এছিয়ান গেমছ ২০২৬: মনু ভাকাৰ, পৱন শ্বেৰাৱতৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দল

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: মনু ভাকাৰ, পৱন শ্বেৰাৱতৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দল
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলটোক নেতৃত্ব দিয়ে অলিম্পিক পদক বিজয়ী মনু ভাকাৰ আৰু কাবাডী খেলুৱৈ পৱন শ্বেৰাৱতে ৷
By ANI
Published : September 19, 2026 at 8:31 PM IST
জাপান : শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ২০তম এছিয়ান গেমছ ২০২৬ ৷ জাপানৰ পালোমা মিজুহো ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ আনহাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলটোক নেতৃত্ব দিয়ে অলিম্পিক পদক বিজয়ী মনু ভাকাৰ আৰু কাবাডী খেলুৱৈ পৱন শ্বেৰাৱতে ৷
১৯-৪ অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছ মুঠ ৪৩ বিধ খেলৰ ভিতৰত ৩৬ বিধ খেলত ভাৰতৰ ৫০১গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ উল্লেখ্য যে, ৪৫খন দেশৰ খেলুৱৈয়ে ৪৬৯টা পদকৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
আনহাতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এছিয়ান গেমছ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় দলসমূহলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । এক্স যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু নিষ্ঠা আৰু দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ভাৰতে তেওঁলোকৰ বাবে গৌৰৱ কৰে । তেওঁলোকে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি দিয়ক, ভাল খেলক আৰু উজ্জ্বল হওক ৷"
As the Asian Games commence in Aichi-Nagoya, my best wishes to the Indian contingent. Each athlete has worked incredibly hard and shown remarkable dedication and determination. India is proud of them.— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2026
May they give their best, play well and shine! pic.twitter.com/FYokK9OTWK
পতাকা বহনকাৰী ভাকেৰে কয়,"মই জশপালক বহুত মিছ কৰিছো । তেওঁ মোৰ বাবে বিশেষ আছিল, মোৰ বাবে ই এক অতি আৱেগিক মুহূৰ্ত ৷" দ্ৰোনাচাৰ্য বঁটা বিজয়ী প্ৰশিক্ষক তথা অৰ্জুন বঁটা আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা ৰানাৰ স্বাস্থ্যজনিত জটিলতাৰ সৈতে যুঁজি ১৩ জুনত নতুন দিল্লীত মৃত্যু হৈছিল ৷
পেৰিছ অলিম্পিকত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰা স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰ ভাকেৰে এছিয়ান গেমছত আইচি-নাগোয়াত মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল, মহিলাৰ ২৫ মিটাৰ পিষ্টল আৰু ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড টিম ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
ইফালে শ্বেৰাৱাটে ভাৰতৰ পুৰুষৰ কাবাডীত খিতাপ জয়ী কৰা দলটোৰ অন্যতম সদস্য আছিল ৷ ইফালে এছিয়ান গেমছৰ ৯টা সংস্কৰণৰ ভিতৰত ৮টা সংস্কৰণত ভাৰতৰ পুৰুষ দলে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে, ইয়াৰ বাহিৰে ২০১৮ চনৰ গেমছত দলটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি সন্তুষ্ট হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ছফ্ট টেনিছৰ দলীয় শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে অভিযান সামৰিলে ভাৰতে