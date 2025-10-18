৩ ক্ৰিকেটাৰ নিহত হোৱাৰ পিছত আফগানিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ কঠোৰ পদক্ষেপ
পাকিস্তানী বিমান আক্ৰমণত আফগানিস্তানৰ তিনিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰসহ ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
Published : October 18, 2025 at 3:29 PM IST
স্পৰ্টছ ডেস্ক: ১৭ অক্টোবৰৰ মাজনিশা পাকিস্তানে আফগানিস্তানৰ পাক্টিকা প্ৰদেশত এক ভয়ানক বিমান আক্ৰমণ চলায় । এই আক্ৰমণত আফগানিস্তানৰ তিনিগৰাকী ঘৰুৱা ক্ৰিকেটাৰসহ ৮ জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, আন ৭ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত আফগানিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডে এক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক ত্ৰিদেশীয় টি-২০ শৃংখলাত আফগানিস্তানে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । শৃংখলাটোত তৃতীয়খন দেশ হৈছে শ্ৰীলংকা । এই শৃংখলাটো অহা ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰলৈকে লাহোৰ আৰু ৰাৱালপিণ্ডিত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ।
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এ চি বিয়ে এই আক্ৰমণক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । লগতে পাকিস্তানী চৰকাৰৰ দ্বাৰা ইয়াক এক কাপুৰুষালি আক্ৰমণ বুলি উল্লেখ কৰে । এ চি বিয়ে X পোষ্টত এক শোকবাৰ্তাত কয়, "পাকিস্তানী চৰকাৰৰ দ্বাৰা কৰা কাপুৰুষালি আক্ৰমণত লক্ষ্য কৰি লোৱা পাট্টিকা প্ৰদেশৰ উৰগুন জিলাৰ উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰকেইজনৰ দুখজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত আফগানিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডে গভীৰ দুখ ব্যক্ত কৰিছে ।"
লগতে কয়, "এই ঘটনাত উৰগুন জিলাৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈ (কবীৰ, ছিবগতুল্লাহ আৰু হাৰুণ) আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে অন্য পাঁচজন দেশবাসী শ্বহীদ হয় । লগতে অন্য সাতজন আহত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে এই খেলুৱৈকেইগৰাকীয়ে এখন প্ৰীতি মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাট্টিকা প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চাৰাণালৈ গৈছিল । উৰগুললৈ উভতি অহাৰ পিছত এখন বৈঠক চলি থকাৰ সময়ত তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় । এ চি বিয়ে ইয়াক ক্ৰীড়া সম্প্ৰদায়, এথলীট আৰু ক্ৰিকেট পৰিয়ালৰ বাবে এক ডাঙৰ ক্ষতি হিচাপে গণ্য কৰে । এ চি বিয়ে শ্বহীদসকলৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ আৰু পাট্টিকা প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমাৰ গভীৰ সমবেদনা আৰু একেলগে থিয় দিয়াৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"
ব'ৰ্ডৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন ৰছিদ খানৰ
আনহাতে, আফগানিস্তানৰ তাৰকা স্পিনাৰ ৰছিদ খানেও ব'ৰ্ডৰ এই সিদ্ধান্তক সমৰ্থন কৰিছে । তেওঁ কয়, "আফগানিস্তানত শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত পাকিস্তানী বিমান আক্ৰমণত সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাত মই গভীৰ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ । এয়া এনে এক সন্ত্ৰাস য'ত মহিলা, শিশু আৰু ভৱিষ্যতৰ সপোন যুৱ ক্ৰিকেটাৰৰ প্ৰাণ যায়, যিসকলে বিশ্ব মঞ্চত নিজৰ দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সপোন দেখিছিল ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "সাধাৰণ নাগৰিকৰ ঘৰক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে অনৈতিক আৰু বৰ্বৰ । এই অন্যায়জনক আৰু বেআইনী কাৰ্য মানৱ অধিকাৰৰ সম্পূৰ্ণ উলংঘন আৰু সেয়া এৰাই চলিব নোৱাৰি । এই নিৰ্দোষী লোকসকলে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত মই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক মেচত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ এ চি বিৰ সিদ্ধান্তক স্বাগতম জনাইছোঁ । এই কঠিন সময়ত মই নিজৰ মানুহৰ লগত আছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰক সকলোতকৈ আগত ৰাখিব লাগে ।"