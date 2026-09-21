এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : দ্বিতীয় দিনা ভাৰতৰ ৪টা পদক লাভ; দুটা দিনত ছয়টা পদক অৰ্জন
এছিয়ান গেমছৰ দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে শ্বুটিং আৰু মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টতো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
Published : September 21, 2026 at 7:33 PM IST
নাগোয়া (জাপান) : ২০২৬ চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় শ্বুটাৰসকলে নিজৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে । এই পৰ্যন্ত ভাৰতে শ্বুটিঙত ৬টা পদকৰ ভিতৰত ৫টা পদক লাভ কৰিছে । দেওবাৰে ভাৰতে শ্বুটিঙত দুটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ৷ সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে শ্বুটিঙত তিনিটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
- পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলৰ বাবে পদক
সোমবাৰে জাপানৰ নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ২০ সংখ্যক এছিয়ান গেমছৰ দ্বিতীয় দিনা ৰুদ্ৰাংক্ষ পাটিল, হিমাংশু ঢিল্লৌ আৰু পাৰ্থ মানেই পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলৰ ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতক তৃতীয়টো পদক প্ৰদান কৰে ।
১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল টিম ইভেণ্টত প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন ২২ বছৰীয়া ৰুদ্ৰাংক্ষ, ২০ বছৰীয়া হিমাংশু আৰু ১৮ বছৰীয়া মানে ভাৰতৰ হৈ ১৮৯০.১ পইণ্ট লাভ কৰি চীনৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত স্থান লাভ কৰে । চীনৰ দলটোৱে ১৮৯৯.০ পইণ্টেৰে প্ৰথম স্থান দখল কৰে । আনহাতে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দলটোৱে ১৮৮৪.২ পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদকতে সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় ।
- পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ব্যক্তিগত ইভেণ্টত পদক
দলটোক ৰূপৰ পদক লাভ কৰাত সহায়ক হোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ৰুদ্ৰাংক্ষ পাটিলে পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল এককভাৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ভাৰতে চতুৰ্থটো পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
একেখন ইভেণ্টতে ৰূপৰ পদক লাভ কৰি হিমাংশু ঢিল্লৌৱে ভাৰতৰ হৈ পঞ্চম পদক দখল কৰে । ঢিল্লৌৱে ২৫২.৪ পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৰুদ্ৰাংক্ষই ২৩০.৯ পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰে । চীনৰ লিহাও শ্বেঙে ২৫৪.২ পইণ্ট লাভ কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
- শ্বুটিঙত ভাৰতৰ পঞ্চম পদক লাভ
ভাৰতে শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় দিনটোত তিনিটা পদক লাভ কৰি এই ক্ৰীড়াত দেশৰ পদকৰ সংখ্যা ৫লৈ বৃদ্ধি কৰে । দেওবাৰে ইলাভেনিল, সোণম মাস্কাৰ আৰু বিদৰ্ষ বিনোদে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয় ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ হৈ শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে ইলাভেনিলে ব্যক্তিগত ইভেণ্টত আৰু এটা ৰূপৰ পদক সংযোজন কৰে।
- MMA ত প্ৰথমটো পদক
সোমবাৰে মহিলাৰ পৰম্পৰাগত ৬০ কেজি মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ (MMA) প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ সুচিকা তাৰিয়ালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ছেমিফাইনেলৰ অতিৰিক্ত ৰাউণ্ডত ছিংগাপুৰৰ হুই হুন টিওৰ হাতত তেওঁ ০-২ গ’লত পৰাস্ত হয় । এছিয়ান গেমছত অভিষেক ঘটোৱা মিক্স মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ ইভেণ্টত ভাৰতৰ এইটোৱেই প্ৰথম পদক । ৩৬ বছৰীয়া তাৰিয়ালে ২০২২ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত জুডো আৰু ২০২৩ এছিয়ান গেমছত কুৰাছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
- এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ পদকৰ সংখ্যা
এই বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে ২০২৬ চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা ৬টা হৈছেগৈ ৷ য’ত ৪ টা ৰূপ আৰু ২টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আছে ।
পদকৰ সংখ্যাত ভাৰত দশম স্থানত থকাৰ বিপৰীতে চীনে ১৫ টা সোণ, ৬ টা ৰূপ আৰু ৩টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে প্ৰথম স্থানত আছে । ৬টা সোণ, ৮টা ৰূপ আৰু ১০টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে জাপান দ্বিতীয় স্থানত আছে । মুঠ ১৮ টা পদক লাভ কৰি দক্ষিণ কোৰিয়া তৃতীয় স্থানত আছে ।