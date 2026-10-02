ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণজয় ভাৰতীয় মহিলা দলৰ

অভিজ্ঞ ধনুৰ্বিদ অংকিতা ভকত, কীৰ্তি শৰ্মা আৰু ১৭ বছৰীয়া কুমকুম মহোদে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দক্ষিণ কোৰিয়াক আউটশ্বুট কৰি ঐতিহাসিক জয়ৰ ইতিহাস ৰচনা কৰে ।

Asian Games 2026: Indian Women's Recurve Archery Team Clinches Historic Gold
ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণজয় ভাৰতীয় মহিলা দলৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ভাৰতৰ মহিলা ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰী দলে চাপৰ মাজতো চাঞ্চল্যকৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ১০ বাৰৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন দক্ষিণ কোৰিয়াক ৫-৩ পইণ্টৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।

অভিজ্ঞ ধনুৰ্বিদ অংকিতা ভকত, কীৰ্তি শৰ্মা আৰু ১৭ বছৰীয়া কুমকুম মহোদে প্ৰত্যাহ্বানমূলক বতাহৰ পৰিস্থিতিত নিজৰ স্থিতি ধৰি ৰাখি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দক্ষিণ কোৰিয়াক আউটশ্বুট কৰি ঐতিহাসিক জয়ৰ ইতিহাস ৰচনা কৰে ।

এই জয়ে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ জয়ৰ পথ আৰু অধিক মসৃণ কৰি তুলিছে ৷ যোৱা মে’ মাহত চাংহাইত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলটোৱে সোণৰ পদক লাভৰ পাঁচ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাইছিল । ছেমি ফাইনেলত কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰি দলটোৱে খিতাপ দখল কৰে ।

এই প্ৰতিযোগিতাতো বহুলাংশে সেই একেটা ভাৰতীয় দলেই আছিল যিয়ে চাংহাইত জয়লাভ কৰিছিল ৷ অৱশ্যে এই প্ৰতিযোগিতাত বাছনি পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এছিয়ান গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱৰা বিশ্বৰ প্ৰাক্তন এক নম্বৰ খেলুৱৈ দীপিকা কুমাৰীৰ ঠাইত কীৰ্তিয়ে খেলিছিল ।

দুয়োটা দলে প্ৰথম দুটা ছেটত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, দুয়োটা দলে ক্ৰমে ৫৪ আৰু ৫৬ পইণ্টত সমতা স্থাপন কৰিছিল ৷ কিয়নো কোনো পক্ষই আগতীয়াকৈ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ।

টকিঅ’ অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী দলৰ অংশ হিচাপে অ’ য়েজিন আৰু লি ইউঞ্জিৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰা কোৰিয়াৰ দলটোৱে তৃতীয় ছেটত একেৰাহে তিনিবাৰ ৮ পইণ্টত হিট কৰি ৫২ পইণ্টেৰে অন্ত পেলায় ।

ভাৰতে আৰম্ভণিৰ মূলধন হিচাপে ৫৫ পইণ্ট অৰ্জন কৰি ৪-২ ত আগবাঢ়ি যায় । হেঁচাত পৰি কোৰিয়াই চতুৰ্থ ছেটত ৫৪ পইণ্টেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । কীৰ্তিয়ে ৮ পইণ্টেৰে আৰম্ভ কৰিছিল যদিও পৰ্যালোচনাৰ পিছত কাঁড়ডাল নিৰ্ণায়কভাৱে ৯ লৈ উন্নীত হোৱাত ভাৰতৰ মুঠ পইণ্ট ৫৪ লৈ বৃদ্ধি পাইছিল ।

স্ক’ৰ সমতাত আছিল যদিও ভাৰতে ছেট নিশ্চিত কৰি দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰণৰ বিৰুদ্ধে এক ইতিহাসিক জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ সেয়াই যথেষ্ট আছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে ছেমিফাইনেলত চীনক ৫-১ ত পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথমখন ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

পুৰুষ দল, মহিলা দল আৰু মিক্সড কম্পাউণ্ড দলে খিতাপ দখল কৰাৰ পিছতে এই গেমছত আৰ্চাৰীত ভাৰতে চতুৰ্থটো স্বৰ্ণ জয় কৰে । ২০২৩ চনত হাংঝোত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মহিলা ৰিকাৰ্ভ দলটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত ভাৰত, ছেমি ফাইনেলত ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত পাকিস্তান

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ
ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰী
দক্ষিণ কোৰিয়া
INDIAN WOMEN RECURVE ARCHERY
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.