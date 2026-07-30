আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে অজিংক্য ৰাহানেই
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ সদায় দেশ আৰু দলক অগ্ৰাধিকাৰ দি সততাৰে খেলিছিল ।
By ANI
Published : July 30, 2026 at 3:48 PM IST
মুম্বাই: ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ বেটছমেন অজিংক্য ৰাহানে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি প্ৰায় দুটা দশকজুৰি চলি থকা কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলায় । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক ভিডিঅ’যোগে তেওঁ এই ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা আৰু কিছু আগবাঢ়ি যোৱাৰ এয়া উপযুক্ত সময় বুলি মই অনুভৱ কৰিছে ।
৩৮ বছৰীয়া ভাৰতীয় বেটছমেনগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "কেপ ২৭৮ চাইন অফ । বছৰ বছৰ ধৰি আপোনালোকে মৰম আৰু সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ । চিৰদিনৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ হৈ ৰ’ম ।"
Indian Cricketer Ajinkya Rahane announces retirement from International Cricket.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He posts, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful."
(Source: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/VjhP2MU2qu
ৰাহানে লগতে কয়, "জীৱনৰ প্ৰকৃত সত্যটো হ'ল সকলো বস্তুৰে আৰম্ভণি আৰু অন্ত থাকে । সময় আহিলে মাত্ৰ ইয়াক সন্মান কৰি আগবাঢ়িব যাব লাগে । মই মোৰ বেটিঙত টাইমিঙক বিশ্বাস কৰি আহিছো আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব সদায় বুজি পাইছো ।"
তেওঁ কয়, "আজি মই অনুভৱ কৰিছো যে মোৰ বাবে আৰু এখোজ আগবাঢ়ি গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট আৰু সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ এয়া উপযুক্ত সময় । সেই প্ৰথম দিনৰ পৰাই, যেতিয়া মই সৰু আছিলো আৰু কেৱল অনুশীলনৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিছিলো, তেতিয়াৰ পৰাই মই এই খেলক মোৰ সকলোখিনি দিছিলো । প্ৰতিটো দিন, প্ৰতিটো ইনিংছ, বেটিং কৰিবলৈ পোৱা প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত মোৰ সপোন আছিল ৷ ইণ্ডিয়াৰ টুপিটো পিন্ধা মোৰ বাবে সপোন আছিল ।"
প্ৰবীণ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কয়, "মই এটা সহজ নিয়মৰ মাজেৰে জীয়াই আছো । মই সদায় মোৰ দেশ আৰু মোৰ দলটোক নিজৰ ওপৰত ৰাখো । মই সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছো যে যদি আপোনাৰ উদ্দেশ্য সৎ হয় তেন্তে খেলে সদায় আপোনাক সংগ দিব ।"
- খেলৰ ইতিহাস :
২০১৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কেৰিয়াৰত ভাৰতৰ হৈ অজিংক্য ৰাহানেই মুঠ ৮৫খন টেষ্ট খেলিছিল । তেওঁ ৮৫খন মেচ আৰু ১৪৪খন ইনিংছ খেলিছিল, গড়ে ৩৮.৪৬ ৰাণত ৫,০৭৭ ৰাণ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ৪৯.৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল, য’ত ১২টা শতক আৰু ২৬টা পঞ্চাশৰ ভিতৰত আছিল ।
অৱশ্যে ২০২৩ চনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতৰ হৈ খেলা নাই । ৰাহানে কয়, ‘‘আজি মই অনুভৱ কৰিছো যে মোৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এয়া উপযুক্ত সময় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট আৰু সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ সময় ।’’
ইফালে, ৰাহানেই ৯০খন এদিনীয়া আৰু ৮৭খন ইনিংছত অংশগ্ৰহণ কৰি ৩৫.২৬ গড়ে ২৯৬২ ৰাণ আৰু ৭৮.৬৩ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত তিনিটা শতক আৰু ২৪টা পঞ্চাশৰ হাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । টি-২০ত তেওঁ ২০খন মেচ আৰু ২০খন ইনিংছ খেলি এটা পঞ্চাশ ৰাণকে ধৰি ৩৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি গড়ে ২০.৮৩ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১১৩.২৯ ৰাণ কৰিছে ।
ৰাহানেৰ কাৰ্যকালত মেলবৰ্ণত স্মৰণীয় প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰু গাব্বাত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ লগতে ২০২০-২১ বৰ্ষৰ সীমান্ত-গাভাস্কাৰ ট্ৰফীৰ সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰাজয়ৰ ধাৰাবাহিকতাৰ অন্ত পৰিছিল, য’ত এছিয়াৰ দৈত্যই ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল । ৰাহানে ২০১৭ চনত ধৰ্মশালাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টেষ্টত গুৰুত্বপূৰ্ণ জয় আৰু ২০১৮ চনত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছিল ।