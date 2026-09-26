এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ পিছত ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলৰো ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ পিছত ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলৰো ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ
আয়োজক জাপানক ২-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । পূৰ্বে মহিলা দলেও ছেমিফাইনেলৰ বাবে স্থান নিশ্চিত কৰি থৈছে । দুয়োটা দলেই অপৰাজিত ।
By ANI
Published : September 26, 2026 at 5:03 PM IST
আইচি-নগোয়া (জাপান) : জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় হকী দলৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন অব্যাহত আছে । শনিবাৰে জাপানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ পুৰুষ দলে ২-০ গ'লত জয়লাভ কৰে ।
এই বিজয়ৰ লগে লগে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতে পুল এত একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰি পুৰুষৰ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
The Indian Men’s Team sealed a 2-0 win over Japan to march into the Semi-Finals of Asian Games 2026! 🏑💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 26, 2026
Relive the intensity, celebrations and all the action from another winning outing. 📸🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/MtsHuZ3qAB
অভিষেক আৰু হৰমনপ্ৰীত সিঙৰ গ'লেৰে ভাৰতে জয় নিশ্চিত কৰে । খেলখনত জাপানৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল যদিও ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে বহুলাংশে সেই প্ৰত্যাহ্বানক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই খেলখনত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ আটাইতকৈ কঠিন পৰীক্ষা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও সেই পৰীক্ষাত আৰামদায়ক জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখে ।
এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় দলৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজয়ক হকী ইণ্ডিয়াইও উদযাপন কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত হকী ইণ্ডিয়াই লিখিছে, "ভাৰতীয় পুৰুষ দলে জাপানৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ'লত জয়লাভ কৰি এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে !
VICTORY ON THE TURF! 🇮🇳🏑🔥— SAI Media (@Media_SAI) September 26, 2026
Asian Games 2026 | Hockey
Men’s Pool A – Match 4
The Indian Men’s Hockey Team (TOPS Core Group) defeated host team Japan 2–0 in a composed display of control and finishing.
15’ Abhishek (FG)
40’ Harmanpreet Singh (PC)
Next Match: 28 September |… pic.twitter.com/SG3AHuSD7V
উল্লেখ্য যে এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ দলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দলটো এতিয়ালৈ অপৰাজিত হৈ আছে । গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথম মেচত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াক ১৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । তাৰ পিছত শ্ৰীলংকাক ১৬-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । ইয়াৰ পাছত ভাৰতীয় দলটোৱে দক্ষিণ কোৰিয়াক ৮-২ গ'লত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত জাপানৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ'লত জয়লাভ কৰে ।
Assured of a place in the semi-finals at Asian Games 2026 after their win over Japan today, Indian Men’s Team Captain Harmanpreet Singh says they are focused only on their next match, which is against Bangladesh, and want to up the intensity as the competition moves into the… pic.twitter.com/tTp5sHKhEf— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 26, 2026
৪ খন মেচৰ আটাইকেইখনতে জয়লাভ কৰি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে । এই শক্তিশালী স্থিতিৰে ভাৰতীয় দলটোৱে নকআউট পৰ্যায়লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব । ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । অৱশ্যে তাৰ পূৰ্বে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত অন্তিম মেচ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মহিলা হকী দলটোৱেও জাপানক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । পূৰ্বৰ ছেম্পিয়ন জাপানক ৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰি মহিলা হকী দলটোৱে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ধাৰাবাহিকভাৱে ৪ খন খেলত বিজয় নিশ্চিত কৰিছে ।
Indian Women’s Team Captain Salima Tete is happy that her team achieved the first objective of reaching the semi-finals of Asian Games 2026 with a 3-1 win over Japan earlier today. 🏑💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 25, 2026
Listen in to the skipper’s thoughts after India’s fourth consecutive win of the competition.… pic.twitter.com/212ijRXgYV
এইবাৰ এছিয়ান গেমছত মহিলা দলটোৱে গ'লৰ অভিলেখ গঢ়িছে । উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচত ১৯-০ গ'লত ভাৰত জয়ী হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ইণ্ডোনেছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১৭-১ গ'লত আৰু তাৰ পিছৰ মেচত ভাৰতে থাইলেণ্ডক ২০-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে এতিয়া ২৭ ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন মেচ ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছ ২০২৬: কাবাডীত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ জয়, জাপানৰ মাটিত ইৰাণক পৰাস্ত