ETV Bharat / sports

টি-২০ শৃংখলাত সমতা স্থাপন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ, শ্বে হ'পৰ শতকৰ অভিলেখ

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলিত ৫ খন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত কেৰিবিয়ান দলটোৱে ২-২ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰে । মেচখনত কেইবাটাও অভিলেখ ৰচনা হয় ।

IND VS WI 4TH T20 result
কেৰিবিয়ান অধিনায়ক শ্বে হ'পৰ দুৰিদান্ত ইনিংছ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 12:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টি-২০ শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত জয়লাভেৰে কেৰিবিয়ান দলটোৱে ২-২ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰে । বুধবাৰে হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থখন মেচত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ২৪ ৰাণত জয়লাভ কৰে । আনহাতে, এই মেচখনত বহুকেইটা অভিলেখ আৰু পৰিসংখ্যা গঢ় লৈ উঠে ।

টছত জয়ী হৈ ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । আৰম্ভণিতে বলাৰ সহায়ক উইকেটত ভাৰতে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল যদিও কেৰিবিয়ান বেটাৰৰ ত্ৰাসত ভাৰতীয় বলাৰে ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰে । নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে মাত্ৰ ৩ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৪৭ ৰাণৰ বিশাল ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ত সৰ্বাধিক অল-আউট স্ক’ৰ

কিন্তু বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ গৈ ভাৰতে ১৯.৩ অভাৰত ২২৩ ৰাণত আটাইকেইটা উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে । ভাৰতীয় দলৰ হৈ সঞ্জু ছেমছনৰ বেটৰ পৰা আহে সৰ্বাধিক ৰাণ । আনহাতে, মিডল অভাৰত ঈশান কিষাণ আৰু অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰৰ উইকেট অতি কম ৰাণৰ ভিতৰত হেৰুৱাই ভাৰত বেকফুটলৈ গুচি যায় । ভাৰতৰ এয়া হৈছে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইতিহাসত অল-আউট হোৱা দলসমূহৰ ভিতৰত চতুৰ্থ সৰ্বাধিক ৰাণ ।

ষষ্ঠ উইকেটত সৰ্বাধিক ৰাণৰ যুটি

আনহাতে, ভাৰতীয় ইনিংছৰ বেটিঙৰ সময়ত নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু তিলক বাৰ্মাৰ যুটিটোৱে এক অভিলেখ ৰচনা কৰে । নীতিশ-তিলকে ষষ্ঠ উইকেটত ৭০ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ে ।

এইটো হৈছে ষষ্ঠ বা তাতকৈ তলৰ যুটিৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক ৰাণৰ যুটি । নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে ২০ বলত ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে তিলক বাৰ্মাৰ বেটৰ পৰা আহে ২৫ বলত ৪৩ ৰাণ ।

কিমো পলৰ ৫ উইকেট

আনহাতে, কেৰিবিয়ান পেচাৰ কিমো পলে নিৰ্ধাৰিত ৪ অভাৰত ৪১ ৰাণৰ বিনিময়ত ভাৰতৰ পাঁচজন বেটাৰক পেভিলিয়নলৈ ঘূৰাই পঠায় । ইয়াৰ লগে লগে টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফৰ্মেটত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচত ৫ বা ততোধিক উইকেট দখল কৰা ইতিহাসৰ মাত্ৰ দ্বিতীয়জন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বলাৰ হিচাপে ৰেকৰ্ড গঢ়ে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ চনত ওবেদ মেককয়ে ১৭ ৰাণৰ বিনিময়ত ৬টা উইকেট দখল কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি কিমো পল টি-২০ ফৰ্মেটত একাধিকবাৰ ৫ উইকেট লোৱা বিশ্বৰ অন্যতম পেচাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত অভিষেক শৰ্মাৰ সৰ্বাধিক ছয়

মাৰমুখী বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাৰ বেটৰ গৰ্জন মেচখনত স্তব্ধ হৈ আছিল যদিও তেওঁ আন এক অভিলেখৰ অধিকাৰী হয় । স্বভাৱৰ বিপৰীতে অভিষেক শৰ্মাই ২৪ বলত ২৯ ৰাণ কৰে যদিও তেওঁৰ বেটৰ পৰা মাত্ৰ এটাহে ছয় আহে ।

কিন্তু এই ছয়টোৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত ভাৰতৰ হৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচত সৰ্বাধিক ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখ নিজৰ নামলৈ আনে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই ৰেকৰ্ডৰ গৰাকী আছিল সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ । অভিষেক শৰ্মাই ২০২৬ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত এতিয়ালৈকে ৬৯টা ছয় কোবাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত সূৰ্যকুমাৰে ৬৮টা ছয় কোবাইছিল ।

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক শ্বে হ'পৰ অভিলেখ

ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক শ্বে হ'প । ইতিমধ্যে তেওঁ তিনিখন এদিনীয়াত দুটা শতক আৰু চাৰিখন টি-২০ত এটা অৰ্ধশতক আৰু দুটা শতক অৰ্জন কৰিছে । চতুৰ্থখন টি-২০ মেচত হ'পে মাত্ৰ ৫০ বলত অপৰাজিত ১০২ ৰাণৰ এক দুৰ্দান্ত ইনিংছ দলক উপহাৰ দিয়ে । তেওঁৰ ইনিংছটো ৯টা ছয় আৰু ৪টা চাৰিৰে সজায় ।

আনহাতে, এই শতক অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ক্ৰিছ গেইলৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে গেইলৰ নামত আছিল এই ফৰ্মেটত দুটা শতক আৰু হ'পে এতিয়ালৈকে তিনিটা শতক অৰ্জন কৰিছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ত ভাৰতৰ ২০০০ ছয়

বুধবাৰৰ মেচখনত ভাৰতীয় বলাৰৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন পুনৰ প্ৰতিফলিত হয় । পিটচৰ আচৰণ আৰু গতিবিধি অনুসৰি বল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই ভাৰতৰ সন্মুখত কেৰিবিয়ান 'বেটিং পাৱাৰে' ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে তাৰ মাজতো ভাৰতীয় বেটাৰসকলে এক ঈৰ্ষণীয় সফতা লাভ কৰে । এই মেচখনত ভাৰতীয় বেটাৰে টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত কোবোৱা ছয়ৰ সংখ্যা ২০০০ অতিক্ৰম কৰে ।

আনহাতে, ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা সঞ্জু ছেমছনে পেভিলিয়নলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে ২৩ বলত দলৰ বাবে ৫৬ ৰাণৰ বৰঙনি আগবঢ়ায় । আনহাতে, সঞ্জু ছেমছনে ষষ্ঠ ভাৰতীয় বেটাৰ হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচত ১০০টা ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখৰো গৰাকী হয় ।

এই শৃংখলাৰ অন্তিম তথা নিৰ্ণায়ক পঞ্চম টি-২০ মেচখন অহা ১৭ অক্টোবৰত বেংগালুৰুৰ এম চিননাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :দিল্লী কেপিটেলছত যুৱৰাজক প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি
লগতে পঢ়ক :ধুমুহাৰ গতিৰে আহিছে নতুন তাৰকা মায়া : ছানিয়া মিৰ্জাৰ ঐতিহাসিক অভিলেখ ভংগ

TAGGED:

IND VS WI T20 SERIES
ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ চতুৰ্থ টি২০
ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টি২০ শৃংখলা
অভিষেক শৰ্মা
IND VS WI 4TH T20 RESULT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.