ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত ভাৰত, ছেমি ফাইনেলত ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত পাকিস্তান

এছিয়ান গেমছত পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত উপনীত ভাৰত ৷ ছেমি ফাইনেলত ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত পাকিস্তান ৷

ASIAN GAMES 2026
পুৰুষ হকীৰ ফাইনেলত ভাৰত (X @TheHockeyIndia)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ হকীৰ ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানক ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ এতিয়া মালয়েছিয়াৰ সৈতে ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ভাৰত ।

ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ খেলখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ খেল শেষ হ’বলৈ মাত্ৰ ৫০ ছেকেণ্ড বাকী থকা অৱস্থাত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ৰ গ’লটো প্ৰদান কৰে । এটা সময়ত ভাৰতে ৩-০ গ’লত আগবাঢ়ি আছিল যদিও পাকিস্তানে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি ৩-৩ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে ৷ কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত চতুৰ্থটো গ’ল দি ভাৰতে ৪-৩ গ’লত ৰোমাঞ্চকৰ জয় লাভ কৰে । খেলৰ অন্তত ভাৰত আৰু পাকিস্তানী খেলুৱৈয়ে হাত মিলোৱা দেখা যায় ।

ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে (৫ম আৰু ১৩ মিনিট) পেনাল্টি কৰ্ণাৰত দুটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে সুখজিত সিং (২৩ মিনিটত) আৰু অভিষেকে (৬০ মিনিটত) এটাকৈ গ’ল দিয়ে । পাকিস্তানৰ হৈ ৩০ মিনিটত পেনাল্টি কৰ্ণাৰত অধিনায়ক আবু বাকাৰে প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে শ্বাহিদ হান্নান (৪৫ মিনিটত) আৰু ৰানা ৱাহিদে (৪৯ মিনিটত) দুটা গ’ল প্ৰদান কৰে ।

৩০০ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অংশগ্ৰহণ মনদীপ সিঙৰ

এই ৰোমাঞ্চকৰ বিজয়ে ছেমি ফাইনেলৰ সময়ত ভাৰতৰ হৈ ৩০০ খন ছিনিয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল সম্পূৰ্ণ কৰা মনদীপ সিঙৰ বাবেও এক স্মৰণীয় পটভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ২০১৩ চনত ছিনিয়ৰ দলত অভিষেক ঘটোৱা ৩১ বছৰীয়া ফৰৱাৰ্ডগৰাকী এই উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱা ষষ্ঠজন ভাৰতীয় হকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

হকী ইণ্ডিয়াই এক দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মনদ্বীপক অভিনন্দন জনায় । তিনি শতাধিক মেচ খেলা আন পাঁছজন খেলুৱৈ হৈছে মনপ্ৰীত সিং (৪২৯+ সৰ্বাধিক কেপিং ভাৰতীয়), দিলীপ তিৰ্কে (৪১২), চৰ্দাৰ সিং (৩১৪), পি আৰ শ্ৰীজেশ (৩৩৬) আৰু ধনৰাজ পিল্লাই (৩৩৯) ।

টকিঅ’ ২০২০ আৰু পেৰিছ ২০২৪ত অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক, ২০২৩ চনত হাংঝোত এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণ পদক আৰু ২০১৮ চনত জাকাৰ্টাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাকে ধৰি ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতাৰ অংশ হৈ আহিছে মনদীপ সিং ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
হকী
ভাৰত
INDIA BEATS PAKISTAN IN HOCKEY
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.