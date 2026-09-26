এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ পিভি সিন্ধু

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ পিভি সিন্ধু
জাপানৰ টমোকা মিয়াজাকিক পৰাস্ত কৰে সিন্ধুৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ ৷
By ANI
Published : September 26, 2026 at 10:27 PM IST
ছেপ্টেম্বৰত : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত জয় যাত্ৰাৰে আৰম্ভ ভাৰতৰ বেডমিণ্টন তাৰকা খেলুৱৈ পিভি সিন্ধুৱে ৷ ইচিনোমিয়া চিটি মিউনিচিপাল জিমনেছিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত শনিবাৰে জাপানৰ টমোকা মিয়াজাকিক পৰাস্ত কৰে সিন্ধুৱে ৷ ইয়াৰ লগে লগে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ মহিলা একক শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ভাৰতৰ খেলুৱ পিভি সিন্ধুৱে ।
৪১ মিনিটত ভিতৰত ২১-৯, ২১-১৩ পইন্টত জাপানৰ টমোকা মিয়াজাকিক পৰাস্ত কৰি অষ্টম স্থান দখল কৰে সিদ্ধুৱে ৷ ভাৰতীয় শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে উদ্বোধনী খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ১৮ মিনিটত ২১-৯ গ’লত খেলখন সামৰি লয় ৷ তাৰ পাছত দ্বিতীয়খন খেলত নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখে ৷
ইফালে ভাৰতৰ আয়ুষ শ্বেট্টীয়ে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনা টাইপেইৰ চৌ টিয়েন-চেনৰ হাতত কঠিন যুঁজৰ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈ পুৰুষৰ একক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হয় ৷ প্ৰথমআৰ্ধত শ্বেট্টিয়ে ১৬-২১ পইন্টত পিছ পৰি আছিল যদিও দ্বিতীয়াৰ্ধত ২১-১৯ পইন্টত লাভ কৰি সমতা স্থাপন কৰে ৷ অৱশ্যে তৃতীয়াধৰ্ত খেলখনত ২১-১৭ পইন্ট লাভৰে ২-১ পইন্টত জয়লাভ চীনৰ খেলুৱৈ গৰাকীয়ে ৷
এই পৰাজয়ে শ্বেট্টীৰ এছিয়ান গেমছ অভিযানৰ অন্ত পেলোৱাৰ বিপৰীতে সিন্ধুৱে এতিয়া মহিলাৰ একক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত কাবাডীত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল ৷ শনিবাৰে টোকাই চিটিজেন জিমনেছিয়ামত ঘনিষ্ঠ যুঁজত ইৰাণক পৰাস্ত কৰি মহিলা আৰু পুৰুষ দুয়োটা দলে ইৰাণক পৰাস্ত কৰিছিল ।
মহিলা দলটোৱে ইৰাণক ৩৭-৩৪ গ’লত পৰাস্ত কৰি সফলতাৰে খিতাপ ৰক্ষা কৰাৰ বিপৰীতে পুৰুষ দলটোৱে দ্বিতীয়ার্ধত পুনৰ উভতি আহি ৪০-৩৪ গ’লত জয়লাভ কৰি এই শাখাত এছিয়ান গেমছৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী নৱমটো সোণৰ পদক দখল কৰে ৷
লগত পঢ়ক:এছিয়ান গেমছ ২০২৬: চুতৰ্থবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ স্বৰ্ণ পদক