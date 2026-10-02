লাভলীনাই সলনি কৰিলে পদকৰ ৰং : আনন্দত আত্মহাৰা পিতৃ-মাতৃয়ে ক'লে- জন্মদিনত এয়া দেশবাসীলৈ তাইৰ উপহাৰ

লাভলীনাই সলনি কৰিলে পদকৰ ৰং : আনন্দত আত্মহাৰা পিতৃ-মাতৃয়ে ক'লে- জন্মদিনত এয়া দেশবাসীলৈ তাইৰ উপহাৰ
লাভলীনাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ পিছতেই গৃহভূমি বৰপথাৰ নগৰত উখল-মাখল পৰিৱেশ ।
Published : October 2, 2026 at 2:32 PM IST
সৰুপথাৰ : অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এইবাৰ জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছলৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই পিতৃ-মাতৃক পদকৰ ৰং সলনি কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছিল । আজি সঁচাকৈয়ে লাভলীনাই নিজৰ জন্মদিনতেই পদকৰ ৰং সলনি কৰি দেশবাসীক স্বৰ্ণ পদক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হয় ।
জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত লাভলীনাই সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি দেশৰ লগতে অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিলে । ফাইনেল খেলখনত লাভলীনাই চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ক্ৰমাগতভাৱে দুবাৰকৈ এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেল খেলি লাভলীনাই ভাৰতীয় বক্সিং ইতিহাসত অভিলেখ ৰচনা কৰাই নহয় পদকো আজুৰি আনিলে ।
শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই লাভলীনাৰ গৃহস্থান বৰপথাৰ নগৰত উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । কাৰণ আজি দেশবাসীয়ে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ভাৰতৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰিব নে বিগত বৰ্ষৰ দৰে ৰূপৰ পদকতেই ক্ষান্ত থাকিব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । আজি লাভলীনাৰ জন্মদিনো । পুৱাৰে পৰাই সকলোৱে কেক কাটি আনন্দ উপভোগ কৰাৰ মাজতেই আহিল ভাল খবৰটো ।
Just spoke to Lovlina over call and extended my best wishes on behalf of the people of Assam on her birthday as well as for this prized Gold at the Asian Games.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 2, 2026
She is super elated and so are we. I'll let her soak the moment and meet her when she's back to Guwahati. https://t.co/DFWmbPXqGP
পদকৰ ৰং সলনি কৰিলে : পিতৃ
কন্যাই সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছতেই পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "তাই আগৰে পৰা কৈ আছিল যে পদকৰ ৰং সলনি কৰিব আৰু আজি সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাবে মই যথেষ্ট সুখী । পিতৃ-মাতৃ হিচাপে আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত । অসমবাসী আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজে কালিৰে পৰা নামঘৰে, মন্দিৰে চাকি-বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা সাৰ্থক হৈছে আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । পুৱাৰ ভাগতে আমি নামঘৰত চাকি-বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰি আহিছো আৰু গধূলিলৈ নামঘৰত শৰাইৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
"তাই মাকৰ লগত কথা পাতিছিল ফোনত, মই মাথোঁ 'থেংকিউ'হে ক'বলৈ পালো, হয়তো এঘণ্টামান পাছত তাই পুনৰ ভিডিঅ' কল কৰিব । তাই দেশবাসীকো এটা ভাল উপহাৰ দিছে, কাৰণ একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈ যোৱাবাৰৰ ৰূপৰ পদকটো এইবাৰ সোণৰ পদকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।" এইদৰে কয় পিতৃয়ে ।
জন্মদিনত দেশবাসীক উপহাৰ দিছে: মাতৃ
মাতৃ মামণি বৰগোহাঁয়ে কয়, "ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমলৈ আজি মোৰ কন্যাই সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছে । পিতৃ-মাতৃ হিচাপে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আজি তাইৰ জন্মদিন । জন্মদিনত তাই এইটো আমাৰ লগতে দেশবাসীক উপহাৰ দিছে । তাইৰ সপোন পূৰণ হৈছে । তাই পোন্ধৰ বছৰে যিখিনি কষ্ট কৰিছিল সকলোখিনি আজি তাইৰ সপোন পূৰণ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে । খেলৰ পিছতেই ফোন কৰিছে তাই, মই মাত দিলো । তাই ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ যাব বুলি কৈছে । পুৱা আমি নিজৰ গোঁসাইঘৰত চাকি জ্বলালো । তাৰ পিছত গৈ দেউতাকে মই গৈ নামঘৰত চাকি জ্বলাইছো আৰু গধূলিলৈ আমি শৰাই দিম । প্ৰত্যেক বছৰেই আমি তাইৰ জন্মদিনত শৰাই আগবঢ়াও নামঘৰত ।"
লাভলীনাই কৌশল আৰু বুদ্ধি দয়োটাই প্ৰয়োগ কৰিছে : আদিগুৰু
ইপিনে, লাভলীনাৰ প্ৰথম গুৰু প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসে কয়, "লাভলীনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো । পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে খুব আক্ৰমণাত্মক খেলিছিল । গাৰ জোৰেৰে খেলিলে নহ'ব, কৌশলো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব । লাভলীনাই আজি কৌশল আৰু বুদ্ধি দয়োটাই প্ৰয়োগ কৰি পদক অৰ্জন কৰিলে ।"
শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বৰপথাৰ নগৰত উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । বৰপথাৰ নগৰত ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, সৰুপথাৰ সমজিলা সাংবাদিক সংস্থা, চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ খেল চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । উপস্থিত থাকে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ প্ৰথমজন প্ৰশিক্ষক তথা আদিগুৰু প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসো । সকলোৱে একত্ৰিত হৈ লাভলীনাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে কেক কাটি শুভেচ্ছাও জনায়।
লগতে পঢ়ক:স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ: এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই
এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণজয় ভাৰতীয় মহিলা দলৰ