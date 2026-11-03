ডিচেম্বৰৰ মাহটো উশ্বু খেলুৱৈসকলৰ হাবত পৰিণত হ’ব : অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খান্দু
৯-১৫ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতা ইটানগৰৰ চিম্পুস্থিত দৰ্জী খাণ্ডু সোঁৱৰণী বেডমিণ্টন ইনড’ৰ হলত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Published : November 3, 2026 at 2:39 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক ডিচেম্বৰৰ মাহটো ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে এক বিশেষ মাহ হিচাপে পৰিচিত হ’ব ৷ অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত বৃহৎ পৰিসৰত উশ্বু খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ দেশৰ আগশাৰীৰ উশ্বু (WUSHU) খেলুৱৈসকলে এই ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
ডিচেম্বৰ মাহত ৩৫ সংখ্যক ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উশ্বু (WUSHU) চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে এই খেলুৱৈসকল উপস্থিত হ’ব । ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত এই খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খান্দুৱে এই ইভেণ্টৰ কথা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
Arunachal Pradesh is set to become the centre of India’s Wushu action this December as the country’s top athletes converge in Itanagar for the 35th Senior National Wushu Championship. Hosted by the All Arunachal Pradesh Wushu Association (AAPWA), the championship will bring together talented sportspersons from across the nation. 📍 Venue: Dorjee Khandu Memorial Badminton Indoor Hall (DK Hall), Chimpu, Itanagar 📅 9–15 December 2026— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) November 2, 2026
উছাহৰে শ্বেয়াৰ কৰা এই পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰী খান্দুৱে কয়, ‘‘আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহত অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ উশ্বু খেলুৱৈসকলৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হ’ব ৷ কিয়নো দেশৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈসকলে ইটানগৰত ৩৫ সংখ্যক ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উশ্বু চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে সমবেত হ’ব।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘সদৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ উশ্বু এছ’চিয়েশ্বনে আয়োজন কৰা এই চেম্পিয়নশ্বিপৰ জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিভাবান খেলুৱৈসকলক একত্ৰিত কৰা হ’ব ।’’
৯-১৫ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতা ইটানগৰৰ চিম্পুস্থিত দৰ্জী খাণ্ডু সোঁৱৰণী বেডমিণ্টন ইনড’ৰ হলত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ উশ্বু খেলুৱৈসকলৰ উপস্থিতি কামনা কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত এছিয়ান গেমছতো ভাৰতৰ উশ্বু খেলুৱৈসকলে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ৷ বিশেষকৈ মণিপুৰৰ খেলুৱৈ তথা ভাৰতীয় তাৰকা উশ্বু এথলীট ৰোছিবিনা দেৱীয়ে মহিলাৰ ৬০ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ৰূপৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ অৱশ্যে তেওঁ ফাইনেলত চীনৰ জাং জিয়াওয়ুৰ বিৰুদ্ধে ০-৫ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল ৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ