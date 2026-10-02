স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ : এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই

স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ : এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই
জাপানত চলি থকা এছিয়ান গেমছত শুকুৰবাৰে পুৱাই ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে লাভলীনাই ৷
Published : October 2, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : October 2, 2026 at 11:06 AM IST
গুৱাহাটী: জন্মদিনৰ দিনাই এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত স্বৰ্ণ জয় অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ৷ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে লাভলীনাই ৷
গোটেই খেলখনত লাভলীনাই নিজৰ কম্পোজড এপ্ৰ’চ বজাই ৰাখিছিল, যাৰ ফলত বাও আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু লগতে ফলপ্ৰসূ কাউণ্টাৰ পাঞ্চেৰে সঁহাৰি জনাইছিল ।
Asian Games: Lovlina Borgohain wins gold in women's 75 kg category after beating China's Bao Ziyi by a unanimous decision of 5-0 pic.twitter.com/JRja8i1fwI— IANS (@ians_india) October 2, 2026
প্ৰথম দুটা ৰাউণ্ডত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় বক্সাৰগৰাকীয়ে তৃতীয় ৰাউণ্ডতো নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি এক আধিপত্যশীল বিজয় সাব্যস্ত কৰে ৷ উল্লেখ্য যে আজি লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ওপজা দিন ।
অধিক খবৰৰ বাবে অপেক্ষ কৰক...