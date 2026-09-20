এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ ৰূপ
ভাৰতীয় দলটোক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনায় ৷
By ANI
Published : September 20, 2026 at 2:31 PM IST
নাগোয়া(জাপান): এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ সফলতা ৷ মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় ইভেণ্টত ভাৰতে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে । দেওবাৰে ইলাভেনিল ৱালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা বিনোদে দলীয় শাখাত দেশৰ হৈ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰে ।
দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ত্ৰিপুৰাৰ দলটোৱে মুঠ ১৮৯৮ পইণ্ট লাভ কৰিছে ৷ ৰেংকিঙৰ দিশৰ পৰা ভাৰতে চীনৰ পিছতে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । জাপানে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে ৷ অৱশ্যে কোৰিয়াৰ ৰেংকিং সন্দৰ্ভত ক’ব পৰা নাযায় ৷ দেশখনৰ এগৰাকী শ্বুটাৰে এতিয়াও খেলিবলৈ বাকী ৷
দেশৰ হৈ শ্বুটিঙত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দলটোৱে আইচি-নাগোয়া এছিয়ান গেমছত মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথমটো পদক কঢ়িয়াই আনে ।
ইফালে, মহিলাৰ পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি এমএমএ ইভেণ্টত সুচিকা তাৰিয়ালে আলটানচিমেগ বাইগালমাক পৰাজিত কৰি শুকুৰবাৰে নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত স্থান দখল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এছিয়ান গেমছতো পদক লাভ কৰে ৷ দ্বিতীয় তথা অন্তিম ৰাউণ্ডৰ খেলত বাইগালমাই আক্ৰমণাত্মকভাৱে খেলাৰ পিছতো খেলখন তেওঁৰ হাতৰ পৰা ওলাই যায় ৷ এই জয়ৰ লগে লগে সুচিকাই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক নিশ্চিত কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শুভেচ্ছা
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল প্ৰতিযোগিতাৰ দলীয় ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় শ্বুটাৰৰ দলটো ক্ৰমে - ইলাভেনিল ৱালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা বিনোদলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন । আপোনালোকৰ এই প্ৰশংসনীয় কৃতিত্বই গেমছত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক কঢ়িওৱাত অপৰিসীম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । আপোনালোকৰ অবিৰত সফলতাত মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা ।’’
Heartiest congratulations to Elavenil Valarivan, Vidarsa K Vinod and Sonam Uttam Maskar on winning Silver Medal in the Women’s 10m Air Rifle Team event at the Asian Games 2026. Your commendable achievement has opened India’s medal account at the Games and brings immense pride to…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 20, 2026
ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ এই সফলতাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ দেওবাৰে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছৰ মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত ইলাভেনিল ৱালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা বিনোদে দেশৰ হৈ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছিল ।
Another Silver for Elavenil Valarivan!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 20, 2026
Heartiest congratulations to Elavenil Valarivan on securing the Silver Medal in the Women’s 10m Air Rifle Individual event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/sfZG1RnOn6
মাণ্ডৱিয়াই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ প্ৰথম পদক ! মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলৰ ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে ইলাভেনিল ভালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা কে বিনোদক অভিনন্দন । আমাৰ চেম্পিয়ন আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় দলটোক শুভেচ্ছা জনাই তেওঁলোকৰ পৰা আৰু বহু এনেধৰণৰ গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত কামনা কৰিলোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ছফ্ট টেনিছৰ দলীয় শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে অভিযান সামৰিলে ভাৰতে