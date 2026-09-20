ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ ৰূপ

ভাৰতীয় দলটোক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনায় ৷

Asian Games 2026
পদক অৰ্জনকাৰী ভাৰতীয় দলটো (ANI)
author img

By ANI

Published : September 20, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নাগোয়া(জাপান): এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ সফলতা ৷ মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় ইভেণ্টত ভাৰতে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে । দেওবাৰে ইলাভেনিল ৱালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা বিনোদে দলীয় শাখাত দেশৰ হৈ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰে ।

দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ত্ৰিপুৰাৰ দলটোৱে মুঠ ১৮৯৮ পইণ্ট লাভ কৰিছে ৷ ৰেংকিঙৰ দিশৰ পৰা ভাৰতে চীনৰ পিছতে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । জাপানে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে ৷ অৱশ্যে কোৰিয়াৰ ৰেংকিং সন্দৰ্ভত ক’ব পৰা নাযায় ৷ দেশখনৰ এগৰাকী শ্বুটাৰে এতিয়াও খেলিবলৈ বাকী ৷

দেশৰ হৈ শ্বুটিঙত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দলটোৱে আইচি-নাগোয়া এছিয়ান গেমছত মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথমটো পদক কঢ়িয়াই আনে ।

ইফালে, মহিলাৰ পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি এমএমএ ইভেণ্টত সুচিকা তাৰিয়ালে আলটানচিমেগ বাইগালমাক পৰাজিত কৰি শুকুৰবাৰে নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত স্থান দখল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এছিয়ান গেমছতো পদক লাভ কৰে ৷ দ্বিতীয় তথা অন্তিম ৰাউণ্ডৰ খেলত বাইগালমাই আক্ৰমণাত্মকভাৱে খেলাৰ পিছতো খেলখন তেওঁৰ হাতৰ পৰা ওলাই যায় ৷ এই জয়ৰ লগে লগে সুচিকাই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক নিশ্চিত কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শুভেচ্ছা

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল প্ৰতিযোগিতাৰ দলীয় ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় শ্বুটাৰৰ দলটো ক্ৰমে - ইলাভেনিল ৱালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা বিনোদলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন । আপোনালোকৰ এই প্ৰশংসনীয় কৃতিত্বই গেমছত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক কঢ়িওৱাত অপৰিসীম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । আপোনালোকৰ অবিৰত সফলতাত মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা ।’’

ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ এই সফলতাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ দেওবাৰে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছৰ মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত ইলাভেনিল ৱালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা বিনোদে দেশৰ হৈ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছিল ।

মাণ্ডৱিয়াই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ প্ৰথম পদক ! মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলৰ ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে ইলাভেনিল ভালাৰিভান, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষা কে বিনোদক অভিনন্দন । আমাৰ চেম্পিয়ন আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় দলটোক শুভেচ্ছা জনাই তেওঁলোকৰ পৰা আৰু বহু এনেধৰণৰ গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত কামনা কৰিলোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ছফ্ট টেনিছৰ দলীয় শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে অভিযান সামৰিলে ভাৰতে

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ পদক
মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
WOMENS 10M AIR RIFLE
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.