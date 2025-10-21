পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰত-আফগানিস্তান ত্ৰিদলীয় শৃংখলা ঘোষণা

পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰত-আফগানিস্তান ত্ৰিদলীয় শৃংখলা ঘোষণা
আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডে গ্ৰহণ কৰিছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে এক ত্ৰিদলীয় শৃংখলা ঘোষণা ।
October 21, 2025 at 3:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত । বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা আফগান ক্ৰিকেটৰ উন্নতি আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আফগানিস্তানৰ ওপৰত পাকিস্তানে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানৰ এই কাপুৰুষোচিত আক্ৰমণত ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ তিনিগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ক্ৰিকেটাৰৰ মৃত্যু হয় । পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ সীমান্তত বিগত কিছুদিন ধৰি এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ।
ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে নিশা পাকিস্তানে আফগানিস্তানে পাট্টিকা প্ৰদেশত বিমান আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে । এই আক্ৰমণত তিনিগৰাকী যুৱ ক্ৰিকেটাৰসহ ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
এই ঘটনাক্ৰমত আফগান ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰছিদ খানসহ দেশীয় তথা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট জগতৰ দিগ্গজ খেলুৱৈসকলে পাকিস্তানক চোকা সমালোচনা কৰাৰ লগতে এই আক্ৰমণৰ গৰিহণা দিছে । আনহাতে, পাকিস্তানৰ এই দুষ্কাৰ্যৰ বাবে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ (আই চি আই) আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডে (বি চি চি আই) নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে ।
ভাৰত-আফগানিস্তানৰ মাজত ত্ৰিদলীয় শৃংখলা
ইফালে আফগানিস্তানে গ্ৰহণ কৰা এক ডাঙৰ সিদ্ধান্তত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজৰ মজবুত সম্পৰ্ক পুনৰবাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে । আফগানিস্তান ক্ৰিকেট দলে নৱেম্বৰত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা আছে । অৱশ্যে এই দলটো হ'ব অনূৰ্ধ্ব-১৯ দল । এই দলটোৱে ভাৰতীয় অনূৰ্ধ্ব-১৯ দলৰ সৈতে এক শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
আফগান অনূৰ্ধ্ব-১৯ ক্ৰিকেট দলটোৱে ১৭-৩০ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যুৱ ত্ৰিদলীয় শৃংখলাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিব । ইয়াত ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ এ আৰু ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ বি দলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ ১৭ নৱেম্বৰত ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ এ আৰু ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ বি দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । আফগানিস্তানে প্ৰথমখন মেচ ১৯ নৱেম্বৰত খেলিব ।
এই ত্ৰিদলীয় শৃংখলাত দলবোৰে ডাবল ৰাউণ্ড-ৰবীন পদ্ধতিত চাৰিখনকৈ মেচ খেলিব । ইয়াৰে শীৰ্ষ দুটা দলে ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব । এই প্ৰতিযোগিতা এ চি চি পুৰুষ অনূৰ্ধ্ব-১৯ এছিয়া কাপ আৰু আই চি চি অনূৰ্ধ্ব-১৯ পুৰুষ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ প্ৰস্তুতিৰ এক অংশ । এই বিশ্বকাপ জিম্বাব'ৱে আৰু নামিবিয়াই যুটীয়াভাৱে কৰিব ।
ত্ৰিদলীয় শৃংখলাৰ সময়সূচী
- ১৭ নৱেম্বৰ - ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ এ বনাম ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ বি, বেংগালুৰু
- ১৯ নৱেম্বৰ - ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ বি বনাম আফগানিস্তান অনূৰ্ধ্ব-১৯, বেংগালুৰু
- ২১ নৱেম্বৰ - ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ এ বনাম আফগানিস্তান অনূৰ্ধ্ব-১৯, বেংগালুৰু
- ২৩ নৱেম্বৰ - ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ এ বনাম ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ বি, বেংগালুৰু
- ২৫ নৱেম্বৰ - ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ বি বনাম আফগানিস্তান অনূৰ্ধ্ব-১৯, বেংগালুৰু
- ২৭ নৱেম্বৰ - ভাৰত অনূৰ্ধ্ব-১৯ এ বনাম আফগানিস্তান অনূৰ্ধ্ব-১৯, বেংগালুৰু
- ৩০ নৱেম্বৰ - ফাইনেল, বেংগালুৰু