এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : শ্বুটিঙত ঈশা সিঙৰ ৰূপৰ পদক, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিনন্দন

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : শ্বুটিঙত ঈশা সিঙৰ ৰূপৰ পদক, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিনন্দন
২৫ মিটাৰ পিষ্টলৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ ঈশা সিঙে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নিৰাশ হৈ উভতিল মনু ভাকাৰ ।
By ANI
Published : September 28, 2026 at 3:53 PM IST
নতুন দিল্লী : এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে । এইবাৰ শ্বুটিঙত ভাৰতে আন এটা পদক লাভ কৰিলে । ২৫ মিটাৰ পিষ্টল শাখাৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ ঈশা সিঙে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ফাইনেলত ঈশাই স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী চীনৰ জিয়াওৰ সৈতে সমান পইণ্ট (৩৮) লাভ কৰে । উত্তৰ কোৰিয়াৰ কিম হিয়ন ছুকে ৩৪ পইণ্টৰ সৈতে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
ফাইনেলত ঈশাৰ আৰম্ভণি শক্তিশালী আছিল । শৃংখলাৰ পাঁচোটা লক্ষ্যতে আঘাত কৰি আৰম্ভণিতে ঈশাই অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয় শৃংখলাত ৪ টা হিট দি ১০ টা শ্বটৰ পিছতো শীৰ্ষত থাকে ।
অৱশ্যে ভাৰতীয় শ্বুটাৰগৰাকীয়ে ৩ টা হিটৰ শৃংখলাৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানলৈ নামি আহে । জিয়াওৱে ১৩ পইণ্টেৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী শৃংখলাত ঈশাই ৪ টা হিট দি ২০ টা শ্বটৰ পিছত ১৬ পইণ্টত জিয়াওৰ সৈতে সমান পইণ্ট লাভ কৰে ।
২৫ টা শ্বটৰ পাছতো ঈশা আৰু জিয়াওৰ পইণ্ট একে আছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী শৃংখলাত ঈশাই ৫ টা হিটৰ সৈতে পদক নিশ্চিত কৰে ।
SILVER FOR BHARAT!— SAI Media (@Media_SAI) September 28, 2026
Heartiest congratulations to Esha Singh (TOPS Core Athlete) on winning the Silver Medal in the Women’s 25m Pistol Individual event at the #AsianGames2026.
Esha finished with a score of 38, equalling the Asian Games Record, before narrowly missing out in the… pic.twitter.com/QOH6ESfkej
৪০ টা শ্বটৰ পাছত জিয়াও আৰু কিমে ৩২ পইণ্ট আৰু ঈশাই ৩১ পইণ্টেৰে টাই হোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় শ্বুটাৰগৰাকীক আৰু এক শক্তিশালী ফিনিছিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । অৱশেষত ঈশা আৰু কিমে শ্বুট অফত ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক নিশ্চিত কৰে ।
ইয়াৰ পিছত ঈশাই সোণৰ পদকৰ শ্বুট অফত জিয়াওৰ সৈতে মুখামুখি হয় । নিয়মীয়া ফাইনেল আৰু প্ৰথম শ্বুট অফৰ পিছত দুয়োগৰাকী শ্বুটাৰে ৩৮ পইণ্টেৰে খেলখন শেষ কৰি আৰু ৫ টা শ্বটৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হয় ।
অৱশেষত জিয়াওৱে আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি নিৰ্ণায়ক শ্বুট অফত ঈশাৰ দুটাৰ তুলনাত ৩ টা টাৰ্গেটত আঘাত হানে আৰু ভাৰতীয় শ্বুটাৰগৰাকীয়ে ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ।
I extend my heartiest congratulations to Esha Singh on winning the Silver Medal in the Women’s 25m Pistol event at the Asian Games 2026. Your exceptional performance has reflected great skill, precision and consistency. This medal is a proud addition to your sporting journey. My…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2026
ঈশাৰ এই সফলতাত ভাৰতীয়সকল উৎসাহিত হৈ পৰিছে । ইফালে বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঈশাক অভিনন্দনো জনাইছে । দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দৌপদী মুৰ্মুৱে এক্সৰ এটা পোষ্টত শ্বুটাৰগৰাকীক অভিনন্দন জনাইছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঈশাৰ প্ৰদৰ্শনক বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁৰ দক্ষতা, নিখুঁততা আৰু ধাৰাবাহিকতাক প্ৰশংসা কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এক্সত লিখিছে, "এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ২৫ মিটাৰ পিষ্টল শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে ঈশা সিঙক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো । আপোনাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰদৰ্শনে অতি দক্ষতা, নিখুঁততা আৰু ধাৰাবাহিকতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । এই পদক আপোনাৰ ক্ৰীড়া যাত্ৰাৰ গৌৰৱময় সংযোজন । আগলৈও বহু বঁটাৰ বাবে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল ।"
Heartiest congratulations to Esha Singh on winning the Silver Medal in the Women’s 25m Pistol Individual event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/YrT3cE2rmq— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 28, 2026
কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডবিয়াইও সোমবাৰে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ২৫ মিটাৰ পিষ্টল ব্যক্তিগত শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় শ্বুটাৰ ঈশা সিঙক অভিনন্দন জনাইছে । তেওঁ এক্সত লিখিছে, এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত মহিলাৰ ২৫ মিটাৰ পিষ্টল ব্যক্তিগত শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে ঈশা সিঙক আন্তৰিক অভিনন্দন ।"
ইফালে অলিম্পিকত দুটাকৈ পদক লাভ কৰা মনু ভাকাৰৰ প্ৰদৰ্শন আশানুৰূপ নাছিল । ভাৰতীয় দৰ্শকে মনু ভাকাৰৰ পৰা পদকৰ আশা কৰিছিল যদিও শ্বুটাৰগৰাকীয়ে ৪ টা শাখাত খালী হাতে উভতিবলগীয়া হ'ল ।
উল্লেখ্য যে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত এতিয়ালৈ ভাৰতে মুঠ ৩৭ টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰে ৪ টা স্বৰ্ণ, ১৬ টা ৰূপ আৰু ১৭ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছঙক ধৰাশায়ী কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ