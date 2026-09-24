এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মণিপুৰৰ ৰোছিবিনাই আনিলে ৰূপ, প্ৰধানমন্ত্ৰী-কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মণিপুৰৰ ৰোছিবিনাই আনিলে ৰূপ, প্ৰধানমন্ত্ৰী-কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
ভাৰতীয় তাৰকা উশ্বু এথলীট ৰোছিবিনা দেৱীয়ে ৰূপৰ পদক আৰু ৰোইঙৰ দলীয় শাখাত সতনাম সিং আৰু ছলমান খানৰ যুটীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
By ANI
Published : September 24, 2026 at 10:54 AM IST
আইচি নাগোয়া(জাপান): আইচি নাগোয়া এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ দপদপনি অব্যাহত আছে ৷ বুধবাৰৰ দিনটোত ভাৰতে স্বৰ্ণজয় কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোও দুটাকৈ পদক জয়ৰে আৰম্ভণি ঘটে ৷
বুধবাৰে মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ পিছত মণিপুৰৰ আন এগৰাকী এথলীটৰ ৰূপৰ পদক জয় ৷ মণিপুৰৰ ভাৰতীয় তাৰকা উশ্বু এথলীট ৰোছিবিনা দেৱীয়ে মহিলাৰ ৬০ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত উপনীত হৈ ৰূপৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ফাইনেলত চীনৰ জাং জিয়াওয়ুৰ বিৰুদ্ধে ০-৫ ব্যৱধানত ২৫ বছৰীয়া ভাৰতীয় এথলীটগৰাকী পৰাজিত হয় ৷
এছিয়ান গেমছত ৰোছিবিনাৰ এয়া তৃতীয়টো পদক । পূৰ্বে তেওঁ ২০২৩ চনৰ এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক আৰু ২০১৮ চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল । ৰোছিবিনাৰ বাহিৰে কোনো এগৰাকী ভাৰতীয় এথলীটে উশ্বুত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ।
A fine performance by Satnam Singh and Salman Khan in the Men’s Double Sculls, earning India a well-deserved Bronze medal.— PMO India (@PMOIndia) September 24, 2026
Their composure and coordination stood out. May this achievement inspire them to scale even greater heights in the years ahead: PM @narendramodi pic.twitter.com/kAaSB1CZFw
এই পদক জয়ৰ পিছত সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ৰোছিবিনাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ এথলীটগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকী যথেষ্ঠ ওখ আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে খেলখনত পৰাজিত হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে ৷ ৰোছিবিনাই কয়, ‘‘এটা সময়ত আগবাঢ়ি থকাৰ পিছতো প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীৰ অত্যধিক উচ্চতা আৰু শক্তিয়েই মোৰ বাবে পৰাজয়ৰ কাৰণ হৈ পৰে ৷ তেওঁ মোতকৈ ভালেখিনি ওখ আছিল আৰু হাতৰ জোৰ বহু বেছি আছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁৰ কাষ চপাত মোৰ ভালেখিনি অসুবিধা হৈছিল ৷ তথাপিও মই মোৰ প্ৰদৰ্শনত সুখী ৷ অহাবাৰ মই ইয়াতকৈ বেছি প্ৰস্তুতিৰে খেলপথাৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাম ৷ প্ৰস্তুতিৰ বাবে মোক অলপ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন ৷’’
Roshibina Devi continues her Asian Games medal streak!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 24, 2026
Heartiest congratulations on securing Silver Medal in Women’s Sanda 60kg Wushu at the #AsianGames2026.
Bronze (2018), Silver (2022), Silver (2026)-three consecutive Games, three medals.
Proud of you!#Cheer4Bharat pic.twitter.com/a9k4xC4VGt
ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ পদক জয়ৰ সংখ্যা ১৪টালৈ বৃদ্ধি পায় ৷ ভাৰতে বৰ্তমানলৈকে এটা সোণ, ৬টা ৰূপ আৰু ৭টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ খেলুৱৈ কেইগৰাকীৰ এই সফলতাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অভিনন্দন জনায় ৷
আনহাতে, ৰোইঙৰ দলীয় শাখাত ভাৰতে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে । সতনাম সিং আৰু ছলমান খানৰ যুটীৰে পুৰুষৰ ডাবল স্কালছ ৰোইং ইভেণ্টত ভাৰতে এই পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ভাৰতীয় যুটিটোৱে অনায়াসে ১৫০০ মিটাৰত উপনীত হৈ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছিল যদিও অন্তিম ৫০০ মিটাৰত তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হয় ৷ এই যুটিটোৱে ফিনিচিং লাইনত উপনীত হ’বলৈ ৬ মিনিট ১৩.২৫ ছেকেণ্ড সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
A fine performance by Satnam Singh and Salman Khan in the Men’s Double Sculls, earning India a well-deserved Bronze medal.— PMO India (@PMOIndia) September 24, 2026
Their composure and coordination stood out. May this achievement inspire them to scale even greater heights in the years ahead: PM @narendramodi pic.twitter.com/kAaSB1CZFw
চীনৰ য়ি শ্বুডি আৰু য়িদে নিয়ে ৬ মিনিট ০৯.৩৭ ছেকেণ্ড সময়েৰে স্বৰ্ণ জয় কৰে । উজবেকিস্তানৰ পাভেল ছ’ৰিন আৰু মেখ্ৰ’জবেক মামাটকুলভে ৬ মিনিট ১০.৪৯ ছেকেণ্ডত প্ৰতিযোগিতা সম্পূৰ্ণ কৰি ৰূপৰ পদক জয় কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ২৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এছিয়ান গেমছত মীৰাবাঈ চানুৰ ৰূপৰ পদক, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা