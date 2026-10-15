টি-২০ শৃংখলাত সমতা স্থাপন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ, শ্বে হ'পৰ শতকৰ অভিলেখ
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলিত ৫ খন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত কেৰিবিয়ান দলটোৱে ২-২ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰে । মেচখনত কেইবাটাও অভিলেখ ৰচনা হয় ।
Published : October 15, 2026 at 12:09 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টি-২০ শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত জয়লাভেৰে কেৰিবিয়ান দলটোৱে ২-২ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰে । বুধবাৰে হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থখন মেচত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ২৪ ৰাণত জয়লাভ কৰে । আনহাতে, এই মেচখনত বহুকেইটা অভিলেখ আৰু পৰিসংখ্যা গঢ় লৈ উঠে ।
টছত জয়ী হৈ ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । আৰম্ভণিতে বলাৰ সহায়ক উইকেটত ভাৰতে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল যদিও কেৰিবিয়ান বেটাৰৰ ত্ৰাসত ভাৰতীয় বলাৰে ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰে । নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে মাত্ৰ ৩ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৪৭ ৰাণৰ বিশাল ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
West Indies deliver a clinical performance to level the T20I series 2-2 against India and set up a decider in Bengaluru 👊 📝: https://t.co/WixfTzusOa https://t.co/PvS7eCgKs6— ICC (@ICC) October 14, 2026
টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ত সৰ্বাধিক অল-আউট স্ক’ৰ
কিন্তু বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ গৈ ভাৰতে ১৯.৩ অভাৰত ২২৩ ৰাণত আটাইকেইটা উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে । ভাৰতীয় দলৰ হৈ সঞ্জু ছেমছনৰ বেটৰ পৰা আহে সৰ্বাধিক ৰাণ । আনহাতে, মিডল অভাৰত ঈশান কিষাণ আৰু অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰৰ উইকেট অতি কম ৰাণৰ ভিতৰত হেৰুৱাই ভাৰত বেকফুটলৈ গুচি যায় । ভাৰতৰ এয়া হৈছে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইতিহাসত অল-আউট হোৱা দলসমূহৰ ভিতৰত চতুৰ্থ সৰ্বাধিক ৰাণ ।
ষষ্ঠ উইকেটত সৰ্বাধিক ৰাণৰ যুটি
আনহাতে, ভাৰতীয় ইনিংছৰ বেটিঙৰ সময়ত নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু তিলক বাৰ্মাৰ যুটিটোৱে এক অভিলেখ ৰচনা কৰে । নীতিশ-তিলকে ষষ্ঠ উইকেটত ৭০ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ে ।
এইটো হৈছে ষষ্ঠ বা তাতকৈ তলৰ যুটিৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক ৰাণৰ যুটি । নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে ২০ বলত ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে তিলক বাৰ্মাৰ বেটৰ পৰা আহে ২৫ বলত ৪৩ ৰাণ ।
𝙄𝙣 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝 😍 Shai Hope delivered his second T20I ton in the ongoing series against India 👌 Read more 👉 https://t.co/qvj17gCM6w https://t.co/SXwOLTCDdw— ICC (@ICC) October 14, 2026
কিমো পলৰ ৫ উইকেট
আনহাতে, কেৰিবিয়ান পেচাৰ কিমো পলে নিৰ্ধাৰিত ৪ অভাৰত ৪১ ৰাণৰ বিনিময়ত ভাৰতৰ পাঁচজন বেটাৰক পেভিলিয়নলৈ ঘূৰাই পঠায় । ইয়াৰ লগে লগে টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফৰ্মেটত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচত ৫ বা ততোধিক উইকেট দখল কৰা ইতিহাসৰ মাত্ৰ দ্বিতীয়জন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বলাৰ হিচাপে ৰেকৰ্ড গঢ়ে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ চনত ওবেদ মেককয়ে ১৭ ৰাণৰ বিনিময়ত ৬টা উইকেট দখল কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি কিমো পল টি-২০ ফৰ্মেটত একাধিকবাৰ ৫ উইকেট লোৱা বিশ্বৰ অন্যতম পেচাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত অভিষেক শৰ্মাৰ সৰ্বাধিক ছয়
মাৰমুখী বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাৰ বেটৰ গৰ্জন মেচখনত স্তব্ধ হৈ আছিল যদিও তেওঁ আন এক অভিলেখৰ অধিকাৰী হয় । স্বভাৱৰ বিপৰীতে অভিষেক শৰ্মাই ২৪ বলত ২৯ ৰাণ কৰে যদিও তেওঁৰ বেটৰ পৰা মাত্ৰ এটাহে ছয় আহে ।
কিন্তু এই ছয়টোৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত ভাৰতৰ হৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচত সৰ্বাধিক ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখ নিজৰ নামলৈ আনে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই ৰেকৰ্ডৰ গৰাকী আছিল সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ । অভিষেক শৰ্মাই ২০২৬ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত এতিয়ালৈকে ৬৯টা ছয় কোবাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত সূৰ্যকুমাৰে ৬৮টা ছয় কোবাইছিল ।
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক শ্বে হ'পৰ অভিলেখ
ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক শ্বে হ'প । ইতিমধ্যে তেওঁ তিনিখন এদিনীয়াত দুটা শতক আৰু চাৰিখন টি-২০ত এটা অৰ্ধশতক আৰু দুটা শতক অৰ্জন কৰিছে । চতুৰ্থখন টি-২০ মেচত হ'পে মাত্ৰ ৫০ বলত অপৰাজিত ১০২ ৰাণৰ এক দুৰ্দান্ত ইনিংছ দলক উপহাৰ দিয়ে । তেওঁৰ ইনিংছটো ৯টা ছয় আৰু ৪টা চাৰিৰে সজায় ।
আনহাতে, এই শতক অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ক্ৰিছ গেইলৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে গেইলৰ নামত আছিল এই ফৰ্মেটত দুটা শতক আৰু হ'পে এতিয়ালৈকে তিনিটা শতক অৰ্জন কৰিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ত ভাৰতৰ ২০০০ ছয়
বুধবাৰৰ মেচখনত ভাৰতীয় বলাৰৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন পুনৰ প্ৰতিফলিত হয় । পিটচৰ আচৰণ আৰু গতিবিধি অনুসৰি বল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই ভাৰতৰ সন্মুখত কেৰিবিয়ান 'বেটিং পাৱাৰে' ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে তাৰ মাজতো ভাৰতীয় বেটাৰসকলে এক ঈৰ্ষণীয় সফতা লাভ কৰে । এই মেচখনত ভাৰতীয় বেটাৰে টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত কোবোৱা ছয়ৰ সংখ্যা ২০০০ অতিক্ৰম কৰে ।
আনহাতে, ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা সঞ্জু ছেমছনে পেভিলিয়নলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে ২৩ বলত দলৰ বাবে ৫৬ ৰাণৰ বৰঙনি আগবঢ়ায় । আনহাতে, সঞ্জু ছেমছনে ষষ্ঠ ভাৰতীয় বেটাৰ হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচত ১০০টা ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখৰো গৰাকী হয় ।
এই শৃংখলাৰ অন্তিম তথা নিৰ্ণায়ক পঞ্চম টি-২০ মেচখন অহা ১৭ অক্টোবৰত বেংগালুৰুৰ এম চিননাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ।