ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ৮৫ টা পদকেৰে ভাৰতৰ অভিযান সমাপ্ত

এছিয়ান গেমছত ভাৰতে মুঠ ৮৫ টা পদক লাভ কৰিলে । কোনে কোনে পালে পদক ?

Asian Games 2026 opening ceremony
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ৮৫ টা পদকেৰে ভাৰতৰ অভিযান সমাপ্ত (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 4:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিল । পুৰুষৰ হকী ফাইনেলত মালয়েছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ গ'লত জয়লাভ কৰি ভাৰতে স্বৰ্ণ জয়েৰে এছিয়ান গেমছৰ অভিযান সামৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতে ২১ টা স্বৰ্ণ পদক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৮৫ টা পদকৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাৰ পদক তালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে ।

বিগত সংস্কৰণৰ তুলনাত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন ভাৰতৰ

জাপানৰ আইচি নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক প্ৰদৰ্শন শক্তিশালী আছিল যদিও বিগত সংস্কৰণৰ তুলনাত কম পদক লাভ কৰিলে । হাংঝৌ এছিয়ান গেমছ ২০২২ত ভাৰতে সৰ্বমুঠ ১০৬ টা পদক লাভ কৰিছিল । য'ত ২৮ টা স্বৰ্ণ, ৩৮ টা ৰূপ আৰু ৪০ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । হাংঝৌত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদকৰ সীমা ১০০ অতিক্ৰম কৰিছিল ।

কিন্তু এইবাৰ ভাৰতে ৮৫ টা পদক লাভ কৰিলে । অৰ্থাৎ যোৱাবাৰৰ তুলনাত ২১ টা পদক হ্ৰাস পালে । সোণৰ পদকৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে ৭ টা কমকৈ পালে । ভাৰতৰ আইচি-নাগোয়াৰ অভিযান মিশ্ৰিত দেখা গৈছে ।

কিছুমান ইভেণ্টত ভাৰতে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখুৱাইছে যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত হতাশাও দেখা গৈছে । অৱশ্যে প্ৰতিযোগিতাৰ শেষৰ ফালে ভাৰতে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে অভিযান সামৰে । ইফালে বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো পদকৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানতে ভাৰতৰ অভিযান সমাপ্ত হয় ।

শেষৰ ৩ দিনত পদকৰ বৰষুণ

প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন যদিও আশানুৰূপ নাছিল কিন্তু শেষৰ ফালে ভাৰতে শক্তিশালীভাৱে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে । বৃহস্পতিবাৰলৈকে ভাৰত পদকৰ তালিকাত শীৰ্ষ ১০ৰ বাহিৰত আছিল । ভাৰতে মাত্ৰ ১০ টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ।

কিন্তু যোৱা তিনিদিনত হকী আৰু ক্ৰিকেট দলে সোণৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে আৰ্চাৰী, বক্সিং, মল্লযুঁজতো ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিল । পলমকৈ অহা উত্থানে ভাৰতক আৰু ১১ টা সোণৰ পদক সংযোজন কৰিলে । যাৰ ফলত ভাৰত শীৰ্ষ ৫ টা স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।

ভাৰতৰ পদক বিজয়ীৰ তালিকা

স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী

পদক বিজয়ী খেলুৱৈ/দলক্ৰীড়াপ্ৰতিযোগিতা
মহিলা ক্ৰিকেট দলক্ৰিকেটমহিলা শাখা
কমলজিৎ, সুৰুচি সিংশ্বুটিংমিক্সড টীম ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল
মহিলা কাবাডী দলকাবাডীমহিলা শাখা
পুৰুষ কাবাডী দলকাবাডীপুৰুষ শাখা
নীৰু ধণ্ডাশ্বুটিংমহিলা শাখা
কিৰণ পহল, পূৱম্মা এম আৰ, প্ৰাচী চৌধুৰী, বিত্যা ৰামাৰাজএথলেটিকছমহিলাৰ ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলে
জ্যোতি সুৰেখা ভেন্নম, পৃথিকা প্ৰদীপ, চিকিতা তানিপাৰ্থীআৰ্চাৰীমহিলাৰ দলীয় শাখা
চিকিতা তানিপাৰ্থী, ছাহিল যাদৱআৰ্চাৰীমিক্সড দলীয় শাখা
কিনান চেনাই, নীৰু ধণ্ডাশ্বুটিংমিক্সড ট্ৰেপ
ছাহিল যাদৱ, গণেশ মণি ৰত্নম থিৰুমুৰু, কুশল দলালআৰ্চাৰীপুৰুষৰ কম্পাউণ্ড টীম
অংকিতা ভকত, কুমকুম মহোদ, কীৰ্তি শৰ্মাআৰ্চাৰীমহিলাৰ ৰিকাৰ্ভ দল
লাভলীনা বৰগোহাঁইবক্সিংমহিলাৰ ৭৫ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
পাৰবীন হুদাবক্সিংমহিলাৰ ৬৫ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
অংকুশ পংগালবক্সিংপুৰুষৰ ৮০ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
সুজিত কলকালমল্লযুঁজপুৰুষৰ ৬৫ কিঃগ্ৰাঃ ফ্ৰীষ্টাইল
মহিলা হকী দলহকীমহিলা শাখা
কুমকুম মহোদআৰ্চাৰীমহিলাৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ
প্ৰণৱী উৰ্ছগ'ল্ফমহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখা
পুৰুষ ক্ৰিকেট দলক্ৰিকেটপুৰুষ শাখা
অমন ছেহৰাৱাটমল্লযুঁজপুৰুষৰ ৫৭ কিঃগ্ৰাঃ ফ্ৰীষ্টাইল
পুৰুষ হকী দলহকীপুৰুষ শাখা

ৰূপৰ পদক বিজয়ী

পদক বিজয়ী খেলুৱৈ/দলক্ৰীড়াপ্ৰতিযোগিতা
এলাভেনিল ভেলাৰিৱান, সোণম উত্তম মাস্কা, বিদৰ্শা কে বিনোদশ্বুটিংমহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয়
এলাভেনিল ভেলাৰিৱানশ্বুটিংমহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
ৰুদ্ৰাংশ পাটিল, পাৰ্থ মানে, হিমাংশু ধিলনশ্বুটিংপুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয়
হিমাংশু ধিলনশ্বুটিংপুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
মীৰাবাঈ চানুমল্লযুঁজমহিলাৰ ৪৯ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
ৰোশিবীণা দেৱীউশ্বুমহিলাৰ ৬০ কিঃগ্ৰাঃ সাণ্ডা
ভাৰতীয় দলএথলেটিকছমিক্সড ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলে
ঐশ্বৰ্য প্ৰতাপ সিং টোমাৰ, ৰুদ্ৰাংশ পাটিল, নীৰজ কুমাৰশ্বুটিংপুৰুষৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩পি টীম
গুলৱীৰ সিংএথলেটিকছপুৰুষৰ ১০ হাজাৰ মিটাৰ
সাৱন বৰৱালএথলেটিকছপুৰুষৰ মাৰাথন
বিদৰ্শা কে বিনোদ, আশী চৌকছে, তিলোত্তমা সেনশ্বুটিংমহিলাৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩পি টীম
তাজিন্দৰপাল সিং তুৰএথলেটিকছশ্বট পুট
অভয় সিংস্কুৱাছপুৰুষৰ ছিংগল
অনাহত সিংস্কুৱাছমহিলাৰ ছিংগল
এন্সি ছোজনএথলেটিকছমহিলাৰ লং জাম্প
সৰ্বেশ কুশাৰেএথলেটিকছপুৰুষৰ লং জাম্প
ঈশা সিংশ্বুটিংমহিলাৰ ২৫ মিটাৰ পিষ্টল
গুলৱীৰ সিংএথলেটিকছপুৰুষৰ ১৫০০ মিটাৰ
মুৰলী শ্ৰী শংকৰএথলেটিকছপুৰুষৰ লং জাম্প
যশ বীৰ সিংএথলেটিকছপুৰুষৰ জেভেলিন থ্ৰ'
নীৰু ধণ্ডা, মনীষা কীৰ, অসীমা আহলাৱাতশ্বুটিংমহিলাৰ ট্ৰেপ টীম
ৰাজকুমাৰ কুৰিচিংকল নোবেল, মনু ফ্ৰান্সিছছেইলিংমেল স্কিফ
নীতিশ ছিৱাচমল্লযুঁজগ্ৰেকো-ৰোমান ৯৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
কুমকুম মহোদ, ধীৰাজ বোম্মাদেৱৰাআৰ্চাৰীমিক্সড ইউনিয়ন ৰিকাৰ্ভ
ধীৰাজ বোম্মাদেৱৰা, নীৰজ চৌহান, যশদ্বীপ ভোগাড়েআৰ্চাৰীপুৰুষ দলীয়
প্ৰণৱী উৰ্ছ, অদিতি অশোক, দীক্ষা দাগৰগ'ল্ফমহিলা দলীয়
আন্তিম পংগালমল্লযুঁজমহিলাৰ ৫৩ কিঃগ্ৰাঃ শাখা

ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী

পদক বিজয়ী খেলুৱৈ/দলক্ৰীড়াপ্ৰতিযোগিতা
ৰুদ্ৰাংশ পাটিলশ্বুটিংপুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
সুচিকা তাৰিয়ালমিক্সড মাৰ্শ্বিয়েল আৰ্টছমহিলাৰ কনভেনশ্যনেল ৬০ কিঃগ্ৰাঃ
পৰিনাজ ধালিৱাল, ৰাইজা ধিলন, মহেশ্বৰী চাৱানশ্বুটিংমহিলাৰ স্কিট দল
অনন্তজিৎ সিং নাৰুকা, ভৱতেগ সিং গিল, মৈৰাজ আহমেদ খানশ্বুটিংপুৰুষৰ স্কিট দল
জয় মীনাছফ্ট টেনিছপুৰুষৰ ছিংগল
পুৰুষৰ বেডমিণ্টন দলবেডমিণ্টনপুৰুষৰ দলীয় শাখা
সতনাম সিং, ছলমান খানৰোয়িংপুৰুষৰ ডাবল স্কাল
অনন্তজিৎ সিং নাৰুকা, পৰিনাজ ধালিৱালশ্বুটিংমিক্সড স্কিট শাখা
সীমা কুমাৰীএথলেটিকছমহিলাৰ ১০ হাজাৰ মিটাৰ
দিয়া চিটলে, মানুষ শ্বাহটেবুল টেনিছমিক্সড ডাবলছ
মনপ্ৰীত কৌৰএথলেটিকছশ্বট পুট
বৰ্ণিকা এলাংগোৱানএথলেটিকছমহিলাৰ পোল ভল্ট
জ্যোস্না চিনাপ্পা, ভালাৱান ছেন্থিলকুমাৰস্কুৱাছমিক্সড ডাবলছ
প্ৰাচী চৌধুৰীএথলেটিকছমহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ
হৰিতা ভাদ্ৰাএথলেটিকছমহিলাৰ ২০০ মিটাৰ
তেজস্বীন শংকৰএথলেটিকছডেকাথলন
পাৰুল চৌধুৰীএথলেটিকছমহিলাৰ ৩০০০ মিটাৰ ষ্টীপলচেজ
পিংকি বলহাৰাকুৰাছমহিলাৰ ৭৮ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
বিত্যা ৰামাৰাজএথলেটিকছমহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ হাৰ্ডলছ
পাৰুল চৌধুৰীএথলেটিকছমহিলাৰ ৫০০০ মিটাৰ
ৰোহিত যাদৱএথলেটিকছপুৰুষৰ জেভেলিন থ্ৰ'
নৰেন্দ্ৰ বেৰৱালবক্সিংপুৰুষৰ ৯০+ কিঃগ্ৰাঃ
গুলৱীৰ সিংএথলেটিকছপুৰুষৰ ৫০০০ মিটাৰ
গুৰিন্দৰবীৰ সিং, স্নেহা এছ এছ, অনিমেশ কুজুৰ, হৰিতা ভাদ্ৰাএথলেটিকছমিক্সড ৪x১০০ মিটাৰ ৰিলে
পূজা সিংএথলেটিকছমহিলাৰ হাই জাম্প
ধৰমবীৰ চৌধুৰী, মনু টি এছ, জয় কুমাৰ, বিশাল টি কেএথলেটিকছপুৰুষৰ ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলে
প্ৰিয়া গংগাছবক্সিংমহিলা ৬০ কিঃগ্ৰাঃ
কপিল পোখাৰিয়াবক্সিংপুৰুষৰ ৯০ কিঃগ্ৰাঃ
সুনীল কুমাৰমল্লযুঁজগ্ৰেকো-ৰোমান ৮৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
আনাহত সিং, জ্যোস্না চিনাপ্পা, তনভি খান্না, ছামিনা ৰিয়াজস্কুৱাছমহিলাৰ দলীয়
হৰ্ষিতা তোমাৰ, শীতল বাৰ্মাছেইলিংমহিলাৰ স্কিফ
নেত্ৰ কুমাননছেইলিংমহিলাৰ ডিংগী
ভাৰতীয় দলছেপাকটাক্ৰপুৰুষৰ কুৱাড্ৰেণ্ট
গণেশ মণি ৰত্নম থিৰুমুৰুআৰ্চাৰীপুৰুষৰ কম্পাউণ্ড ব্যক্তিগত
অভয় সিং, বীৰ চোতৰাণী, ভালাৱান ছেন্থিলকুমাৰ, সুৰজ কুমাৰ চান্দস্কুৱাছপুৰুষৰ দলীয়
নীৰজ চৌহানআৰ্চাৰীপুৰুষৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ
দীপন পুনিয়ামল্লযুঁজপুৰুষৰ ৯৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখা

লগতে পঢ়ক :

লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকতো পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
ভাৰতৰ পদক তালিকা
এছিয়ান গেমছৰ সম্পূৰ্ণ পদক তালিকা
হাংঝৌ এছিয়ান গেমছ ২০২২
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.