুটিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ সময়ত উজবেকিস্তানে (৪৮১.৩) এই অভিলেখ গঢ়িছিল ।
২০২৬ চনৰ এচিয়ান গেমছত ভাৰতে এতিয়ালৈকে ১৯টা পদক লাভ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত দুটা স্বৰ্ণ, আঠটা ৰূপ আৰু ৯টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আছে ।
সুৰুচি আৰু কমলজীতে ফাইনেলত শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰি আৰম্ভণি শৃংখলাত ১০৩ পইণ্ট লাভ কৰি অগ্ৰগতি লাভ কৰে । আনহাতে, এই পৰ্যায়ত দক্ষিণ কোৰিয়াই ৯৮.১ পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাণে ৯৮.০ পইণ্ট আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই ৯৫.২ পইণ্ট লাভ কৰে ।
দ্বিতীয় শৃংখলাত ভাৰতীয় দলটোৱে ৯৯.৪ পইণ্ট সংযোজন কৰি সামগ্ৰিকভাৱে ২০২.৪ পইণ্টলৈ নিজৰ পইণ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে । ইফালে দক্ষিণ কোৰিয়াই ১০৩.১ পইণ্টেৰে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই এই ব্যৱধান হ্ৰাস কৰি মুঠ ২০১.২ পইণ্ট লাভ কৰে ।
ইয়াৰ পাছতে ভাৰতে তৃতীয় শৃংখলাত ১০১.১ পইণ্টেৰে নিজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰি ৩০৩.৫ পইণ্টলৈ যায় । দক্ষিণ কোৰিয়াই ৯৯ পইণ্ট লাভ কৰি ৩০০.২ পইণ্ট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাণে ২৯৫.০ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই ২৯১.০ পইণ্ট লাভ কৰে ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সুৰুচি আৰু কমলজীতে নিজৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখে । প্ৰথম শৃংখলাত ৬১.২ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰি ৩৬৪.৭ পইণ্টত উপনীত হৈ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অগ্ৰগতি ৫.৮ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি কৰে । আনহাতে, ৩৪৯.৪ পইণ্টত নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্ত পেলাই ইণ্ডোনেছিয়া বাহিৰ হয় ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় শৃংখলাৰ পিছত ভাৰতীয় যুটিটোৱে ৮.৪ পইণ্টৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে আৰু নিজৰ পইণ্ট ৪২৪.৯ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি কৰে । দক্ষিণ কোৰিয়াই ৪১৬.৫ পইণ্টত উপনীত হোৱাৰ বিপৰীতে ইৰাণে ৪১৫.৮ পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে ।
দক্ষিণ কোৰিয়াই চূড়ান্ত শৃংখলাত অলপ পলমকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় যদিও সুৰুচি আৰু কমলজীতে ৰূপৰ পদক বিজয়ী দলটোৰ পৰা ৬.৬ পইণ্ট ব্যৱধানত ৪৮৪.৬ পইণ্টেৰে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্ত পেলায় । তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত স্ক’ৰ বিশ্ব অভিলেখৰ পৰা মাত্ৰ চাৰি পইণ্ট কম আছিল ।
এছিয়ান গেমছত এতিয়ালৈকে এইটো হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে স্বৰ্ণ পদক মেচত শ্ৰীলংকাক ১৪৭ ৰাণত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল ।
ভাৰতে বিভিন্ন শাখাত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । শ্বুটিং, টেবুল টেনিছ আৰু স্কোৱাছত পদক লাভ কৰিছে । পুৰুষৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩ পজিচনৰ দলীয় ইভেণ্টত এ পি এছ টোমাৰ, ৰুদ্ৰাংকক্ষ পাটিল আৰু নীৰজ কুমাৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে টোমাৰ আৰু নীৰজে পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যক্তিগত ফাইনেলতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
টেবুল টেনিছত দিয়া চিতালে আৰু মনুষ শ্বাহে মিক্সড ডাবলছ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত হংকঙৰ ৱং চুন টিং আৰু ডু হোই কেমক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ পদকৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰিছে । স্কোৱাছত জোছানা চিনাপা আৰু ভেলাভান চেন্থিলকুমাৰেও ফিলিপাইনছৰ ডেভিদ পেলিনো আৰু জেমচিয়া আৰিবাডোক মিক্সড ডাবলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত কৰি পদক লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।
সাঁতোৰত সাজন প্ৰকাশে নিজৰ হিটত তৃতীয় স্থান দখল কৰি পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । আনহাতে, পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ বেকষ্ট্ৰ’ক ফাইনেলত ঋষভ দাস আৰু উৎকৰ্ষ পাটিলে প্ৰৱেশ কৰে ।
বেডমিণ্টনত ধ্ৰুৱ কপিলা আৰু তানিশা ক্ৰাষ্টোৱে মালদ্বীপৰ আমিনাথ আব্দুল ৰাজ্জাক আৰু নিবাল আহমেদক পৰাস্ত কৰি মিক্সড ডাবলছত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । শ্বুটিঙত কমলজীত আৰু সুৰুচি ইন্দ্ৰ সিঙে ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড দলীয় অৰ্হতাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।
ভাৰতে আন আন ইভেণ্টতো মিশ্ৰিত ফলাফল দেখুৱাইছে । পুৰুষৰ কায়াক ডাবল ৫০০ মিটাৰ দৌৰত প্ৰহিত বৰুৱা আৰু প্ৰসন্ন কুমাৰে ফাইনেল বিলৈ অগ্ৰসৰ হোৱাৰ বিপৰীতে মহিলা দলটোৱে কায়াক ফ'ৰত অষ্টম স্থান দখল কৰে । ১৬ ৰাউণ্ডত ভাৰতৰ পুৰুষ আৰু মহিলা ফেন্সিং দল বাহিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে মেঘা প্ৰদীপ আৰু নেহা লেইচনবামে মহিলাৰ কেনু ডাবল ৫০০ মিটাৰৰ পৰা বাহিৰ হয় ।
টেবুল টেনিছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হয় হৰমীত দেশাই আৰু যশস্বিনী ঘোৰপাড়ে । সাঁতোৰ শাখাত ধনুশ সুৰেশ, অনিশ সুনীল আৰু ধকশন শশীকুমাৰেও আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে । এথলেটিকছত অনামিকা, অনিশ আৰু পূজাই মহিলাৰ হেপ্টাথলন ৰেংকিঙত ক্ৰমে সপ্তম আৰু নৱম স্থানত থাকে ।