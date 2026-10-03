এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত সোণ বুটলি ভাৰতৰ ৪৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলালে কুমকুমে
ৰিকাৰ্ভ মহিলাৰ ব্যক্তিগত ইভেণ্টত স্বৰ্ণ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কুমকুম মহোদেৰ ৷
By ANI
Published : October 3, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 9:48 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় মহিলা ধনুৰ্বিদ কুমকুম মহোদে এছিয়ান গেমছৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ কুমকুম ৰিকাৰ্ভত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ৷ তেওঁ ৰোমাঞ্চকৰ শ্বুট অফত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ অহ য়েজিনক পৰাস্ত কৰে ৷
কুমকুম আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ অহ য়েজিনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰোমাঞ্চকৰ মেচখন ড্ৰ’ত শেষ হৈছিল আৰু তাৰ পিছত শ্বুট অফলৈ গৈছিল ৷ কুমকুমে শ্বুট অফত নিজৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি নিখুঁত শ্বটেৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ৷
এই জয়েৰে কুমকুমে ১৯৭৮ চনৰ পৰাই মহিলাৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ ইভেণ্টত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক লাভৰ বাবে ৪৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলায় ৷ তেওঁ ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অলিম্পিক গেমছতো নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ৷
মহাৰাষ্ট্ৰৰ ১৭ বছৰীয়া ধনুৰ্বিদগৰাকীয়ে ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ শীৰ্ষ তাৰকা খেলুৱৈৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷ তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বর্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন কাং চায়য়ুঙক আৰু ছেমি ফাইনেলত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী তথা প্রাক্তন বিশ্বৰ ১ নং স্থানত থকা চীনৰ জিংই জুক পৰাস্ত কৰে ৷
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত কুমকুমৰ এইটো দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তৃতীয়টো পদক ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অংকিতা ভকত আৰু কীৰ্তি শৰ্মাৰ সৈতে মহিলাৰ ৰিকাৰ্ভ দলীয় ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক আৰু ধীৰাজ বম্মাদেৱাৰ সৈতে মিক্সড ৰিকাৰ্ভ ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল ।
ইয়াৰ লগতে ভাৰতে চলিত এছিয়ান গেমছত ১৭ টা স্বৰ্ণ, ২৫ টা ৰূপ আৰু ৩৫ টা ব্ৰঞ্জৰ পদককে ধৰি মুঠ ৭৭ টা পদকৰে তালিকাৰ পঞ্চমস্থানলৈ উন্নীত হৈছে ৷