এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণপদক : হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বাহিনীৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত শ্ৰীলংকা
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক ১৪৭ ৰাণত পৰাজিত কৰে ৷
Published : September 22, 2026 at 2:36 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসত এটা গৌৰৱৰ দিন ৷ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণজয় ৷ জাপানৰ আইচি-নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এছিয়ান গেমছৰ মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক হৰুৱাই ভাৰতে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়িছে ৷ এই খেলখনত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক ১৪৭ ৰাণত পৰাজিত কৰে ।
খেলখনৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখত ২১৭ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৷ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই ১৫.৪ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ৬৯ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
Back-to-back 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 🏅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Congratulations to #TeamIndia on clinching a 2️⃣nd consecutive Gold Medal in women's cricket at the #AsianGames 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/DVlhLBajxB pic.twitter.com/AAkS0VDUKh
এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ ইতিহাসত এয়াই প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক । ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা মুঠ পদকৰ সংখ্যা হয়গৈ ৭ টা ৷ ইয়াৰে এটা স্বৰ্ণ, চাৰিটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক ৷
Harmanpreet Kaur-led women's cricket team wins India's first gold medal at Aichi-Nagoya Asian Games, beating Sri Lanka by 147 runs in final.#AsianGames2026 #Cricket pic.twitter.com/B8fWQl7TKK— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
ফাইনেল খেলখনত ভাৰতৰ বিধ্বংসী স্পিনাৰসকলে শ্ৰীলংকাৰ দলটোৰ বেটিং শক্তিক তচ-নচ কৰে ৷ যাৰ বাবে বৰ বেছি দেৰিলৈকে শ্ৰীলংকাৰ বেটছমেনসকলে ক্ৰিজত টিকি থাকিব নোৱাৰিলে ৷ দলটোৰ হৈ অধিনায়ক চামাৰী আথাপাথ্থুৱে সৰ্বাধিক ২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ দীপ্তি শৰ্মাই ৩টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালী, শ্ৰেয়াংকা আৰু চৰণীয়ে দুটাকৈ উইকেট পায় ৷
আনহাতে, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে ছয়ৰ বৰষুণ অনা দেখা যায় ৷ ভাৰতীয় দলটোৰ হৈ স্মৃতি মন্ধানাই ৪৫টা বলত ৭টা ছয়ৰে ৭৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিণত হয় ৷ দলটোৰ আন এগৰাকী বেটছমেন ৰিচা ঘোষে ২২টা বলত অপৰাজিত ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালীয়ে ২৯টা বলত ৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতে শ্ৰীলংকাক পৰাজিত কৰি এছিয়া কাপ দখল কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : দ্বিতীয় দিনা ভাৰতৰ ৪টা পদক লাভ; দুটা দিনত ছয়টা পদক অৰ্জন