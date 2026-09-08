PoK আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানক ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে
পাকিস্তান অধীকৃত কাশ্মীৰ আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানক ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বিশেষ ভিডিঅ প্ৰকাশ আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ ৷
Published : September 8, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হৈছে তিনিখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচ ৷ ১৩, ১৫ আৰু ১৭ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব মেচ ।
ইয়াকে লৈ আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে এক বিশেষ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ এক্স একাউন্টত শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ য'ত বৰ্তমানৰ পাকিস্তান অধীকৃত কাশ্মীৰ (PoK) আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানক ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দেখুওৱা হৈছে ৷ যাৰ ফলত আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ড আৰু পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
A series the nation has been eagerly awaiting. 🤩— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 6, 2026
A series that will once again bring together two nations with deep-rooted history, culture, and a shared passion for the game.🤜🤛
These are more than just matches. They are encounters of passion, excitement, and significance,… pic.twitter.com/Q8h7MYX1yf
আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো উল্লেখ কৰিছে," এই শৃংখলাৰ বাবে দেশবাসী অতি আগ্ৰহৰে অপেক্ষা কৰি আছে ৷ এই শৃংখলাই দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত শিপাই থকা ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু খেলৰ প্ৰতি যি আবেগ তাক আকৌ এবাৰ একত্ৰিত কৰিব ৷ খেলপথাৰত আবেগ, উত্তেজনা আৰু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আফগান দলটোৱে লাখ লাখ লোকৰ আশা আৰু গৌৰৱ দেশলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস ৷"
বৰ্তমানলৈকে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে একো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'ক লৈ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
Jammu: Pakistan has raised strong objections after Gilgit-Baltistan and PoK were depicted as part of India in a promotional video released by the Afghanistan Cricket Board (ACB) regarding an upcoming series with India. BJP leader and former Deputy Chief Minister Nirmal Singh… pic.twitter.com/gnivFfh0F1— IANS (@ians_india) September 8, 2026
আনহাতে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ ভিডিঅ'ক প্ৰশংসা কৰি বিজেপি নেতা নিৰ্মল সিঙে কয়,"আফগানিস্তানে যি কৰিছে তৰা বাবে ধন্যবাদ দিছো ৷ তেওঁলোকে যিটো বাস্তৱ সেইটো তুলি ধৰিছে ৷ ভাৰতৰ বাবে পাকিস্তান যিমান বিপদ, আফগানিস্তানৰ বাবেও সিমানে বিপদ ৷ আফগান-ভাৰতৰ মাজত ইতিহাস, সংস্কৃতি মিল আছে আৰু ভাৰতৰ সৈতে আফগানিস্তানৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ভাল ৷"
লগতে পঢ়ক : মহিলা এছিয়া কাপ : ভাৰতৰ হাতত পুনৰ এবাৰ ধৰাশায়ী চিৰবৈৰী পাকিস্তান