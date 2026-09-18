এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ছফ্ট টেনিছৰ দলীয় শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে অভিযান সামৰিলে ভাৰতে

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ছফ্ট টেনিছৰ দলীয় শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে অভিযান সামৰিলে ভাৰতে
পুৰুষৰ ছফ্ট টেনিছ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন । অৱশ্যে ছিংগলছ আৰু মিক্সড ডাবলছৰ খেল এতিয়াও বাকী আছে ।
By ANI
Published : September 18, 2026 at 5:21 PM IST
নগোয়া (জাপান) : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত পুৰুষৰ ছফ্ট টেনিছ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ অভিযান কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে সামৰণি পৰে । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইণ্ডোনেছিয়াৰ হাতত ভাৰত ০-২ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ।
উদ্বোধনী ডাবলছ মেচতে জয় মীনা আৰু যোগেশ চৌধুৰীৰ যুটিয়ে ইণ্ডোনেছিয়াৰ টিঅ' হুটাউৰুক আৰু ফাৰ্ণাণ্ডো ছেংগাৰৰ হাতত ২-৫ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ।
ইয়াৰ পিছত ছিংগলছ মেচখনত আৰিয়ান ঠাকুৰে কঠোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখুৱালেও বাগুছ প্ৰদেৱাৰ হাতত ৩-৪ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় । এই বিজয়েৰে ইণ্ডোনেছিয়াই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ টাই ২-০ ব্যৱধানত নিজৰ হাতলৈ নিয়ে ।
The Indian Men’s Soft Tennis Team secured a commanding 3–0 victory over Mongolia in their third Preliminary Round – Group C match.— SAI Media (@Media_SAI) September 18, 2026
Match 1 – Doubles
Aniket Patel / Om Yadav def. Khaliunbayar Khurelbayar / Bud Nyamdorj — 5–0
Match 2 – Singles
Jay Meena def. Munkhtulga Bataa —… pic.twitter.com/h0c4fj9LYX
ভাৰতীয় দলটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শনেৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছিল । জয় মীনা, যোগেশ চৌধুৰী, আৰিয়ান ঠাকুৰ, অনিকেত পেটেল আৰু ওম যাদৱৰ দ্বাৰা গঠিত ভাৰতীয় দলে গ্ৰুপ চিত তিনিখন টাইৰ ভিতৰত দুখনত জয়লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । ভাৰতীয় দলে আৰম্ভণিতে লাওছক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰিছিল । অৱশ্যে পিছৰ মেচত চাইনিজ টাইপেৰ বিৰুদ্ধে ০-৩ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ।
অন্তিম গ্ৰুপ মেচত ভাৰতে পুনৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে মংগোলিয়াক ৩-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । এনেদৰে ভাৰতে ৩ খন টাইৰ ভিতৰত ৪ পইণ্ট লাভ কৰে । চাইনিজ টাইপেই গ্ৰুপ চিৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।
দলীয় শাখাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিলেও ছফ্ট টেনিছত ভাৰতৰ প্ৰতিযোগিতা শেষ হোৱা নাই । ২২ ছেপ্টেম্বৰত পুৰুষৰ ছিংগলছৰ মেচত জয় মীনা আৰু আৰিয়ান ঠাকুৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব । জয় মীনাই ২১ ছেপ্টেম্বৰত মিক্সড ডাবলছ শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছ মহিলা ক্ৰিকেট : জাপানক পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত ভাৰত