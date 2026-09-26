ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ পিছত ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলৰো ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ

আয়োজক জাপানক ২-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । পূৰ্বে মহিলা দলেও ছেমিফাইনেলৰ বাবে স্থান নিশ্চিত কৰি থৈছে । দুয়োটা দলেই অপৰাজিত ।

Asian Games 2026
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মহিলাৰ পিছত ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলৰো ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ (X@TheHockeyIndia)
author img

By ANI

Published : September 26, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আইচি-নগোয়া (জাপান) : জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় হকী দলৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন অব্যাহত আছে । শনিবাৰে জাপানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ পুৰুষ দলে ২-০ গ'লত জয়লাভ কৰে ।

এই বিজয়ৰ লগে লগে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতে পুল এত একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰি পুৰুষৰ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

অভিষেক আৰু হৰমনপ্ৰীত সিঙৰ গ'লেৰে ভাৰতে জয় নিশ্চিত কৰে । খেলখনত জাপানৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল যদিও ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে বহুলাংশে সেই প্ৰত্যাহ্বানক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এই খেলখনত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ আটাইতকৈ কঠিন পৰীক্ষা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও সেই পৰীক্ষাত আৰামদায়ক জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখে ।

এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় দলৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজয়ক হকী ইণ্ডিয়াইও উদযাপন কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত হকী ইণ্ডিয়াই লিখিছে, "ভাৰতীয় পুৰুষ দলে জাপানৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ'লত জয়লাভ কৰি এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে !

উল্লেখ্য যে এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ দলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দলটো এতিয়ালৈ অপৰাজিত হৈ আছে । গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথম মেচত ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াক ১৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । তাৰ পিছত শ্ৰীলংকাক ১৬-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । ইয়াৰ পাছত ভাৰতীয় দলটোৱে দক্ষিণ কোৰিয়াক ৮-২ গ'লত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত জাপানৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ'লত জয়লাভ কৰে ।

৪ খন মেচৰ আটাইকেইখনতে জয়লাভ কৰি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে । এই শক্তিশালী স্থিতিৰে ভাৰতীয় দলটোৱে নকআউট পৰ্যায়লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব । ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । অৱশ্যে তাৰ পূৰ্বে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত অন্তিম মেচ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মহিলা হকী দলটোৱেও জাপানক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । পূৰ্বৰ ছেম্পিয়ন জাপানক ৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰি মহিলা হকী দলটোৱে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ধাৰাবাহিকভাৱে ৪ খন খেলত বিজয় নিশ্চিত কৰিছে ।

এইবাৰ এছিয়ান গেমছত মহিলা দলটোৱে গ'লৰ অভিলেখ গঢ়িছে । উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচত ১৯-০ গ'লত ভাৰত জয়ী হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ইণ্ডোনেছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১৭-১ গ'লত আৰু তাৰ পিছৰ মেচত ভাৰতে থাইলেণ্ডক ২০-১ গ'লত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে এতিয়া ২৭ ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন মেচ ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।

লগতে পঢ়ক :

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: কাবাডীত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ জয়, জাপানৰ মাটিত ইৰাণক পৰাস্ত

TAGGED:

হকী
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
ভাৰতীয় মহিলা হকী দল
হকী ইণ্ডিয়া
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.