ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰে আজুৰিলে পদক;শ্বেফালীৰ শতকেৰে ভাৰত ফাইনেলত

শ্বুটিঙত ভাৰতৰ ৰূপৰ পদক । এমএমএৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি সুচিকা তাৰিয়ালে নিশ্চিত কৰিছে পদক । ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰো ফাইনেলত প্ৰৱেশ ।

Elavenil Valarivan and Shafali Verma
এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰে আজুৰিলে পদক;শ্বেফালীৰ শতকেৰে ভাৰত ফাইনেলত (ETV Bharat/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 8:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথম দিনটোত ভাৰতে মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে । প্ৰথম দিনটোত শ্বুটিঙত ২ টা ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ লগতে ভাৰতে ৪ টা পদক নিশ্চিত কৰিছে । মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ ব্যক্তিগত শাখাৰ ফাইনেলত এলাভেনিল ভেলাৰিৱানে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে ।

একেদৰে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত এলাভেনিল ভেলাৰিৱান, সোণম উত্তম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ছা কে বিনোদে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ইফালে ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় মহিলা দলে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে । ছেমিফাইনেলত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰি দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে পদক নিশ্চিত কৰিছে । মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছত (এমএমএ) ভাৰতৰ সুচিকা তাৰিয়ালে পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি শাখাত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক নিশ্চিত কৰিছে ।

প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ ২ টা পদকৰ সৈতে ভাৰত তালিকাৰ দশম স্থানত আছে । আনহাতে ১১ টা স্বৰ্ণ, ৬ টা ৰূপ আৰু ৩ টা ব্ৰঞ্জৰ সৈতে চীন পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ।

এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথম দিনটোত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি :

শ্বুটিং : মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয় শাখাৰ ফাইনেলত এলাভেনিল ভেলাৰিৱান, সোণম উত্তম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ছা কে বিনোদে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । আনহাতে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ ব্যক্তিগত শাখাৰ ফাইনেলত এলাভেনিল ভেলাৰিৱান ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।

ক্ৰিকেট : ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশক ১১৪ ৰাণত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । মেচখনত শ্বেফালী বাৰ্মাই অপৰাজিত ১০০ ৰাণৰ এক আচৰিত ইনিংছ খেলে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ এছিয়ান গেমছত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ আৰু দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় হিচাপেও পৰিগণিত হয় ।

২০২৩ চনত পুৰুষ দলৰ যশস্বী জয়ছোৱালে শতক অৰ্জন কৰিছিল । বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰেও ৪০ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলিছে । ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে এতিয়া মঙলবাৰে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেল খেলিব ।

উশ্বু : পুৰুষৰ চাংকুৱান ফাইনেলত ভাৰতৰ সুৰজ সিং মায়াংলেম্বে ১১ নম্বৰ স্থানত খেল সমাপ্ত কৰে ।

টেকবল : মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক মেচত ভাৰতৰ কুইমচি ডিছোজা পৰাস্ত হয় । আনহাতে মিক্সড ডাবলছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক মেচত ভিয়েটনামী যুটিৰ হাতত কুইমচি ডিছোজা আৰু মহম্মদ আনাছ বেইগ পৰাস্ত হয় ।

সাঁতোৰ : পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ বেকষ্ট্ৰ'ক ফাইনেলত ঋষভ দাসে ষষ্ঠ স্থান দখল কৰে । পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ ফ্ৰীষ্টাইল হিটত বেনেডিকচন বেনিষ্টনে ১২ নম্বৰ আৰু আকাশ মণিয়ে ২৩ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে ।

টেবুল টেনিছ : মহিলা দলৰ এফ গ্ৰুপৰ খেলত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । পুৰুষৰ দলেও এফ গ্ৰুপৰ খেলত ইণ্ডোনেছিয়াক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত দলীয় শাখাত ইৰাণৰ পুৰুষ দলে ভাৰতক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।

মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ : মহিলাৰ পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মংগোলিয়াৰ আলটানচিমেগ বাইগালমাক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ হৈ সুচিকা তাৰিয়ালে পদক নিশ্চিত কৰে ।

হকী : মহিলাৰ হকী পুল মেচত ভাৰতে উজবেকিস্তানক ১৯-০ গ'লত পৰাস্ত কৰে । এই খেলখনত দীপিকা ছেহৰাৱাটে ৮ টা গ'ল দি এছিয়ান গেমছৰ এখন খেলত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত গ'ল কৰাৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । পুৰুষৰ হকীৰ প্ৰথমখন পুল এ মেচত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াক ১৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে ।

বেডমিণ্টন : মহিলা দলীয় শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত ভাৰতে কাজাখস্তানক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ ৰূপ

TAGGED:

ASIAN GAMES INDIA MEDAL TALLY
এছিয়ান গেমছ
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল
শ্বুটিং
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.