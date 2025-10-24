এ চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নাই এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী ! ক'ত হেৰাল ?

এ চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নাই এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী ! ক'ত হেৰাল ?
এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত জয়ী হৈও ভাৰতে এতিয়ালৈ পোৱা নাই ট্ৰফী । এ চি চিৰ সভাপতি মহছিন নকভিয়ে ক'ত ৰাখিছে ট্ৰফীটো ?
Published : October 24, 2025 at 4:54 PM IST
নতুন দিল্লী : যোৱা ২৮ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল এছিয়া কাপৰ ফাইনেল । ফাইনেল সমাপ্ত হোৱাৰ এমাহ হ'বলৈ হ'ল । কিন্তু এছিয়া কাপৰ ট্ৰফীৰ নাটকখন চলিয়ে আছে । এইবাৰ নাটকখনে নতুন ৰূপ লৈছে । সূত্ৰৰ মতে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ট্ৰফীটো আঁতৰাই আবুধাবিৰ অন্য এক স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে !
এছিয়া কাপ ট্ৰফীক লৈ এই অচলাৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতে পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী তথা এ চি চিৰ সভাপতি মহছিন নকভিৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পৰা ।
পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত ভাৰত জয়ী হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ট্ৰফী প্ৰদান অনুষ্ঠানত অচলাৱস্থা দেখা গৈছিল । ভাৰতে ট্ৰফী নকভিৰ হাতৰ পৰা ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত খেলপথাৰৰ পৰা ট্ৰফীটো নকভিয়ে লৈ গৈছিল । এ চি চিৰ কাৰ্যালয়লৈ ট্ৰফীটো লৈ যোৱাৰ লগতে নকভিয়ে ভাৰতৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ত ৰাখিছিল ।
বি চি চি আইৰ এগৰাকী বিষয়াই যোৱা সপ্তাহত এ চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি ট্ৰফীৰ বিষয়ে সুধিছিল । কৰ্মচাৰীসকলে বিষয়াজনক জনোৱা মতে ট্ৰফীটো আবুধাবিৰ অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
সূত্ৰই জনোৱা মতে, "কিছুদিন পূৰ্বে বি চি চি আইৰ এজন বিষয়াই এ চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ভ্ৰমণ কৰিছিল । যেতিয়া তেওঁ এ চি চিৰ কাৰ্যালয়ত ট্ৰফীৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে, তেতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁক কয় যে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছে আৰু আবুধাবিৰ কোনোবা স্থানত মহছিন নকভিৰ জিম্মাত আছে ।"
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে নকভিয়ে ইয়াক ওভতাই দিয়াৰ চৰ্ত ৰাখিছিল । চৰ্ত অনুসৰি যদি ভাৰতে সঁচাকৈয়ে বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে এ চি চিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি তেওঁৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে । শেহতীয়াকৈ নকভিয়ে ভাৰতক এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ট্ৰফী প্ৰদানৰ বাবে এক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়াইছিল বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জনাইছিল ।
ইফালে বি চি চি আয়ে তেওঁলৈ শেহতীয়াকৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । য'ত তেওঁক ট্ৰফী ভাৰতক গতাই দিবলৈ কয় । কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল থকা নকভিয়ে বি চি চি আইক এজন ভাৰতীয় খেলুৱৈক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ পৰা ট্ৰফী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পঠিয়াবলৈ কয় ।
ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে এ চি চিৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি ফাইনেলৰ পিছত যি বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ বাবে নকভিয়ে বি চি চি আইৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল । কিন্তু এদিন পিছতে নকভিয়ে এই খবৰ মিছা বুলি দাবী কৰিলে । কিন্তু এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হ'ল যদি এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী এচিচি কাৰ্যালয়ত নাই তেনেহ'লে আচলতে আছে ক'ত ?
লগতে পঢ়ক :এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী সন্দৰ্ভত ডাঙৰ আপডেট, BCCI-এ সকীয়ানি দিলে মহছিন নকভিক