মহিলাৰ কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰী দল স্বৰ্ণ জয়, ফাইনেলত চীনক কৰিলে পৰাস্ত
এছিয়ান গেমছত এই ইভেণ্টত ভাৰতে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । ২০২৩ চনতো দলটোৱে সোণৰ পদক লাভ কৰে ।
মহিলাৰ কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰী দল স্বৰ্ণ জয় (X@SAIMedia)
By ANI
Published : September 30, 2026 at 8:57 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 9:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ ত ভাৰতে সপ্তমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । বুধবাৰে মহিলাৰ কম্পাউণ্ড টীম ইভেণ্টত টীম ইণ্ডিয়াই চীনক ২৩৮-২৩৪ ত পৰাস্ত কৰে ।
জ্যোতি সুৰেখা, চিকিতা তানিপাৰ্তী আৰু পৃথিকা প্ৰদীপে ফাইনেলত চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ভাৰতক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জয় প্ৰদান কৰে । ফাইনেলত পৃথিকা আৰু জ্যোতিয়ে এটা শ্বটো মিছ কৰা নাছিল । মিক্সড ডাবলছত চিকিতা তানিপৰ্তী আৰু ৰাজেশ জাধৱে ছেমিফাইনেলত থাইলেণ্ডক ১৫৬-১৫৫ত পৰাস্ত কৰে ।
Last Updated : September 30, 2026 at 9:03 AM IST