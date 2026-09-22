ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণপদক : হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বাহিনীৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত শ্ৰীলংকা

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক ১৪৭ ৰাণত পৰাজিত কৰে ৷

ASIAN GAMES 2026
ভাৰতীয় বেটছমেন স্মৃতি মন্ধানা(ফাইল ফটো) (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসত এটা গৌৰৱৰ দিন ৷ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণজয় ৷ জাপানৰ আইচি-নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এছিয়ান গেমছৰ মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক হৰুৱাই ভাৰতে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়িছে ৷ এই খেলখনত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক ১৪৭ ৰাণত পৰাজিত কৰে ।

খেলখনৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখত ২১৭ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৷ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই ১৫.৪ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ৬৯ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ ইতিহাসত এয়াই প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক । ইয়াৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা মুঠ পদকৰ সংখ্যা হয়গৈ ৭ টা ৷ ইয়াৰে এটা স্বৰ্ণ, চাৰিটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক ৷

ফাইনেল খেলখনত ভাৰতৰ বিধ্বংসী স্পিনাৰসকলে শ্ৰীলংকাৰ দলটোৰ বেটিং শক্তিক তচ-নচ কৰে ৷ যাৰ বাবে বৰ বেছি দেৰিলৈকে শ্ৰীলংকাৰ বেটছমেনসকলে ক্ৰিজত টিকি থাকিব নোৱাৰিলে ৷ দলটোৰ হৈ অধিনায়ক চামাৰী আথাপাথ্থুৱে সৰ্বাধিক ২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ দীপ্তি শৰ্মাই ৩টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালী, শ্ৰেয়াংকা আৰু চৰণীয়ে দুটাকৈ উইকেট পায় ৷

আনহাতে, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে ছয়ৰ বৰষুণ অনা দেখা যায় ৷ ভাৰতীয় দলটোৰ হৈ স্মৃতি মন্ধানাই ৪৫টা বলত ৭টা ছয়ৰে ৭৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিণত হয় ৷ দলটোৰ আন এগৰাকী বেটছমেন ৰিচা ঘোষে ২২টা বলত অপৰাজিত ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালীয়ে ২৯টা বলত ৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতে শ্ৰীলংকাক পৰাজিত কৰি এছিয়া কাপ দখল কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : দ্বিতীয় দিনা ভাৰতৰ ৪টা পদক লাভ; দুটা দিনত ছয়টা পদক অৰ্জন

TAGGED:

IND W VS SL W
এছিয়ান গেমছত ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.