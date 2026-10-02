ETV Bharat / sports

স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ : এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই

জাপানত চলি থকা এছিয়ান গেমছত শুকুৰবাৰে পুৱাই ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে লাভলীনাই ৷

Lovlina borgohain wins gold
এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত লাভলীনাৰ স্বৰ্ণ জয় (X handle)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 10:47 AM IST

|

Updated : October 2, 2026 at 11:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জন্মদিনৰ দিনাই এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত স্বৰ্ণ জয় অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ৷ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে লাভলীনাই ৷

গোটেই খেলখনত লাভলীনাই নিজৰ কম্পোজড এপ্ৰ’চ বজাই ৰাখিছিল, যাৰ ফলত বাও আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু লগতে ফলপ্ৰসূ কাউণ্টাৰ পাঞ্চেৰে সঁহাৰি জনাইছিল ।

প্ৰথম দুটা ৰাউণ্ডত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় বক্সাৰগৰাকীয়ে তৃতীয় ৰাউণ্ডতো নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি এক আধিপত্যশীল বিজয় সাব্যস্ত কৰে ৷ উল্লেখ্য যে আজি লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ওপজা দিন ।

অধিক খবৰৰ বাবে অপেক্ষ কৰক...

Last Updated : October 2, 2026 at 11:06 AM IST

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ
লাভলীনা বৰগোহাঁই
লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ স্বৰ্ণ জয়
LOVLINA BORGOHAIN WINS GOLD
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.