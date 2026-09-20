এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰে আজুৰিলে পদক;শ্বেফালীৰ শতকেৰে ভাৰত ফাইনেলত

এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰে আজুৰিলে পদক;শ্বেফালীৰ শতকেৰে ভাৰত ফাইনেলত
শ্বুটিঙত ভাৰতৰ ৰূপৰ পদক । এমএমএৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি সুচিকা তাৰিয়ালে নিশ্চিত কৰিছে পদক । ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰো ফাইনেলত প্ৰৱেশ ।
Published : September 20, 2026 at 8:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথম দিনটোত ভাৰতে মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে । প্ৰথম দিনটোত শ্বুটিঙত ২ টা ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ লগতে ভাৰতে ৪ টা পদক নিশ্চিত কৰিছে । মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ ব্যক্তিগত শাখাৰ ফাইনেলত এলাভেনিল ভেলাৰিৱানে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে ।
একেদৰে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত এলাভেনিল ভেলাৰিৱান, সোণম উত্তম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ছা কে বিনোদে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Another Silver for Elavenil!— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
Elavenil Valarivan shines once again, securing the Silver Medal in the Women’s 10m Air Rifle Individual event at the #AsianGames2026.
Two Silvers. One incredible campaign. Congratulations, Elavenil!#Cheer4Bharat pic.twitter.com/lOv7VjEdtT
ইফালে ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় মহিলা দলে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে । ছেমিফাইনেলত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰি দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে পদক নিশ্চিত কৰিছে । মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছত (এমএমএ) ভাৰতৰ সুচিকা তাৰিয়ালে পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি শাখাত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক নিশ্চিত কৰিছে ।
প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ ২ টা পদকৰ সৈতে ভাৰত তালিকাৰ দশম স্থানত আছে । আনহাতে ১১ টা স্বৰ্ণ, ৬ টা ৰূপ আৰু ৩ টা ব্ৰঞ্জৰ সৈতে চীন পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ।
এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথম দিনটোত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি :
শ্বুটিং : মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয় শাখাৰ ফাইনেলত এলাভেনিল ভেলাৰিৱান, সোণম উত্তম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ছা কে বিনোদে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । আনহাতে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ ব্যক্তিগত শাখাৰ ফাইনেলত এলাভেনিল ভেলাৰিৱান ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।
ক্ৰিকেট : ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশক ১১৪ ৰাণত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । মেচখনত শ্বেফালী বাৰ্মাই অপৰাজিত ১০০ ৰাণৰ এক আচৰিত ইনিংছ খেলে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ এছিয়ান গেমছত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ আৰু দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় হিচাপেও পৰিগণিত হয় ।
Into the Final!— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
In the Asian Games 2026, Women’s Cricket Team defeated Bangladesh by 114 runs in the Semifinal to assure India a medal.
India: 195/4 (20 overs)
Bangladesh: 81/10 (15.4 overs)
India will face Sri Lanka in the Final on 22 September 2026 at 2:00 PM IST.
One more… pic.twitter.com/YLir07YGHz
২০২৩ চনত পুৰুষ দলৰ যশস্বী জয়ছোৱালে শতক অৰ্জন কৰিছিল । বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰেও ৪০ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলিছে । ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে এতিয়া মঙলবাৰে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেল খেলিব ।
উশ্বু : পুৰুষৰ চাংকুৱান ফাইনেলত ভাৰতৰ সুৰজ সিং মায়াংলেম্বে ১১ নম্বৰ স্থানত খেল সমাপ্ত কৰে ।
টেকবল : মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক মেচত ভাৰতৰ কুইমচি ডিছোজা পৰাস্ত হয় । আনহাতে মিক্সড ডাবলছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক মেচত ভিয়েটনামী যুটিৰ হাতত কুইমচি ডিছোজা আৰু মহম্মদ আনাছ বেইগ পৰাস্ত হয় ।
🏓🇮🇳 FIGHT. GRIT. VICTORY!— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
India’s Women’s Team clinches a thrilling 3–2 win over Singapore in Group F, Match 2 at #AsianGames2026! 🔥
Yashaswini Ghorpade and Sreeja Akula delivered crucial wins to seal the tie. 💪
Next up: Pakistan | 21 Sep | 6:30 AM IST#SAI #Cheer4India… pic.twitter.com/FLb64AWm9J
সাঁতোৰ : পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ বেকষ্ট্ৰ'ক ফাইনেলত ঋষভ দাসে ষষ্ঠ স্থান দখল কৰে । পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ ফ্ৰীষ্টাইল হিটত বেনেডিকচন বেনিষ্টনে ১২ নম্বৰ আৰু আকাশ মণিয়ে ২৩ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে ।
টেবুল টেনিছ : মহিলা দলৰ এফ গ্ৰুপৰ খেলত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । পুৰুষৰ দলেও এফ গ্ৰুপৰ খেলত ইণ্ডোনেছিয়াক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত দলীয় শাখাত ইৰাণৰ পুৰুষ দলে ভাৰতক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
READY FOR THE NEXT CHALLENGE!— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
After a winning start to her Asian Games campaign, Suchika Tariyal will step into the cage for the Women’s Traditional -60kg Semifinal. 🔥
One bout. One opportunity. One step closer to the podium.
📅 21 Sept | ⏰ 7 AM IST
Go for it, Suchika! 🇮🇳💪… pic.twitter.com/k0k9ylT9NZ
মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ : মহিলাৰ পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মংগোলিয়াৰ আলটানচিমেগ বাইগালমাক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ হৈ সুচিকা তাৰিয়ালে পদক নিশ্চিত কৰে ।
In the Asian Games 2026, Hockey Men’s Team in Pool A, India defeated Indonesia 13–1 in their opening match to begin their campaign on a winning note.— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
Dilpreet and Shilanand Lakra scored four & two goals respectively, while Abhishek, Rajinder Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet… pic.twitter.com/MUO8nhRrij
হকী : মহিলাৰ হকী পুল মেচত ভাৰতে উজবেকিস্তানক ১৯-০ গ'লত পৰাস্ত কৰে । এই খেলখনত দীপিকা ছেহৰাৱাটে ৮ টা গ'ল দি এছিয়ান গেমছৰ এখন খেলত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত গ'ল কৰাৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । পুৰুষৰ হকীৰ প্ৰথমখন পুল এ মেচত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াক ১৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে ।
বেডমিণ্টন : মহিলা দলীয় শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত ভাৰতে কাজাখস্তানক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ ৰূপ