টাম্মেৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অসমকন্যা অংকুশিতা বড়োৰ স্বর্ণ জয়
ফাইনেলত অংকুশিতাই গ্ৰেট বৃটেইনৰ এলা থম্পছনক ৪-১ ত পৰাস্ত কৰি এই খিতাপ দখল কৰে ।
Published : November 2, 2026 at 10:27 AM IST
হায়দৰাবাদ : ফিনলেণ্ডৰ টেম্পেয়াৰত অনুষ্ঠিত ৪৬ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাম্মেৰ বক্সিং টুৰ্ণামেণ্টত অসম সন্তান বক্সাৰ অংকুশিতা বড়োৱে স্বর্ণ পদক অৰ্জন কৰিছে ৷ অংকুশিতাই ফাইনেলত গ্ৰেট বৃটেইনৰ এলা থম্পছনক ৪-১ ত পৰাস্ত কৰি এই খিতাপ অৰ্জন কৰে ।
৩০ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মানীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাখনত অংকুশিতাই কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই শীৰ্ষ প’ডিয়ামত উপনীত হয় ।
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত তেওঁ ব্ৰাজিলৰ হেজিয়েল ছাণ্টোছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ ৪-১ ত জয়লাভ কৰি নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ ৪ত স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ।
অসমৰ বক্সাৰগৰাকীয়ে ছেমিফাইনেলত ছুইজাৰলেণ্ডৰ আন্না জেনীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হয় ৷ এই ৰোমাঞ্চকৰ প্ৰতিযোগিতাখনত অংকুশিতাই ৩-২ত জয়লাভ কৰি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ৷
খিতাপৰ যুঁজখনত তেওঁ গ্ৰেট ব্রিটেইনৰ এলা থম্পছনৰ বিৰুদ্ধে আন এক আকর্ষণীয় প্রদর্শন আগবঢ়াই ৪-১ ত জয়লাভ কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷