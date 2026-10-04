এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ৮৫ টা পদকেৰে ভাৰতৰ অভিযান সমাপ্ত
এছিয়ান গেমছত ভাৰতে মুঠ ৮৫ টা পদক লাভ কৰিলে । কোনে কোনে পালে পদক ?
Published : October 4, 2026 at 4:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিল । পুৰুষৰ হকী ফাইনেলত মালয়েছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ গ'লত জয়লাভ কৰি ভাৰতে স্বৰ্ণ জয়েৰে এছিয়ান গেমছৰ অভিযান সামৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতে ২১ টা স্বৰ্ণ পদক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৮৫ টা পদকৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাৰ পদক তালিকাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে ।
বিগত সংস্কৰণৰ তুলনাত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন ভাৰতৰ
জাপানৰ আইচি নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক প্ৰদৰ্শন শক্তিশালী আছিল যদিও বিগত সংস্কৰণৰ তুলনাত কম পদক লাভ কৰিলে । হাংঝৌ এছিয়ান গেমছ ২০২২ত ভাৰতে সৰ্বমুঠ ১০৬ টা পদক লাভ কৰিছিল । য'ত ২৮ টা স্বৰ্ণ, ৩৮ টা ৰূপ আৰু ৪০ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । হাংঝৌত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদকৰ সীমা ১০০ অতিক্ৰম কৰিছিল ।
🇮🇳 85 MEDALS. ONE PROUD CAMPAIGN. 🏆🔥 The curtains come down on a memorable #AsianGames2026 campaign for Team India! 🇮🇳 🥇 21 Gold 🥈 27 Silver 🥉 37 Bronze 🏅 85 Medals 📍 4th Position From breakthrough performances to unforgettable victories, our champions gave it their all and made the Tricolour soar high in Aichi-Nagoya. ❤️🔥 A campaign of courage. A celebration of champions. A nation that cheered every step of the way! 🙌🇮🇳 #Cheer4Bharat #TeamIndia #AsianGames2026 #SAI— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
কিন্তু এইবাৰ ভাৰতে ৮৫ টা পদক লাভ কৰিলে । অৰ্থাৎ যোৱাবাৰৰ তুলনাত ২১ টা পদক হ্ৰাস পালে । সোণৰ পদকৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে ৭ টা কমকৈ পালে । ভাৰতৰ আইচি-নাগোয়াৰ অভিযান মিশ্ৰিত দেখা গৈছে ।
কিছুমান ইভেণ্টত ভাৰতে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখুৱাইছে যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত হতাশাও দেখা গৈছে । অৱশ্যে প্ৰতিযোগিতাৰ শেষৰ ফালে ভাৰতে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে অভিযান সামৰে । ইফালে বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো পদকৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানতে ভাৰতৰ অভিযান সমাপ্ত হয় ।
শেষৰ ৩ দিনত পদকৰ বৰষুণ
প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন যদিও আশানুৰূপ নাছিল কিন্তু শেষৰ ফালে ভাৰতে শক্তিশালীভাৱে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে । বৃহস্পতিবাৰলৈকে ভাৰত পদকৰ তালিকাত শীৰ্ষ ১০ৰ বাহিৰত আছিল । ভাৰতে মাত্ৰ ১০ টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ।
কিন্তু যোৱা তিনিদিনত হকী আৰু ক্ৰিকেট দলে সোণৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে আৰ্চাৰী, বক্সিং, মল্লযুঁজতো ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিল । পলমকৈ অহা উত্থানে ভাৰতক আৰু ১১ টা সোণৰ পদক সংযোজন কৰিলে । যাৰ ফলত ভাৰত শীৰ্ষ ৫ টা স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
ভাৰতৰ পদক বিজয়ীৰ তালিকা
স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী
|পদক বিজয়ী খেলুৱৈ/দল
|ক্ৰীড়া
|প্ৰতিযোগিতা
|মহিলা ক্ৰিকেট দল
|ক্ৰিকেট
|মহিলা শাখা
|কমলজিৎ, সুৰুচি সিং
|শ্বুটিং
|মিক্সড টীম ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল
|মহিলা কাবাডী দল
|কাবাডী
|মহিলা শাখা
|পুৰুষ কাবাডী দল
|কাবাডী
|পুৰুষ শাখা
|নীৰু ধণ্ডা
|শ্বুটিং
|মহিলা শাখা
|কিৰণ পহল, পূৱম্মা এম আৰ, প্ৰাচী চৌধুৰী, বিত্যা ৰামাৰাজ
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলে
|জ্যোতি সুৰেখা ভেন্নম, পৃথিকা প্ৰদীপ, চিকিতা তানিপাৰ্থী
|আৰ্চাৰী
|মহিলাৰ দলীয় শাখা
|চিকিতা তানিপাৰ্থী, ছাহিল যাদৱ
|আৰ্চাৰী
|মিক্সড দলীয় শাখা
|কিনান চেনাই, নীৰু ধণ্ডা
|শ্বুটিং
|মিক্সড ট্ৰেপ
|ছাহিল যাদৱ, গণেশ মণি ৰত্নম থিৰুমুৰু, কুশল দলাল
|আৰ্চাৰী
|পুৰুষৰ কম্পাউণ্ড টীম
|অংকিতা ভকত, কুমকুম মহোদ, কীৰ্তি শৰ্মা
|আৰ্চাৰী
|মহিলাৰ ৰিকাৰ্ভ দল
|লাভলীনা বৰগোহাঁই
|বক্সিং
|মহিলাৰ ৭৫ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|পাৰবীন হুদা
|বক্সিং
|মহিলাৰ ৬৫ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|অংকুশ পংগাল
|বক্সিং
|পুৰুষৰ ৮০ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|সুজিত কলকাল
|মল্লযুঁজ
|পুৰুষৰ ৬৫ কিঃগ্ৰাঃ ফ্ৰীষ্টাইল
|মহিলা হকী দল
|হকী
|মহিলা শাখা
|কুমকুম মহোদ
|আৰ্চাৰী
|মহিলাৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ
|প্ৰণৱী উৰ্ছ
|গ'ল্ফ
|মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখা
|পুৰুষ ক্ৰিকেট দল
|ক্ৰিকেট
|পুৰুষ শাখা
|অমন ছেহৰাৱাট
|মল্লযুঁজ
|পুৰুষৰ ৫৭ কিঃগ্ৰাঃ ফ্ৰীষ্টাইল
|পুৰুষ হকী দল
|হকী
|পুৰুষ শাখা
ৰূপৰ পদক বিজয়ী
|পদক বিজয়ী খেলুৱৈ/দল
|ক্ৰীড়া
|প্ৰতিযোগিতা
|এলাভেনিল ভেলাৰিৱান, সোণম উত্তম মাস্কা, বিদৰ্শা কে বিনোদ
|শ্বুটিং
|মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয়
|এলাভেনিল ভেলাৰিৱান
|শ্বুটিং
|মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
|ৰুদ্ৰাংশ পাটিল, পাৰ্থ মানে, হিমাংশু ধিলন
|শ্বুটিং
|পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল দলীয়
|হিমাংশু ধিলন
|শ্বুটিং
|পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
|মীৰাবাঈ চানু
|মল্লযুঁজ
|মহিলাৰ ৪৯ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|ৰোশিবীণা দেৱী
|উশ্বু
|মহিলাৰ ৬০ কিঃগ্ৰাঃ সাণ্ডা
|ভাৰতীয় দল
|এথলেটিকছ
|মিক্সড ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলে
|ঐশ্বৰ্য প্ৰতাপ সিং টোমাৰ, ৰুদ্ৰাংশ পাটিল, নীৰজ কুমাৰ
|শ্বুটিং
|পুৰুষৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩পি টীম
|গুলৱীৰ সিং
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ ১০ হাজাৰ মিটাৰ
|সাৱন বৰৱাল
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ মাৰাথন
|বিদৰ্শা কে বিনোদ, আশী চৌকছে, তিলোত্তমা সেন
|শ্বুটিং
|মহিলাৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩পি টীম
|তাজিন্দৰপাল সিং তুৰ
|এথলেটিকছ
|শ্বট পুট
|অভয় সিং
|স্কুৱাছ
|পুৰুষৰ ছিংগল
|অনাহত সিং
|স্কুৱাছ
|মহিলাৰ ছিংগল
|এন্সি ছোজন
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ লং জাম্প
|সৰ্বেশ কুশাৰে
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ লং জাম্প
|ঈশা সিং
|শ্বুটিং
|মহিলাৰ ২৫ মিটাৰ পিষ্টল
|গুলৱীৰ সিং
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ ১৫০০ মিটাৰ
|মুৰলী শ্ৰী শংকৰ
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ লং জাম্প
|যশ বীৰ সিং
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ জেভেলিন থ্ৰ'
|নীৰু ধণ্ডা, মনীষা কীৰ, অসীমা আহলাৱাত
|শ্বুটিং
|মহিলাৰ ট্ৰেপ টীম
|ৰাজকুমাৰ কুৰিচিংকল নোবেল, মনু ফ্ৰান্সিছ
|ছেইলিং
|মেল স্কিফ
|নীতিশ ছিৱাচ
|মল্লযুঁজ
|গ্ৰেকো-ৰোমান ৯৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|কুমকুম মহোদ, ধীৰাজ বোম্মাদেৱৰা
|আৰ্চাৰী
|মিক্সড ইউনিয়ন ৰিকাৰ্ভ
|ধীৰাজ বোম্মাদেৱৰা, নীৰজ চৌহান, যশদ্বীপ ভোগাড়ে
|আৰ্চাৰী
|পুৰুষ দলীয়
|প্ৰণৱী উৰ্ছ, অদিতি অশোক, দীক্ষা দাগৰ
|গ'ল্ফ
|মহিলা দলীয়
|আন্তিম পংগাল
|মল্লযুঁজ
|মহিলাৰ ৫৩ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী
|পদক বিজয়ী খেলুৱৈ/দল
|ক্ৰীড়া
|প্ৰতিযোগিতা
|ৰুদ্ৰাংশ পাটিল
|শ্বুটিং
|পুৰুষৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল
|সুচিকা তাৰিয়াল
|মিক্সড মাৰ্শ্বিয়েল আৰ্টছ
|মহিলাৰ কনভেনশ্যনেল ৬০ কিঃগ্ৰাঃ
|পৰিনাজ ধালিৱাল, ৰাইজা ধিলন, মহেশ্বৰী চাৱান
|শ্বুটিং
|মহিলাৰ স্কিট দল
|অনন্তজিৎ সিং নাৰুকা, ভৱতেগ সিং গিল, মৈৰাজ আহমেদ খান
|শ্বুটিং
|পুৰুষৰ স্কিট দল
|জয় মীনা
|ছফ্ট টেনিছ
|পুৰুষৰ ছিংগল
|পুৰুষৰ বেডমিণ্টন দল
|বেডমিণ্টন
|পুৰুষৰ দলীয় শাখা
|সতনাম সিং, ছলমান খান
|ৰোয়িং
|পুৰুষৰ ডাবল স্কাল
|অনন্তজিৎ সিং নাৰুকা, পৰিনাজ ধালিৱাল
|শ্বুটিং
|মিক্সড স্কিট শাখা
|সীমা কুমাৰী
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ১০ হাজাৰ মিটাৰ
|দিয়া চিটলে, মানুষ শ্বাহ
|টেবুল টেনিছ
|মিক্সড ডাবলছ
|মনপ্ৰীত কৌৰ
|এথলেটিকছ
|শ্বট পুট
|বৰ্ণিকা এলাংগোৱান
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ পোল ভল্ট
|জ্যোস্না চিনাপ্পা, ভালাৱান ছেন্থিলকুমাৰ
|স্কুৱাছ
|মিক্সড ডাবলছ
|প্ৰাচী চৌধুৰী
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ
|হৰিতা ভাদ্ৰা
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ২০০ মিটাৰ
|তেজস্বীন শংকৰ
|এথলেটিকছ
|ডেকাথলন
|পাৰুল চৌধুৰী
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ৩০০০ মিটাৰ ষ্টীপলচেজ
|পিংকি বলহাৰা
|কুৰাছ
|মহিলাৰ ৭৮ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|বিত্যা ৰামাৰাজ
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ হাৰ্ডলছ
|পাৰুল চৌধুৰী
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ ৫০০০ মিটাৰ
|ৰোহিত যাদৱ
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ জেভেলিন থ্ৰ'
|নৰেন্দ্ৰ বেৰৱাল
|বক্সিং
|পুৰুষৰ ৯০+ কিঃগ্ৰাঃ
|গুলৱীৰ সিং
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ ৫০০০ মিটাৰ
|গুৰিন্দৰবীৰ সিং, স্নেহা এছ এছ, অনিমেশ কুজুৰ, হৰিতা ভাদ্ৰা
|এথলেটিকছ
|মিক্সড ৪x১০০ মিটাৰ ৰিলে
|পূজা সিং
|এথলেটিকছ
|মহিলাৰ হাই জাম্প
|ধৰমবীৰ চৌধুৰী, মনু টি এছ, জয় কুমাৰ, বিশাল টি কে
|এথলেটিকছ
|পুৰুষৰ ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলে
|প্ৰিয়া গংগাছ
|বক্সিং
|মহিলা ৬০ কিঃগ্ৰাঃ
|কপিল পোখাৰিয়া
|বক্সিং
|পুৰুষৰ ৯০ কিঃগ্ৰাঃ
|সুনীল কুমাৰ
|মল্লযুঁজ
|গ্ৰেকো-ৰোমান ৮৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
|আনাহত সিং, জ্যোস্না চিনাপ্পা, তনভি খান্না, ছামিনা ৰিয়াজ
|স্কুৱাছ
|মহিলাৰ দলীয়
|হৰ্ষিতা তোমাৰ, শীতল বাৰ্মা
|ছেইলিং
|মহিলাৰ স্কিফ
|নেত্ৰ কুমানন
|ছেইলিং
|মহিলাৰ ডিংগী
|ভাৰতীয় দল
|ছেপাকটাক্ৰ
|পুৰুষৰ কুৱাড্ৰেণ্ট
|গণেশ মণি ৰত্নম থিৰুমুৰু
|আৰ্চাৰী
|পুৰুষৰ কম্পাউণ্ড ব্যক্তিগত
|অভয় সিং, বীৰ চোতৰাণী, ভালাৱান ছেন্থিলকুমাৰ, সুৰজ কুমাৰ চান্দ
|স্কুৱাছ
|পুৰুষৰ দলীয়
|নীৰজ চৌহান
|আৰ্চাৰী
|পুৰুষৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ
|দীপন পুনিয়া
|মল্লযুঁজ
|পুৰুষৰ ৯৭ কিঃগ্ৰাঃ শাখা
লগতে পঢ়ক :
লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকতো পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে