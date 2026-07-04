ইংলিছ চেনেল পাৰ কৰি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত অংকিত হৈ ৰ'ল অসমৰ অংকিতা কোঁৱৰ
অসমৰ জীয়াৰীৰ বিশ্ব অভিলেখ: প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা আৰু সাগৰৰ ঢৌ নেওচি ইংলিছ চেনেল জয় অংকিতা কোঁৱৰৰ, ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটৰ সংগ্ৰামেৰে ইতিহাসৰ পাতত নাম লিখিলে তেওঁ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 6:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক ঐতিহাসিক আৰু গৌৰৱৰ ক্ষণ ! অংকিতা কোঁৱৰে ইংলিছ চেনেল পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে । এটি ৬ জনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অংশ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা আৰু সাগৰৰ তীব্ৰ ঢৌৰ সৈতে যুঁজি ডোভাৰৰ পৰা কেলাইছলৈ থকা এই কঠিন পথছোৱা ঠিক ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটত সাঁতুৰি পাৰ কৰে ।
অনন্য আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা
তেওঁৰ এই সফলতা সঁচাকৈয়ে অসাধাৰণ, কাৰণ মাত্ৰ তিনি বছৰ আগতেহে তেওঁ সাঁতুৰিবলৈ শিকিছিল ! মুক্ত সাগৰৰ এই ঐতিহাসিক অভিলেখ গঢ়াৰ পূৰ্বে, তেওঁ বাৰ্ছিলোনাত 'ফুল আইৰনমেন' আৰু ডুবাইত 'টি-১০০ ট্ৰাইথলন' সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে নিজকে এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়াবিদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
মাত্ৰ তিনি বছৰতে এগৰাকী অনা-সাঁতোৰবিদৰ পৰা 'আইৰনমেন' আৰু এতিয়া 'ইংলিছ চেনেল' সাঁতুৰি পাৰ হোৱা অংকিতা কোঁৱৰে মানুহৰ সহনশীলতা আৰু শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ সীমাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এক্স যোগে শুভেচ্ছা জনাই লিখিছে, "@5Earthy ক ইংলিছ চেনেল ৰিলে পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হোৱাৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন । মাত্ৰ তিনি বছৰ আগলৈকে সাঁতুৰিব নজনা এগৰাকী মানুহৰ পৰা আজি তেওঁ এগৰাকী 'আইৰনমেন', 'টি-১০০' আৰু এতিয়া ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়াবিদ হৈ পৰিছে । তেওঁ মানুহৰ সহনশীলতা আৰু মানসিক শক্তিৰ সীমা বহুলভাৱে সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে । সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় !"
Heartiest congratulations to @5Earthy on becoming the first Assamese woman and the first woman from Northeast India to complete the English Channel relay crossing.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 4, 2026
From a non-swimmer three years ago to an Ironman, T100, and now an English Channel swimmer, she continues to… pic.twitter.com/WMwChr4joe
অংকিতাই ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে এই সফলতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতাভৰা এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ স্বামী, প্ৰশিক্ষক আৰু নিৰ্দেশক আৰু তেওঁৰ বাবে সদায় সমৰ্থন আগবঢ়োৱা পৰিয়ালটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ তলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি অংকিতাৰ সম্পূৰ্ণ পোষ্টটো পঢ়িব পাৰিব-
লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসনত মৰিগাঁৱৰ ছয়গৰাকীয়ে আজুৰিলে পদক