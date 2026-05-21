গোলাঘাটত সদৌ অসম ভিত্তিক টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা

অসমৰ ১৩ জিলাৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে গোলাঘাটত ১৭ সংখ্যক প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈ সোঁৱৰণী সদৌ অসম ভিত্তিত টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা । ৪৫০ গৰাকী খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ ।

গোলাঘাটত সদৌ অসম ভিত্তিক টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 6:33 PM IST

গোলাঘাট: গোলাঘাটৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ তথা প্ৰশাসনিক বিষয়া প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো ১৭ সংখ্যক প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈ সোঁৱৰণী সদৌ অসম ভিত্তিত টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয় । অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ আহ্বানত, গোলাঘাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ ১৩ জিলাৰ প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই প্ৰতিযোগিতাৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে তেখেতৰ মাতৃ তিলোত্তমা গগৈয়ে । প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে জিলা আয়ুক্ত পূৱালী গোঁহায়ে ।

উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অইল ইণ্ডিয়া, এনএফ ৰে'লৱে, গুৱাহাটী, কাছাৰ, নগাঁও, তেজপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আদি জিলাৰ লগতে মুঠ ১৩ জিলাৰ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে । ১১, ১২, ১৫, ১৭ আৰু ১৯ বছৰৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ উভয় শাখাত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে ।

প্ৰাক্তন খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গোলাঘাটৰ হৈ ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাট জিলালৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা ভালেসংখ্যক প্ৰাক্তন খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিযোগিতাখন সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, "১৭ সংখ্যক প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈ সোঁৱৰণী সদৌ অসম ভিত্তিত টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে । অসমৰ ১৩ খন জিলাৰ প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আজি এই প্ৰতিযোগিতা শুভ উদ্বোধন কৰে গোলাঘাট জিলাৰ আয়ুক্ত পূৱালী গোঁহায়ে । প্ৰতিযোগিতাখন সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

খেলৰ এটি মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)
প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন মাতৃ তিলোত্তমা গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈয়ে গোলাঘাটৰ এগৰাকী সুদক্ষ খেলুৱৈ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কাছাৰত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থাকোঁতে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত ২০০০ চনৰ ১৮ মে'ৰ নিশা আততায়ীৰ গুলীত নিহত হৈছিল এইগৰাকী সুদক্ষ খেলুৱৈ ।

