এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মল্লযুঁজাৰু অমন ছেহৰাৱাট আৰু ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ স্বৰ্ণ জয়

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মল্লযুঁজাৰু অমন ছেহৰাৱাট আৰু ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ স্বৰ্ণ জয়
এছিয়ান গেমছত শনিবাৰে ভাৰতৰ ৫ টা স্বৰ্ণ পদক লাভ । ৫৭ কিঃগ্ৰাঃ ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত মল্লযুঁজাৰু অমন ছেহৰাৱাটৰ প্ৰথমটো পদক লাভ ।
Published : October 3, 2026 at 8:02 PM IST
আইচি নাগোয়া (জাপান) : এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি অব্যাহত আছে । শনিবাৰৰ দিনটোতে ভাৰতে কেইটাও খেলত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰ ভিতৰত ভাৰতে বিভিন্ন খেলত একেদিনাই ৫ টাকৈ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু অমন ছেহৰাৱাটে বর্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন উত্তৰ কোৰিয়াৰ চং ছং হানক পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছত পুৰুষৰ ফ্ৰীষ্টাইল ৫৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই বিজয়ৰ লগে লগে অমন ৫৭ কিঃগ্ৰাঃ ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হয়।
A GOLDEN MOMENT FOR AMAN SEHRAWAT! 💥— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
The tricolour rises, the national anthem echoes, and India celebrates its FIRST-EVER Asian Games Gold in Men’s Freestyle 57kg! 🏆🇮🇳
A podium moment. A golden legacy. 🔥#AsianGames2026 #Cheer4Bharat #BaarBaarBharatHarBaarBharat #TeamIndia pic.twitter.com/FmJpJcvUA3
ইয়াৰ পূৰ্বে অমন ছেহৰাৱাটে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছিল । পেৰিছ গেমছত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে । ২০২৩ চনৰ হাংঝৌ গেমছতো তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল । অৱশ্যে এইবাৰ স্বৰ্ণ জয়ে ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰুগৰাকীৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে সুজিত কলকালে পুৰুষৰ ফ্ৰীষ্টাইল ৬৫ কিঃগ্ৰাঃ শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । ১৯৭৮ চনৰ পিছত ভাৰতে পুৰুষৰ ফ্ৰীষ্টাইল মল্লযুঁজৰ শাখাত দুটাকৈ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অমনৰ সমান্তৰালকৈ আন্তিমে মহিলাৰ ৫৩ কিঃগ্ৰাঃ শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে । মনীষাই ৫৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখাত ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
মল্লযুঁজৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলটোৱে ফাইনেলত মালয়েছিয়াক ৫-১ গ'লত পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেৰাহে এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে। এই বিজয়ৰ জৰিয়তে দলটোৱে লছ এঞ্জেলছ ২০২৮ অলিম্পিকৰ বাবেও নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ।
𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗘𝗫𝗧 𝗦𝗧𝗢𝗣: 𝗟𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟴! 🇮🇳🚀— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
The Indian Men’s Hockey Team leaves Aichi-Nagoya Asian Games 2026 with their title successfully defended and a direct ticket to the LA 2028 Olympics secured! 🏑🔥
A golden finish, a historic Asian Games title and the road to… pic.twitter.com/pTfQynWKYW
চূড়ান্ত খেলখনত হৰমনপ্ৰীত সিঙে (১১ মিনিট), যুগ্ৰাজ সিং (২৩ মিনিট) আৰু হাৰ্দিক সিঙে (৪২ মিনিটত) গ'ল দিয়ে । পেনাল্টি কৰ্ণাৰত দুটা আৰু পেনাল্টি ষ্ট্ৰ'কত এটা গ'লৰ সৈতে ভাৰতীয় দলটোৱে মালয়েছিয়াক পৰাস্ত কৰে ।
খেলখনত মালয়েছিয়াৰ দলটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল । প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গৈছিল । যাৰ ফলত ১-১ গ'লত প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰতে খেলখন শেষ হৈছিল । অৱশ্যে দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰৰ পৰাই ভাৰতীয় দলটোৱে শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰে ৫-১ গ'লত খেলখন সমাপ্ত কৰে । শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় মহিলা হকী দলটোৱে ৪৪ বছৰৰ পাছত এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল ।
🇮🇳 85 MEDALS. ONE PROUD CAMPAIGN. 🏆🔥— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
The curtains come down on a memorable #AsianGames2026 campaign for Team India! 🇮🇳
🥇 21 Gold
🥈 27 Silver
🥉 37 Bronze
🏅 85 Medals
📍 4th Position
From breakthrough performances to unforgettable victories, our champions gave it their all… pic.twitter.com/wmt2LNLc5V
শনিবাৰৰ দিনটোত মল্লযুঁজত অমন ছেহৰাৱাট আৰু হকীৰ পুৰুষ দৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পুৰুষৰ ক্ৰিকেট দলে, আৰ্চাৰীত কুমকুম অনিল মহোদ আৰু গ'ল্ফৰ ব্যক্তিগত শাখাত প্ৰণৱী উৰ্ছে সোণৰ পদক লাভ কৰে ।
A PROUD PODIUM FINISH FOR BHARAT! 🇮🇳🥉— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
Congratulations to Neeraj Chauhan (TOPS Development Athlete) on winning the Bronze Medal in the Recurve Men’s Individual event at the Asian Games 2026.
In an all-Indian Bronze Medal Match, the Asian Games debutant defeated fellow Indian… pic.twitter.com/tSdpLjhOSP
একেদৰে গ'ল্ফৰ দলীয় শাখাত মহিলা দলে আৰু মল্লযুঁজত আন্তিম পংগালে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । আৰ্চাৰীত নীৰজ চৌহান আৰু মল্লযুঁজত দীপক পুনিয়াই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । ভাৰত সম্প্ৰতি মুঠ ৮৫ টা পদকৰ সৈতে পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত আছে । য'ত ২১ টা সোণ, ২৭ টা ৰূপ আৰু ৩৭ টা ব্ৰঞ্জ অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ৩৪১ টা পদকৰ সৈতে চীন তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে ।
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : পাকিস্তানক ১৯ ৰাণত হৰুৱাই স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা ১৯ টালৈ বঢ়ালে ভাৰতে