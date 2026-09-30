ETV Bharat / sports

মহিলাৰ কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰী দল স্বৰ্ণ জয়, ফাইনেলত চীনক কৰিলে পৰাস্ত

এছিয়ান গেমছত এই ইভেণ্টত ভাৰতে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । ২০২৩ চনতো দলটোৱে সোণৰ পদক লাভ কৰে ।

Asian Games 2026
মহিলাৰ কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰী দল স্বৰ্ণ জয় (X@SAIMedia)
author img

By ANI

Published : September 30, 2026 at 8:57 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 9:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ ত ভাৰতে সপ্তমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । বুধবাৰে মহিলাৰ কম্পাউণ্ড টীম ইভেণ্টত টীম ইণ্ডিয়াই চীনক ২৩৮-২৩৪ ত পৰাস্ত কৰে ।

জ্যোতি সুৰেখা, চিকিতা তানিপাৰ্তী আৰু পৃথিকা প্ৰদীপে ফাইনেলত চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ভাৰতক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জয় প্ৰদান কৰে । ফাইনেলত পৃথিকা আৰু জ্যোতিয়ে এটা শ্বটো মিছ কৰা নাছিল । মিক্সড ডাবলছত চিকিতা তানিপৰ্তী আৰু ৰাজেশ জাধৱে ছেমিফাইনেলত থাইলেণ্ডক ১৫৬-১৫৫ত পৰাস্ত কৰে ।

Last Updated : September 30, 2026 at 9:03 AM IST

TAGGED:

মহিলাৰ কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰী দল
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
ভাৰতৰ স্বৰ্ণ পদক
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.