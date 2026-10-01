এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত ভাৰত, ছেমি ফাইনেলত ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত পাকিস্তান

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত ভাৰত, ছেমি ফাইনেলত ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত পাকিস্তান
এছিয়ান গেমছত পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত উপনীত ভাৰত ৷ ছেমি ফাইনেলত ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত পাকিস্তান ৷
Published : October 1, 2026 at 10:42 PM IST
গুৱাহাটী: এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ হকীৰ ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানক ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ এতিয়া মালয়েছিয়াৰ সৈতে ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ভাৰত ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ খেলখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ খেল শেষ হ’বলৈ মাত্ৰ ৫০ ছেকেণ্ড বাকী থকা অৱস্থাত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ৰ গ’লটো প্ৰদান কৰে । এটা সময়ত ভাৰতে ৩-০ গ’লত আগবাঢ়ি আছিল যদিও পাকিস্তানে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি ৩-৩ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে ৷ কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত চতুৰ্থটো গ’ল দি ভাৰতে ৪-৩ গ’লত ৰোমাঞ্চকৰ জয় লাভ কৰে । খেলৰ অন্তত ভাৰত আৰু পাকিস্তানী খেলুৱৈয়ে হাত মিলোৱা দেখা যায় ।
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
India beat Pakistan 4-3, thanks to a last-minute goal in a nail-biting Asian Games 2026 semi-final, to book a place in the final and keep their title defence alive! 🏑⚡
The Indian Men’s Team now stand just one win away… pic.twitter.com/J8vmZzR8K1
ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে (৫ম আৰু ১৩ মিনিট) পেনাল্টি কৰ্ণাৰত দুটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে সুখজিত সিং (২৩ মিনিটত) আৰু অভিষেকে (৬০ মিনিটত) এটাকৈ গ’ল দিয়ে । পাকিস্তানৰ হৈ ৩০ মিনিটত পেনাল্টি কৰ্ণাৰত অধিনায়ক আবু বাকাৰে প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে শ্বাহিদ হান্নান (৪৫ মিনিটত) আৰু ৰানা ৱাহিদে (৪৯ মিনিটত) দুটা গ’ল প্ৰদান কৰে ।
𝗜𝗧’𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗦 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗢𝗟𝗗! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
The defending champions will face Malaysia in the Asian Games 2026 final on October 3, with the Indian Men’s Hockey Team eyeing consecutive Asian Games gold medals for the first time! 🏑💪
⏰ 3:30 PM IST
Watch the… pic.twitter.com/EYvWUgcDz0
৩০০ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অংশগ্ৰহণ মনদীপ সিঙৰ
এই ৰোমাঞ্চকৰ বিজয়ে ছেমি ফাইনেলৰ সময়ত ভাৰতৰ হৈ ৩০০ খন ছিনিয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল সম্পূৰ্ণ কৰা মনদীপ সিঙৰ বাবেও এক স্মৰণীয় পটভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ২০১৩ চনত ছিনিয়ৰ দলত অভিষেক ঘটোৱা ৩১ বছৰীয়া ফৰৱাৰ্ডগৰাকী এই উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱা ষষ্ঠজন ভাৰতীয় হকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
𝟯𝟬𝟬 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗝𝗘𝗥𝗦𝗘𝗬! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
Star India forward Mandeep Singh reflects on reaching a remarkable triple century of senior international caps, his journey in the Indian jersey, the memories along the way and his message to everyone who has… pic.twitter.com/azLttibM6i
হকী ইণ্ডিয়াই এক দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মনদ্বীপক অভিনন্দন জনায় । তিনি শতাধিক মেচ খেলা আন পাঁছজন খেলুৱৈ হৈছে মনপ্ৰীত সিং (৪২৯+ সৰ্বাধিক কেপিং ভাৰতীয়), দিলীপ তিৰ্কে (৪১২), চৰ্দাৰ সিং (৩১৪), পি আৰ শ্ৰীজেশ (৩৩৬) আৰু ধনৰাজ পিল্লাই (৩৩৯) ।
𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
A night of intensity, emotion and unforgettable moments as India battled Pakistan all the way to a 4-3 victory and secured a spot in the Asian Games 2026 final. 🏑⚡
Take a look back at the action through our match album. 📸🇮🇳… pic.twitter.com/J3Anm19FR3
টকিঅ’ ২০২০ আৰু পেৰিছ ২০২৪ত অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক, ২০২৩ চনত হাংঝোত এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক আৰু ২০১৮ চনত জাকাৰ্টাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাকে ধৰি ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতাৰ অংশ হৈ আহিছে মনদীপ সিং ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত