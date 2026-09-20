ভাইজাগ ফায়াৰবাৰ্ডছ পৰাজিত কৰি অমৰাৱতী ই-চেম্পিয়নছৰ জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ

ভাইজাগ ফায়াৰবাৰ্ডছ পৰাজিত কৰি অমৰাৱতী ই-চেম্পিয়নছৰ জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ
অমৰাৱতী ই-চেম্পিয়নে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৪ টা উইকেটত ১৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দলটোৰ অ’পেনাৰ ৰংগালক্ষ্মীয়ে এক বিস্ফোৰক শতক অৰ্জন কৰে ।
Published : September 20, 2026 at 2:55 PM IST
অমৰাৱতী(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): মহিলা অন্ধ্ৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগত অমৰাৱতী ই-চেম্পিয়নছৰ জয়েৰে অভিষেক ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন খেলত ভাইজাগ ফায়াৰবাৰ্ডছক ১৭ ৰাণত পৰাজিত কৰি অমৰাৱতী ই-চেম্পিয়নছে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ভাইজাগে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ অমৰাৱতীয়ে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৪টা উইকেটৰ বিনিময়ত মুঠ ১৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
দলটোৰ অ’পেনাৰ ৰংগালক্ষ্মীয়ে বিস্ফোৰক শতক(১০২ ৰাণ) অর্জন কৰাৰ বিপৰীতে দীক্ষাই(৪৩ ৰাণ) সংগ্ৰহ কৰে ৷ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য আগত ৰাখি বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজত নমা ভাইজাগ দলে ৬ উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৪৬ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
দলটোৰ বেটছমেনসকলৰ ভিতৰত পুষ্পলতাই অৰ্ধশতক(৬০ ৰাণ) অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে আয়েশা সিঙে অপৰাজিত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ আনহাতে, শৰ্বাণীয়ো উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ অমৰাৱতীৰ হৈ দেবিকাই দুটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে বিষ্ণুপ্ৰিয়া, তাৰিণী যোশী আৰু পূজিতাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ৰংগালক্ষ্মীলৈ ‘প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ’
ৰংগালক্ষ্মী নামৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে মহিলা অন্ধ্ৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগত অনন্য মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে ৷ তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী বেটছমেনত পৰিণত হয় ৷ তেওঁ খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মানো লাভ কৰে । অৱশ্যে অধিনায়ক নীৰাগট্টু অনুষাই ১০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ক্ৰিজৰ পৰা বিদায় লয় ৷ তেওঁ মাত্ৰ ৭১ বলতে শতক অৰ্জন কৰে ৷
দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত দুয়োগৰাকীয়ে ৯০ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়ায় ৷ কিন্তু খেলৰ শেষৰফালে দুয়োজন খেলুৱৈয়ে কম সময়ৰ ব্যৱধানত আউট হোৱাত দলটোৰ স্ক’ৰৰ হাৰ লেহেমীয়া হৈ পৰে ৷ ভাইজাগৰ বলাৰসকলৰ ভিতৰত শৰ্বাণী, ঋষিকা আৰু সৰণ্যাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
মহিলা অন্ধ্ৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথমখন খেল গোদাবৰী গ’ল্ডেন ঈগলছ আৰু ৰায়ালাসীমা জেন ষ্টাৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । গোদাবৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰায়লাসীমাই এক বিস্ফোৰক জয় নিশ্চিত কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰি গোদাবৰী দলে ১১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পাছতে ৰায়ালাসীমা দলে ১৭.৩ অভাৰত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷ শুভাশ্ৰীয়ে(২৩ ৰাণ), শেঠু ছাই (৩৩ ৰাণ) আৰু পদ্মজাই (অপৰাজিত ৩০ ৰাণ)ৰ সৈতে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়ায় । গোদাবৰীৰ বলাৰসকলৰ ভিতৰত হৰিকা, পেৰেইৰা আৰু বিনি সুজানে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬: মনু ভাকাৰ, পৱন শ্বেৰাৱতৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দল