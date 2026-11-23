এছিয়া কাপ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ : অথলে গ'ল তিলক বাৰ্মাৰ সংগ্ৰামী শতক, পাকিস্তান 'এ' দলৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত 'এ'
তিলক বাৰ্মা আৰু শ্বাহবাজ আহমেদে সপ্তম উইকেটৰ যুটিত ১১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি জয়ৰ আশা সজীৱ কৰিছিল যদিও ভাৰতে আৰম্ভণিৰে পৰাই কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ।
Published : November 23, 2026 at 2:48 PM IST
ডোহা (ইউ এ ই) : ডোহাত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ বিৰ এখন মেচত ভাৰত এ দল পাকিস্তান এ দলৰ হাতত ৪৮ ৰাণত পৰাস্ত হয় । অৱশ্যে ভাৰতৰ এই পৰাজয়ৰ মাজতো অধিনায়ক তিলক বাৰ্মাৰ সংযমী তথা সংগ্ৰামী শতক আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ আক্ৰমণাত্মক ৭০ ৰাণৰ ইনিংছটো উজলি উঠে ।
প্ৰত্যাহ্বানমূলক পিটচত ৩১৪ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাটো ইমান সহজ নাছিল । অৱশ্যে ৪২টা বলত ছটা চাৰি আৰু ছটা ছয়েৰে ৭০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা অভিষেক শৰ্মা ক্ৰীজত থকালৈকে ভাৰতৰ জয়ৰ আশা সজীৱ হৈ আছিল ।
Pakistan ‘A’ make it two wins in two at the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 with a commanding victory over India ‘A’ to climb to the top of the group 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/SC9wiwW8g4— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
কিন্তু অভিষেক আউট হোৱাৰ পাছতে ভাৰতৰ আন বেটাৰসকলৰ ছন্দ পতন ঘটে । পাকিস্তানৰ বলাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাণৰ গতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰে আৰু অৱশেষত ২৬৫ ৰাণতে ভাৰতীয় দলটোৰ আটাইকেইটা উইকেটৰ পতন ঘটে ।
অধিনায়ক তিলক বাৰ্মা (১৪৯টা বলত ১০০ ৰাণ) আৰু শ্বাহবাজ আহমেদে (৫৬ ৰাণ) সপ্তম উইকেটৰ যুটিত ১১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে যদিও প্ৰয়োজনীয় ৰাণ ৰেট প্ৰায় সকলো সময়তে প্ৰতি অভাৰত ১০ ৰাণৰ ওপৰত থকাৰ বাবে ভাৰতে এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় ।
Here's how the points table stands after two rounds for each team! Three semi-finalists are confirmed and will now be looking to finish their respective group campaigns on a strong note 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #ACC https://t.co/VXltP7XQJQ— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
অৱশ্যে তেতিয়ালৈকে অভিষেকে উইকেটৰ চৌদিশে আকৰ্ষণীয় শ্বট মাৰি এই কঠিন লক্ষ্য অনুসৰণত ভাৰতক আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছিল ।
বাওঁহতীয়া বেটাৰগৰাকীয়ে বিশেষকৈ বেগী বলাৰ মহম্মদ ইমৰাণক লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু এটা অভাৰত পাঁচটা বলত একেৰাহে দুটা চাৰি, দুটা ছয় আৰু এটা চাৰি কোবায় । এই অভাৰটোত পইণ্টৰ ওপৰেৰে মাৰি পঠিওৱা তেওঁৰ দ্বিতীয়টো ছয় আছিল অতি দৰ্শনীয় ।
এই আক্ৰমণাত্মক বেটিঙৰ সহায়ত অভিষেকে মাত্ৰ ৩১টা বলতে অৰ্ধশতক পূৰণ কৰে । আনহাতে, আনটো মূৰত থকা তেওঁৰ সংগী বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগা হয় ।
ইমৰাণৰ বল লং-অনেৰে বাউণ্ডেৰীলৈ পঠোৱাৰ পাছত যুৱ তাৰকাগৰাকীয়ে বেগী বলাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ একেটা শ্বট খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও এইবাৰ কিন্তু বল তেওঁৰ বেটৰ কাষত লাগি ওপৰলৈ উঠে আৰু আব্দুল ছামাদৰ হাতত এটা সহজ কেছ দি পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।
পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছামাদে শীঘ্ৰে বলিং আক্ৰমণলৈ স্পিনাৰক আনে যদিও অভিষেকে তেওঁৰ আক্ৰমণাত্মক বেটিং অব্যাহত ৰাখে । তেওঁ অফ-স্পিনাৰ হাছান নৱাজৰ বলত দুটা ছয় আৰু এটা চাৰি কোবাই ভাৰতৰ ৰাণৰ গতি অব্যাহত ৰাখে ।
অৱশ্যে নৱাজৰ বলত এটা ভুল শ্বট খেলি মিড-অফত থকা ছামাদৰ হাতত কেছ দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ এই মনোৰঞ্জনদায়ক ইনিংছটোৰ অন্ত পৰে ।
তেওঁ আউট হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ ইনিংছৰ গতি মন্থৰ হৈ পৰে । আৰম্ভণিতে ৩৬টা বলত মাত্ৰ আঠ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সংগ্ৰাম কৰা তিলকে আনটো মূৰত থকা আক্ৰমণাত্মক শ্বাহবাজৰ সৈতে মিলি ভাৰতৰ ইনিংছটো আগুৱাই লৈ যায় ।
তেওঁৰ ইনিংছটোৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ কিছু সহজ আছিল, য’ত তেওঁ পৰৱৰ্তী ৫৯টা বলত ৪২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিন্তু তেতিয়াও বাওঁহতীয়া বেটাৰগৰাকী নিজৰ স্বাভাৱিক ছন্দত নাছিল ।
ইফালে আনটো মূৰত শ্বাহবাজে আৰম্ভণিৰে পৰাই নিজৰ ছন্দ বিচাৰি পায় আৰু ইমৰাণৰ বল ফ্লিক কৰি এটা চাৰি আৰু এটা ছয় কোবায় ।
কিন্তু আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় শ্বটটো আছিল বেগী বলাৰ আলী ৰাজাৰ বলত মৰা এটা 'ছ্যুইভেল পুল', যিটো ফাইন লেগৰ ওপৰেৰে গৈ ছিক্সাৰ হয় ।
আহমেদে ৪১টা বলত নিজৰ অৰ্ধশতক পূৰণ কৰে যদিও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত আউট হয় । তেওঁ ৰাজাৰ বলত পুল শ্বট খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বলটোত পৰ্যাপ্ত শক্তি দিব নোৱৰাৰ ফলত ডিপত থকা নৱাজৰ হাতত কেছ দি পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।
ইয়াৰ ফলত ভাৰত এ ২৪১ ৰাণত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই তীব্ৰ সংকটত পৰে । আহাতে, তেতিয়াও দলটো ৩১৪ ৰাণৰ লক্ষ্যৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত আছিল আৰু অৱশেষত সেই ব্যৱধান পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ ইনিংছত মিডল অৰ্ডাৰ বেটাৰ নৱাজে ৭৯ ৰাণৰ এক আক্ৰমণাত্মক ইনিংছ খেলি পাকিস্তান এ দলক ৩১৩ ৰাণৰ এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক স্ক’ৰত উপনীত কৰায় ।
পাকিস্তানৰ ছিনিয়ৰ সীমিত অভাৰ দলৰ নিয়মীয়া সদস্য নৱাজে পাঁচটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয়েৰে ৮২টা বলত নিজৰ অৰ্ধশতক পূৰণ কৰে ।
অ’পেনাৰ মাজ ছাদাকাত (৬৩টা বলত ৫৯ ৰাণ) আৰু শ্বামিল হুছেইনে (২৩টা বলত ৩৩ ৰাণ) মাত্ৰ ৭.৫ অভাৰতে ৬৬ ৰাণৰ যুটি বান্ধি পাকিস্তানক এক দ্ৰুত আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে ।
কিন্তু হৰ্ষিত ৰাণাৰ সৈতে হোৱা এক চমু বাক-বিতণ্ডাৰ পাছত হুছেইনে নিজৰ মনোযোগ হেৰুৱায় আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আয়ুষ বাদোনীৰ বলত ৰাণাৰ হাতত সহজ কেছ দি আউট হয় ।
ৰাণাই শীঘ্ৰেই পুনৰ বলিং কৰিবলৈ আহি ৰোহেইল নাজিৰক আউট কৰাত পাকিস্তান ৬৭ ৰাণত দুটা উইকেট হেৰুৱাই কিছু শ'লঠেকত পৰে । কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা নৱাজে পাকিস্তানৰ ইনিংছ গঢ়াৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লয় ।
সূৰ্যাংশ শ্বেডগেই (৫৫ ৰাণত ২টা উইকেট) ছাদাকাতক আউট কৰি এই সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুটিটো ভঙাৰ পূৰ্বে নৱাজ আৰু ছাদাকাতে তৃতীয় উইকেটত ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইয়াৰ পাছত ছামাদে নৱাজৰ সৈতে চতুৰ্থ উইকেটত ৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত পাকিস্তানে প্ৰতি অভাৰত ছয় ৰাণৰো অধিক হাৰত স্ক’ৰ আগবঢ়াই নিয়ে ।
কিন্তু ৰিংকু সিং আৰু উইকেটকীপাৰ কুমাৰ কুশাগ্ৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত ক্ৰীজত সোমোৱাৰ পূৰ্বেই ৰাণ আউট হৈ ছামাদ পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ।
শ্বেডগেৰ বলত নৱাজ আউট হোৱাৰ পাছত ভাৰতে মেচখনলৈ ভাল প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটায় । বেগী বলাৰগৰাকীৰ বলত নৱাজে মৰা এটা শক্তিশালী শ্বট ডিপ-পইণ্ট বাউণ্ডেৰীৰ ওচৰত থকা বাদোনীয়ে কেছ ধৰে । সেই সময়ত ৩৮.২ অভাৰত পাকিস্তানে ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ২৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত ফাৰহান ইউছুফে ৪৮টা বলত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক ৩০০ ৰাণৰ সীমা পাৰ কৰাই নিয়ে ।