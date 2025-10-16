২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিবলৈ সাজু ভাৰত
ভাৰতৰ এখন চহৰত ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ শতবাৰ্ষিকী আয়োজন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে পৰামৰ্শ । যি ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ বাবে হ’ব পাৰে বৃহৎ উপহাৰ ৷
Published : October 16, 2025 at 12:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে কমনৱেলথ গেমছৰ কাৰ্যবাহী ব’ৰ্ডে নিশ্চিত কৰিছে যে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত আয়োজক চহৰ হিচাপে গুজৰাটৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজধানী আহমেদাবাদক প্ৰথম পছন্দ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ৷ নাইজেৰিয়াৰ আবুজাই আকৰ্ষণীয় নিবিদা আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে আহমেদাবাদৰ আতিথ্য নিশ্চিত কৰা হয় ।
আহমেদাবাদক এতিয়া কমনৱেলথ গেমছৰ সম্পূৰ্ণ সদস্যপদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰা হ’ব ৷ চলিত বৰ্ষৰ ২৬ নৱেম্বৰত গ্লাছগ’(স্কটলেণ্ড)ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কমনৱেলথ গেমছৰ সাধাৰণ পৰিষদত এই বিষয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব । বৃহস্পতিবাৰে কমনৱেলথ গেমছৰ এক বিবৃতিত এই কথা সদৰী কৰে ।
বিবৃতিটো এনেধৰণৰ, “কমনৱেলথ গেমছ মূল্যায়ন সমিতিৰ তত্বাৱধানত বিশদ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ কাৰিকৰী প্ৰদান, খেলুৱৈৰ অভিজ্ঞতা, আন্তঃগাঁথনি, শাসন আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ মূল্যবোধৰ সৈতে সংহতিকে ধৰি কেইবাটাও মাপকাঠীৰ ভিত্তিত সাম্ভাব্য আয়োজক চহৰসমূহৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছে ।’’
আহমেদাবাদৰ প্ৰস্তাৱে কমনৱেলথৰ মূল্যবোধৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা আৰু আধুনিক ক্ৰীড়াৰ পৰিসৰ আৰু বৈচিত্ৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰা গেমছ আয়োজন কৰাৰ ক্ষমতাক আলোকপাত কৰে । ভাৰত আৰু গুজৰাট চৰকাৰৰ সহযোগত ভাৰতীয় কমনৱেলথ গেমছ এছ’চিয়েশ্যন অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনে ঘোষণা কৰিছে যে ২০২৬ চনত স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কমনৱেলথ গেমছৰ বিপৰীতে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কমনৱেলথ গেমছ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
তদুপৰি নাইজেৰিয়াৰ আকৰ্ষণীয় আৰু অভিলাষী উপস্থাপনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমনৱেলথ গেমছৰ কাৰ্যবাহী ব’ৰ্ডে ২০৩৪ চনৰ বাবে বিবেচনাকে ধৰি ভৱিষ্যতৰ গেমছৰ বাবে নাইজেৰিয়াৰ আয়োজনৰ উচ্চাকাংক্ষাক সমৰ্থন আৰু ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে এক কৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।
কমনৱেলথ গেমছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ ড৹ ড’নাল্ড ৰুকাৰেই কয়, ‘‘২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজনৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু নাইজেৰিয়া দুয়োখন দেশৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । দুয়োটা প্ৰস্তাৱেই আছিল প্ৰেৰণাদায়ক, যিয়ে আমাৰ কমনৱেলথ পৰিয়ালৰ ভিতৰত থকা সুযোগসমূহৰ বিশালতাক প্ৰতিফলিত কৰিছিল । কাৰ্যবাহী মণ্ডলীয়ে মূল্যায়ন সমিতিৰ তথ্যসমূহ ভালদৰে বিবেচনা কৰি আমাৰ সদস্যসকলৰ বাবে আহমেদাবাদৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এয়া আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু কমনৱেলথ গেমছৰ এয়া হ’ব শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান আৰু এনে কৰিব পাৰিলে কমনৱেলথ গেমছে মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰিব আৰু এতিয়া আমি গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সাধাৰণ পৰিষদৰ বাবে আগ্ৰহী, য’ত আমাৰ সদস্যসকলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’ব ।’’
ভাৰতীয় কমনৱেলথ গেমছ এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ড৹ পি টি উষাই এক বিবৃতিত কয়, ‘‘আহমেদাবাদত কমনৱেলথ গেমছৰ শতবাৰ্ষিকী আয়োজন কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক অসাধাৰণ সন্মান হ’ব । এই গেমছসমূহে ভাৰতৰ বিশ্বমানৰ ক্ৰীড়া আৰু সংগঠনৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ ৰ দিশত আমাৰ দেশৰ যাত্ৰাতো এক অৰ্থপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । আমি ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছক আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ আৰু কমনৱেলথৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অৰিহণা যোগোৱাৰ এক শক্তিশালী সুযোগ হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো ৷’’
