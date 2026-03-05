নামী-দামী তাৰকাৰ উপস্থিতিত শচীনপুত্ৰ অৰ্জুনৰ বিবাহ সম্পন্ন
অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰ আৰু ছানিয়া চান্দোক বিবাহপাশত আবদ্ধ ৷ বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ মুম্বাইত এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ৷
Published : March 5, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পুত্ৰৰ বিবাহ সম্পন্ন ৷ বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ মুম্বাইত শচীন তনয় অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰে ছানিয়া চান্দোকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৷ এই বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে দেশৰ ক্ৰীড়া, ব্যৱসায় আৰু মনোৰঞ্জন জগতৰ অসংখ্য নামী-দামী তাৰকা ৷
দক্ষিণ মুম্বাইৰ এক ব্যক্তিগত স্থানত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ পৰিয়ালৰ সদস্য, ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সুপৰিচিত ব্যক্তিসকলে তেণ্ডুলকাৰ পৰিয়ালৰ বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ সমবেত হয় । কেইবাসপ্তাহ ধৰি অনুষ্ঠিত হোৱা ভিন ভিন পৰম্পৰা জড়িত অনুষ্ঠানৰ পিছতহে এই বিয়াখন সম্পন্ন হয় ৷ বিগত বৰ্ষৰ ২৫ আগষ্টত অৰ্জুন-ছানিয়াই বাগদান সম্পন্ন কৰিছিল ৷
এই বিবাহৰ অনুষ্ঠানত পত্নী সাক্ষীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক এম এছ ধোনী । আনহাতে, দলটোৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰেও পত্নী নাতাশা জৈনৰ সৈতে বিবাহৰ কাৰ্যসূচীত যোগ দিয়ে ৷
অৰ্জুনৰ বিয়াত উপস্থিত থকা ক্ৰিকেট জগতৰ মহাৰথীসকল
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বহুকেইগৰাকী কিংবদন্তী তাৰকাই অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰৰ বিয়াত উপস্থিত থাকে । প্ৰাক্তন ভাৰতীয় অ’পেনাৰ সুনীল গাভাস্কাৰে পত্নী মাৰ্শ্বনেল গাভাস্কাৰৰ সৈতে বিবাহত উপস্থিত আছিল । ইয়াৰোপৰি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰাহুল দ্ৰাবিড়, প্ৰাক্তন অধিনায়ক অনিল কুম্বলে, টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰশিক্ষক ৰবি শাস্ত্ৰীও অৰ্জুনৰ বিয়াত উপস্থিত থাকে ।
বিশ্বকাপ বিজয়ী অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিঙে পত্নী হেজেল কিছৰ সৈতে উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ ইৰফান পাথানো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ।
ছানিয়া চান্দোক কোন ?
যান্ত্ৰিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰত থাকি ভালপোৱা ছানিয়া চান্দোক মুম্বাইৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত এটা ব্যৱসায়িক পৰিয়ালৰ সদস্য । তেওঁ মুম্বাইৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ৰবি ঘাইৰ নাতিনী । আতিথ্য আৰু খাদ্য উদ্যোগত ঘাই পৰিয়ালৰ বেছ শক্তিশালী স্থিতি বিদ্যমান ৷ ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল হোটেল আৰু জনপ্ৰিয় আইচক্ৰীম ব্ৰেণ্ড ব্ৰুকলিন ক্ৰীমেৰী কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী এই চান্দোক পৰিয়াল ।
ভাৰত চৰকাৰৰ অভিলেখ অনুসৰি(ক’ৰ্প’ৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়) ছানিয়া মুম্বাইস্থিত মিষ্টাৰ প’ছ পেট স্পা এণ্ড ষ্ট’ৰ এল এল পিৰ অংশীদাৰ আৰু পৰিচালক । কোম্পানীটোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টতো এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷ ছানিয়াই লণ্ডন স্কুল অৱ ইক’ন’মিক্সৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । লগতে তেওঁ ২০২৪ চনৰ শেষৰফালে ৱৰ্ল্ডৱাইড ভেটেৰিনেৰী চাৰ্ভিচেছৰ পৰা পশু চিকিৎসা কাৰিকৰী ডিপ্লমাও লাভ কৰে ।
